The First Samurai, el último DLC de Nioh 2, estará disponible el siguiente mes

La serie de Nioh aún tiene mucho que mostrarnos. Además de todas las colecciones para PS4 y PS5 que fueron anunciadas el día de hoy, Team Ninja ha revelado que The First Samurai, el tercer y último DLC para Nioh 2, estará disponible el próximo mes de diciembre.

Para ser específicos, la conclusión a la historia de Nioh 2 llegará a PS4 el próximo 17 de diciembre. Como era ya de esperarse, este contenido adicional nos ofrecerá los retos más difíciles de toda la serie hasta el momento. Esto fue lo que comentó Tom Lee, director creativo Team Ninja, al respecto:

“Prepárense para asumir algunas de las misiones más desafiantes y a los enemigos formidables de toda la serie, junto con un nivel de dificultad adicional que hará que incluso los veteranos más experimentados tengan problemas. Un destello de luz de Sohayamaru lleva al protagonista al pasado como Visitante por tercera y última vez. Esto lo transporta de regreso al lugar del que habló su madre cuando era muy pequeño, la tierra del legendario joven que derrotó a un oni. El pasado de Otakemaru, el secreto de Sohayamaru y la verdad detrás del primer samurái. Todos estos misterios serán revelados y el largo viaje del protagonista finalmente llegará a su final”.

The First Samurai estará disponible el próximo 17 de diciembre de 2020. En temas relacionados, Team Ninja ha anunciado cuatro diferentes colecciones de Nioh para PS4 y PS5, conoce más aquí. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de Darkness in the Capital, el segundo DLC de Nioh 2, aquí.

Vía: PlayStation blog