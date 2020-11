Nioh 1 y 2 y llegarán a PS5 remasterizados con todo sus DLC

La serie de Nioh ha sido un éxito para Team Ninja y PlayStation. Ahora, conforme nos acercamos al final del contenido adicional del segundo juego, los desarrolladores han anunciado una serie de colecciones que llegarán a PS4 y PS5 el próximo año.

Para comenzar, aquellos que poseen un PS4, podrán disfrutar de Nioh 2 – The Complete Edition, el cual incluye el juego base, así como los tres DLC del título. En cuanto al PS5, tendremos la oportunidad de conseguir la primera y segunda entrega remasterizadas con todo el contenido adicional en un solo paquete, o de forma separada.

Nioh 2 – The Complete Edition llegará a PS4, mientras que Nioh Remastered – The Complete Edition, Nioh 2 Remastered – The Complete Edition y The Nioh Collection solo estarán disponibles en PS5. Podrás conseguir estas cuatro colecciones a partir del próximo 5 de febrero de 2021, y sus pre-órdenes comienzan el 20 de noviembre. Además de ofrecernos todo el contenido adicional, estas remasterizaciones cuenta con una resolución en 4K, soporte hasta 120fps, tiempos de carga ultrarápidos y podrás transferir tu progreso de PS4 a PS5.

Es importante mencionar que Nioh 2 Remastered y sus expansiones no están disponibles para compra individual en PS5. De igual forma, se ha revelado que aquellos que ya cuentan con Nioh 2 en PS4, ya sea la versión normal o Complete Edition, podrán mejorar el juego sin costo adicional a PS5.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Darkness in the Capital, el segundo DLC de Nioh 2, aquí.

Vía: PlayStation blog