Johnny Depp abandona el papel de Grindelwald para las películas de Fantastic Beasts

Pese a que las películas de Fantastic Beasts no han sido tan exitosas como la serie de Harry Potter, Warner Bros. aún no se rinde con esta propiedad. Sin embargo, veremos un cambio muy notorio en un futuro, ya que Johnny Depp ya no se encargará de darle vida a Grindelwald.

El día de hoy, el actor publicó en su cuenta de Instagram una carta en donde revela que ya no participará en la tercera película de Fantastic Beasts, esto tras las continuas acusaciones de abuso entre él y la actriz Amber Heard. En este comunicado, Depp le agradece a sus fans y a todos los que han apoyado al actor, y comentó lo siguiente:

“Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud”.

Por su parte, Warner Bros. confirmó esta noticia y reveló que el papel de Grindelwald será para otro actor, aunque por el momento no hay candidatos claros. Esto fue lo que comentó el estudio:

“Johnny Depp dejará la franquicia Animales fantásticos. Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta la fecha. Animales fantásticos 3 se encuentra actualmente en producción y el papel de Gellert Grindelwald será para otro actor. La película debutará en cines de todo el mundo en el verano de 2022”.

Esta no es la primera controversia que circula alrededor de la serie de Harry Potter, ya que J.K. Rowling, la autora de estos libros, ha sido acusada de transfobia en los últimos meses. De igual forma, Rowling no está involucrada en el desarrollo de Hogwarts Legacy.

Vía: IGN