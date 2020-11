Así luce Immortals Fenyx Rising corriendo en Nintendo Switch

Immortals Fenyx Rising, anteriormente conocido como Gods & Monsters, también estará disponible en Nintendo Switch el próximo mes. Si estás pensando adquirir la versión digital del juego, entonces tal vez te interese conocer cuánto espacio requerirá. Además de eso, también te mostraremos cómo luce el título corriendo en la consola híbrida.

De acuerdo con la página del juego en la eShop, esta aventura mitológica requerirá de 13.2GB de almacenamiento. A comparación, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ocupa 14.4 GB. Acá te mostramos cómo luce el juego en Switch:

Por el momento no tenemos detalles sobre las resoluciones y FPS, pero esperemos que Ubisoft o Nintendo nos hagan llegar la información dentro de pronto.

Immortals Fenyx Rising estará disponible el próximo 4 de diciembre para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

Fuente: Ubisoft