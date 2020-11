Review – Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Un clásico está de regreso

Por allá de 2010, Criterion Games lanzó al mercado una de las mejores entregas en la franquicia de Need for Speed. Estamos hablando por supuesto de Hot Pursuit, que hasta la fecha es considerado como uno de los favoritos entre los fans de esta saga de carreras arcade. Unos controles increíbles, así como una amplia selección de vehículos, hicieron de este título una fantástica entrega que, en su momento, se consolidó como una experiencia imperdible para los aficionados de las carreras. Diez años más tarde, Stellar Entertainment Limited, de la mano de EA, se ha encargado de darle nueva vida a este juego y en esta reseña te vamos a platicar qué tal les quedó Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Lo que bien se aprende…

Uno de los elementos más aclamados en Hot Pursuit no solo fueron las excéntricas carreras y persecuciones policiacas, sino la manera en que se sentía cada auto y lo fácil que era manejarlos. Los controles simplemente se sentían excelentes, responsivos y precisos, permitiéndonos ejecutar nuestros comandos sin mayor problema. Ese mismo sentimiento se puede llegar a sentir en el remaster, y una vez que le pongas las manos encima a los controles, te sentirás como en casa. Claro, si es que llegaste a jugar el original hace una década.

Seguramente recordarás que el original Hot Pursuit venía equipado con algo llamado Autolog. Básicamente, se trata de una serie de leaderboards en la que competirás con tus amigos para ver quién es mejor. Cada evento tenía su propio Autolog dedicado, y el juego te notificaba cada vez que alguien superaba tu récord. Sin duda, era una gran adición que despertaba nuestro lado competitivo siempre que veíamos las notificaciones aparecer en pantalla, y la buena noticia, es que Autolog está de regreso en esta remasterización y con cross-play incluido. Otra gran noticia es que el sistema funciona de maravilla.

Por supuesto, también existe un modo multijugador “tradicional”, del cual te platicaremos más adelante. Por ahora, nos enfocaremos un poco más en el gameplay y en la premisa básica de Hot Pursuit, para todos aquellos que no estén tan familiarizados con el concepto central del juego.

Sigue la ley o desafíala

En Hot Pursuit tomaremos el control de los policías y los corredores conforme se desata una lucha por supremacía en Seacrest Conty, locación ficticia en la que se desarrolla este título. Al poder jugar de los dos lados de la justicia, habrá ocasiones en las que deberemos escapar de la policía o detener carreras ilegales.

El juego constantemente recompensa al jugador a través de un satisfactorio sistema de progresión por niveles. Cada “facción” tiene su propio progreso por separado, y cada vez que subas de nivel obtendrás nuevos autos, nuevas clases con corredores más rápidos y equipo como púas, detonadores EMP, y barricadas policiales. Sobre todo cuando vas empezando, el sistema te recompensará constantemente. Sobra decirlo, pero este sistema permite que Hot Pursuit ofrezca muchas horas de diversión, aunque la magia desaparece rápidamente.

A pesar de que hay muchísimos eventos por disfrutar, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a ver las mismas pistas una y otra vez. Sí, es posible jugar en “modo libre”, pero sin tener un objetivo que completar, el gameplay carece de sentido. A menos que estés buscando relajarte y conducir tranquilamente sin que nada ni nadie te esté obstruyendo.

“Nuevo” contenido

Need for Speed: Hot Pursuit Remaster incluye todo el DLC previamente lanzado para el juego original, pero en realidad no hay nada “nuevo” más allá de esto. Por supuesto, al tratarse de una remasterización, también hay unas cuantas novedades que lo ponen al corriente con los juegos actuales, tales como un modo fotográfico.

Para los coleccionistas y aficionados de los autos, sus desarrolladores han implementado un nuevo garaje que te permite observar con lujo de detalle todos los vehículos que has desbloqueado hasta el momento.

Además del DLC y los elementos previamente mencionados, esta remasterización brinda un nuevo sistema para personalizar tus autos. En el original solo era posible elegir ciertos colores predeterminados, pero ahora tienes a tu disposición una extensa paleta de colores para que puedas aplicar el estilo que más te agrade.

Visualmente, Need for Speed: Hot Pursuit no se ve tan mal, y la remasterización hace un trabajo decente en destacar lo bien que lucen estas nuevas gráficas, sin embargo, admito que se quedó corto en este apartado. Los vehículos tienen un nuevo nivel de detalle que ciertamente te hará apreciarlos todavía más, pero el verdadero salto viene con la posibilidad de jugar a 60FPS, aunque esto solo es posible en PS4 Pro y Xbox One X.

Casi un gran remaster

Need for Speed: Hot Pursuit Remaster se siente como ese viejo juego de 2010, lo cual no es necesariamente algo malo. Aunque tratarlo esencialmente como una “remasterización” tampoco considero que sea el término correcto, ya que como te decía anteriormente, se hizo muy poco en el apartado visual para justificarlo.

A pesar de lo anterior, puedo decir con seguridad que Hot Pursuit sigue siendo una experiencia muy divertida y sencilla, y es justamente este nivel de simplicidad que lo hace tan satisfactorio al momento de recorrer las pistas de carreras, ya sea como policía o corredor. Si fuiste fan del original, entonces no puedo recomendarte este remaster lo suficiente.