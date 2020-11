Review – Nioh 2: Darkness in the Capital

Regresando a Nioh 2

Como seguramente sabes, los planes post-lanzamiento de Nioh 2 involucran una serie de tres expansiones, cada una saliendo un par de meses después que la anterior. Ahora, la segunda de estas expansiones, conocida como Darkness in the Capital, ya está aquí y si estás familiarizado con la primera, ya sabrás por dónde va la cosa. Darkness in the Capital sigue una estructura muy similar a The Tengu’s Disciple, la primera expansión, añadiendo nuevas armas, jefes, historia y por supuesto, otra razón para regresar al fantástico Nioh 2.

Días del Futuro Pasado

Darkness in the Capital retoma la historia de The Tengu’s Disciple justo donde ésta acabo, así que sí, será necesario haber terminado el primer DLC para acceder a esta segunda parte, además de que claro, será importante que tanto tu personaje como su equipo tengan un nivel suficientemente alto, a menos de que prefieras pasar horas farmeando por loot.

Nuevamente deberemos regresar al pasado para conocer más sobre nuestra misteriosa arma, y a pesar de que la historia es una secuela directa del primer DLC, el periodo de tiempo al que viajaremos es más antiguo que el de antes. No me preguntes exactamente cómo funciona eso, pero así lo plantea Team Ninja.

La historia no es ni mejor ni peor que la del juego base, simplemente ofrece más detalles sobre algunos personajes existentes, ya que durante nuestra aventura conoceremos a algunos de sus ancestros, y también nos enfrentaremos a cierto ninja de apellido Hayabusa, que por alguna extraña razón, siento que he visto en algún otro juego.

Nuevas armas, dificultad, enemigos y niveles

Más allá de la historia, Darkness in the Capital ofrece muchísimo contenido para los fans. Por supuesto, una de las adiciones más grandes y llamativas son las nuevas armas, Clawed Fists, que rápidamente se convirtieron en unas de mis favoritas. Estas armas no solo son rápidas, sino que también hacen bastante daño, pero la verdadera razón por la cual se convirtieron en mi herramienta principal para acabar con los demonios, es por el amplio sistema de combos que éstas ofrecen.

Team Ninja dio en el clave al momento de diseñar cada arma de Nioh 2, puesto que cada una de ellas se siente totalmente diferente a la otra, además de ofrecer estilos de juego únicos para cada tipo de jugador. Los Clawed Fists ciertamente no son la excepción, y si crees que podrían no ser el arma para ti, te sugiero que aun así les des una oportunidad.

Además de las nuevas armas, Darkness in the Capital también añade nuevos enemigos y niveles, aunque el tema de los enemigos es un poco decepcionante. Al momento de enfrentarnos contra los demonios cualquiera, te darás cuenta de inmediato que en realidad son los mismos tipos de enemigos que has estado enfrentando todo este tiempo, excepto con nuevas características, como tal vez un nuevo patrón de ataque o ciertos movimientos especiales, pero la misma técnica que has estado usando para derrotarlos anteriormente también funcionará aquí. Algunos jefes del juego base también están de regreso, pero al igual que con los enemigos estándar, éstos tienen movimientos diferentes. Esto no quiere decir que no haya nuevos enemigos.

¿Recuerdas que te dije que era importante tener un buen nivel de personaje y equipo antes de entrarle al DLC? Bueno, no te lo decía tanto por los jefes, a quienes puedes derrotar siguiendo las mismas estrategias de siempre. Lo decía más bien por los nuevos tipos de enemigos estándar, que te harán arrojar el control durante tus primeros encuentros con ellos.

Los niveles en The Tengu’s Disciple podían llegarse a sentir bastante caóticos, y recuerdo que en más de una ocasión me provocaron fuertes dolores de cabeza debido a su compleja estructura. La buena noticia es que los niveles de Darkness in the Capital siguen una estructura mucho más lineal, y en general, son más fáciles de navegar. Eso sí, cada nivel encaja perfectamente con el tono del juego, así que en ninguno de ellos te sentirás como si estuvieras en otro juego ni nada por el estilo.

Si lo que quieres es todavía un mayor nivel de dificultad, entonces ni te preocupes, pues Darkness in the Capital añade Dream of the Wise, que básicamente se trata del cuarto nivel en el modo New Game+. Esto significa que los enemigos serán más difíciles de matar, además de que su acomodo en ciertos niveles también ha sido modificado. La ventaja es que ahora podrás conseguir equipo de nivel mucho más alto así como nuevas bonificaciones por cada conjunto de armaduras que tengas equipado. De igual manera, se introdujo un nuevo sistema para mejorar tu equipo conocido como Stone of Penance, el cual te permitirá sacrificar algún objeto a cambio de mejorar las estadísticas base de otro.

Otra gran adición a Nioh 2… pero el grind ya se está empezando a sentir pesado

Si eres fan de Nioh 2 entonces Darkness in the Capital es una expansión que simplemente no te puedes perder. Existe la posibilidad de que ya hayas comprado el pase de temporada que incluye las tres expansiones prometidas, pero en caso de que no, entonces créeme cuando te digo que estos $10 dólares que cuesta esta nueva expansión valen cada centavo.

Darkness in the Capital es más Nioh 2, en realidad no hay mucho que ofrecer por el apartado de novedades, pero sí hay el suficiente contenido aquí para satisfacer a cualquier fan de la saga. Eso sí, el grind ya se está haciendo un poco pesado, pues a pesar de que las nuevas armas y armaduras te dan otra excusa para farmear niveles y Soul Cores, la realidad es que la repetitividad de la fórmula ya se está empezando a sentir, y esto ciertamente me preocupa para la tercera expansión.