Arranca la nueva generación de consolas

Los espectadores de la edición de 2019 de los Game Awards quedaron sorprendidos por el inesperado anuncio de Xbox Series X, mientras que los seguidores de PlayStation tuvieron que esperar hasta junio del presente año para conocer el diseño definitivo de PS5.

Desde inicios de este complejo 2020, comenzó la implementación de estrategias de planeación y marketing por parte de Microsoft y Sony, las cuales en sus respectivos lineamientos, no decepcionaron y dejan patente cuál será la tónica en el mensaje que buscan comunicar a los principales segmentos de mercado.

Alrededor del mundo, una gran cantidad de videojugadores ya tiene en sus manos Xbox Series X/S, siendo la apuesta más ambiciosa de la división presidida por Phil Spencer y se concibe como un salto generacional amigable con el consumidor, basado en las actualizaciones (Smart delivery) y retrocompatibilidad.

Por su parte, PlayStation 5 se ha estrenado en diversos países y la única diferencia en sus dos modelos de hardware consiste en la existencia o no del lector de discos. Aunque este sistema permitirá reproducir la mayoría de los juegos de PS4, la visión de la compañía japonesa se inclina más a un cambio de generación con un enfoque tendiente a lo tradicional.

Tanto Sony como Microsoft han utilizado diversas acciones de marketing para posicionar sus productos. En el caso de la primera, los esfuerzos van enfocados a las exclusividades y a la reducción de los tiempos de carga gracias al uso del disco duro de estado sólido.

En contraparte, el gigante tecnológico de Redmond ha hecho una campaña centrándose en la retrocompatibilidad y en que Xbox Series X brindará las mejores experiencias para los títulos multiplataforma, además de impulsar por todo lo alto, los beneficios de Game Pass, su exitoso catálogo de suscripción.

Es de destacar los mecanismos que implementó el área de Xbox para convertir en tendencia y alinear a su estrategia de marketing, los memes y críticas asociadas a la terrible presentación e Halo Infinite, la filtración de Series S y la alusión al diseño de refrigerador de Series X.

PlayStation 5 ha sido más sobrio en sus esfuerzos de promoción, asumiendo su rol de líder en la pasada generación y aunque causó desesperación entre los fans por presentar su plataforma tardíamente, no falló en la esperada cita. Asimismo, ha dejado destellos de que no puede alejarse de las tendencias actuales y busca dar un paso adelante con el servicio PlayStation Plus Collection.

Ha sido satisfactorio ver la gran importancia que representa el mercado mexicano para Microsoft y Sony, resaltando que es la primera ocasión que una consola PlayStation se lanza en nuestro país el mismo día de la fecha de estreno en Estados Unidos, igualando el precio de su rival.

Este entorno competitivo, será beneficioso para la comunidad gamer en territorio azteca, previéndose que existan acciones muy concretas de difusión y comercialización, esperando que los fabricantes hagan su mejor esfuerzo para convencer al público con sus respectivas propuestas.

Queda la incógnita sobre qué compañía será capaz de sortear de la mejor manera posible, los eventuales problemas de suministro para que la mayor cantidad de consumidores pueda disfrutar de estas plataformas durante la temporada navideña. También será interesante observar cuál es el desempeño de las mismas y los índices de fallos.

Siete años de grandes experiencias nos ofrecieron PlayStation 4 y Xbox One, y pese a las adversidades por la crisis sanitaria, ha llegado el esperado momento para darle la bienvenida a una nueva generación que promete convertirse en una de las mejores de la historia de los videojuegos.

