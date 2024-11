Review – Mario & Luigi: Brothership

Destino no merecido

Hoy más que nunca, la industria de los videojuegos se ha convertido en un ente despiadado que no perdona el fracaso comercial. A lo largo de los últimos tres o cuatro años, miles de despidos y cierres de múltiples estudios han azotado a todo el medio. Uno de los ejemplos más dolorosos de lo anterior fue lo que le pasó a AlphaDream en 2019, quienes luego de casi dos décadas entregando maravillosos RPG en el mundo de Mario, tuvieron que cerrar sus puertas debido a que en realidad, sus productos nunca encontraron éxito en ventas. Dicha situación dio por concluida la era de Mario & Luigi, serie de la que pensábamos, nunca más íbamos a saber. Es claro que dentro de Nintendo existe un cariño especial por la aventura de su plomero insignia al lado de su hermano y cómo no, si son títulos sumamente especiales y hasta memorables que precisamente gracias a esa admiración, llegan con un juego completamente nuevo para cerrar otro 2024 de auténtico alarido para la marca de Kioto.

La visión de los Mario & Luigi sobre el RPG siempre ha sido muy inocente por un lado, pero bastante propositiva por el otro. Lo que te quiero decir con esto es que cualquiera de sus entregas pueden ser perfectas puertas de entrada para los nuevos al género y a la vez, experiencias sumamente disfrutables para quienes llevan años y hasta décadas consumiendo rol japonés. Tras el increíble legado que dejó AlphaDream y su muy lamentable cierre en un destino que simplemente no merecían, Nintendo vuelve a apostar por esta adorada serie con un juego totalmente original, en esa ocasión a cargo de Acquire, los mismos que hace no mucho también formaban alianza con los padres de The Legend of Zelda para darle vida al increíble, Octopath Traveler. Mario & Luigi: Brothership no solo trae de regreso a toda la magia que siempre ha caracterizado a la franquicia a la que pertenece, sino que construye sobre ella para proponer nuevas ideas y de esa forma, entregar otra memorable aventura exclusiva del Switch.

Amor de hermanos

A pesar de que Mario ha experimentado en múltiples ocasiones con el RPG, sus aventuras se siguen quedando un tanto cortas si de historia hablamos. Claro que a nivel de guión los Paper Mario y los propios Mario & Luigi nos han entregado grandes momentos, sin embargo, se siente como si no se terminara por dar el paso importante por construir un mundo y lore más robusto alrededor de la famosa mascota de Nintendo, es casi como si intencionalmente se quisiera mantener todo dentro del plano de lo simple. Al menos en mi opinión, el género se presta enormemente para que se tomen más riesgos a nivel de narrativa, por lo que cada vez que se hace un intento de este tipo, los fans estamos a la expectativa de lo que se nos pueda presentar.

En caso de que seas nuevo a la serie, te cuento que Mario & Luigi: Brothership puede ser tu primer título sin ninguna clase de problema. En realidad cualquiera es una buena entrada, pues todos funcionan de manera independiente y con historias contenidas. Claro que en este nuevo hay guiños y referencias muy claras al pasado que los veteranos agradecerán enormemente, pero quienes apenas están llegando, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse.

Mario & Luigi: Brothership cuenta con una premisa simple y durante su primer par de horas, te deja entrever que una vez más estaremos ante una historia poco relevante en lo general, pero seguro con buenos momentos de comedia. Un buen día y sin mucha explicación, Mario, Luigi y otros de los habitantes del Mushroom Kingdom, son absorbidos por un misterioso portal para caer en el mundo de Concordia. Esta tierra desconocida se encuentra en gran peligro, pues por una razón que más adelante en la historia se aclara, la fuerza que mantenía unidas a sus tierras a través de un árbol sagrado, ha desaparecido, causando que estos lugares se separan y se conviertan en islas que están a la deriva y que incluso, afecten a otros mundos como el de Mario y compañía. Sin mucha opción, nuestros dos héroes se unen a la aventura para ayudar a los habitantes de este lugar a salvar su hogar.

¿Otra vez un isekai sin muchas bases? Sí, en un inicio podría parecer que en efecto, Mario & Luigi: Brothership será otra de estas historias que hemos visto un sin fin de veces, pero poco a poco te empiezas a dar cuenta de que la cosa no va tanto por lo tradicional. A pesar de que en efecto, la base de todo el cuento es una ya gastada, en lo que se termina convirtiendo la verdad es que sí me dejó bastante sorprendido, pues para nada es lo que me esperaba por cómo es que se va desarrollando y sobre todo, por la manera en la que va profundizando en lo que quiere decir la relación entre Mario y Luigi. Si tienes uno o más hermanos o hermanas, sabrás perfectamente lo diferentes que es la manera en la que los ves comparados con otras personas. Son esos seres a los que a veces les quieres arrancar la cabeza, pero por quienes darías lo que fuera, es complicado. Precisamente este camino toma el juego de Acquire, regalándonos momentos muy especiales entre Mario y Luigi.

Por supuesto, el guión irreverente está de regreso, el cual, además de ser brutalmente encantador, en más de una ocasión te sacará una carcajada por las referencias que hace al mundo en el que vivimos y hasta el medio de los videojuegos. Me encanta que incluso se hayan mantenido detalles del trabajo de AlphaDream tan específicos como el hecho de que Mario y Luigi hablen esta especie de italiano sin sentido, pero con mucha personalidad. Otra cosa que seguro llamará tu atención enormemente serán los personajes a los que conocemos en Concordia, pues prácticamente todos ellos están plagados de personalidad y con mucho que decir sobre la situación en la que se encuentran. Por cierto, completar el título casi al 100 por ciento me tomó poco más de 40 horas, lo que lo convierten en el juego más grande de la serie.

Puede que una vez más, Mario & Luigi: Brothership no sea ese RPG de Mario que venga a contar una historia épica que le agregue mística a todo su universo, pero sí es uno en el que se toman ciertos riesgos al presentar un relato mucho más elaborado de lo que habíamos venido viendo del famoso plomero y su hermano de verde. La manera en la que toca el concepto de “amor de hermanos”, es uno con el que fácilmente te podrás identificar y que la verdad, ya se habían tardado, pues nunca antes se había detallado tanto lo que hay entre estos dos súper icónicos personajes. Es complicado decir si es que la parte de narrativa es crucial o no para la experiencia que se nos presenta, pero lo que te puedo asegurar es que te toparás con un guión muy bien escrito y con momentos memorables.

Los RPG de Mario

La historia de Mario dentro del mundo del rol es mucho más extensa de lo que podría parecer. Desde sus inicios en el Super Nintendo a manos de Square, pasando por todo lo que ha hecho Intelligent Systems con Paper Mario y claro, la labor de AlphaDream con la saga de Mario & Luigi, el plomero de Nintendo ha sido lienzo en blanco para experimentar dentro de este género, teniendo mayormente puntos altos, pero también momentos en los que no todo salió como se esperaba. Últimamente, la marca ha estado especialmente concentrada en todo esto, pues además de que el Switch ha tenido productos totalmente originales, también se lanzaron un par de remakes bastante interesantes. Ahora y como ya te lo comentaba, es turno de disfrutar de un regreso que veíamos sumamente complicado, pero que llega respetando las bases ya fundamentadas y a la vez, poniendo propuesta sobre la mesa.

Nos queda claro que antes de comenzar con el proyecto, Acquire puso manos a la obra para estudiar qué es lo que hacía tan especial al trabajo de AlphaDream, el cual, tomaba como cimientos de gameplay los turnos activos de Super Mario RPG, y los ampliaba con diferentes mecánicas que intentaban darle aún más dinamismo al propio sistema de combate por turnos, esto encima de un cuidado diseño de niveles en el que el jugador siempre sintiera que estaba haciendo algo diferente y no solo recorriendo los pasillos de un calabozo. En Mario & Luigi: Brothership todo eso se trae de regreso, solo que con ideas distintas que buscan profundizar en los combates y en hacer que la estructura del título sea marcadamente menos lineal.

Comenzamos por lo más básico. En Mario & Luigi: Brothership volvemos a tomar el control de los hermanos maravilla para salvar a una tierra en peligro. La gran mayoría de acciones de Mario están asignadas al botón A, mientras que las de Luigi al B. Dicho concepto nació en el Game Boy Advance justamente por el bajo número de botones de la bella portátil, por lo que acá, se cortan algunas ataduras. Por ejemplo, Luigi cuenta con una nueva habilidad conocida como la “lógica de Luigi”, la cual, presionando el botón L, le permite interactuar con elementos del escenario para pasar entre los barrotes de una puerta, abrir un hueco en el piso que nos permite alcanzar un switch, o algo tan simple como ayudarnos a recolectar monedas o a romper una serie de cajas.

Luigi es marcadamente más independiente en este juego, pero siempre está sujeto a que nosotros le demos el comando para actuar. Otra de las ideas más marcadas del diseño del título es el tener que acarrear uno o más objetos con los hermanos. Por ejemplo, llevar un bloque del punto A al punto B, pasándolo entre los dos para poder superar escalones. De igual forma, es posible combinar a ambos para formar una especie de OVNI que les permite flotar por unos segundos para alcanzar un punto distante entre los escenarios que vamos recorriendo. En Mario & Luigi: Brothership, la colaboración entre los dos héroes es mucho más importante y estrecha que lo que habíamos visto en anteriores entregas de la serie.

Antes de pasar a contarte mucho más sobre el propio diseño de niveles del juego, así como de su estructura que representa a uno de los mayores cambios para la franquicia, me gustaría pasar directo al tema del combate. Mario & Luigi: Brothership sigue siendo un RPG por turnos en el que nuestras acciones durante el ataque, así como durante la defensa, dictan en gran medida el resultado de cada enfrentamiento. Los ataques de salto y con el martillo están de regreso y claro, serán más efectivos dependiendo del enemigo al que se los apliquemos. El primer cambio que notarás es que ahora, incluso las agresiones sencillas ocupan a los dos hermanos. Por ejemplo, si atacamos con salto a un enemigo con Mario, éste no solo actuará solo. Deberás de presionar A para comenzar el movimiento, posteriormente B para que Luigi apoye, y una vez más A en el momento correcto para cerrar un combo devastador. Sí, desde aquí, los combates se empiezan a sentir mucho más dinámicos. De igual forma, la gran mayoría de ataques enemigos involucran acciones con los dos hermanos para salir con el triunfo.

A pesar de lo anterior, seguramente que durante las primeras cinco o seis horas de juego, sentirás que todo va por un camino muy tradicional pues los ataques especiales también están de regreso, lo cual, cambia marcadamente con la introducción de los Power Plugs. En cierto punto de la historia se te permitirá usar lo que podríamos considerar perks para nuestras acciones durante un combate. Verás, podrás equipar estas ayudas que van desde tirar una bola con picos al final de cada una de tus agresiones, hasta hacer que la defensa con martillo sea más sencilla al darle martillos masivos a Mario y a Luigi. Lo interesante de esta mecánica es que se va gastando con cada uso. Una vez que el Power Plug en cuestión pierde su carga, tienes dos opciones. Esperar a que se recargue haciendo ataques normales, o cambiarlo por otro para siempre tener algo de ventaja.

Estos poderes no solo tienen el objetivo de hacerte más poderoso y ya, sino que desde el momento en el que los recibes por primera vez, el propio diseño de los enemigos se vuelve más sofisticado para que tengas que echar mano de estas habilidades especiales para poderte abrir camino. Hablando de enemigos, puedes esperar varios de los diseños más alocados de la serie, con patrones que a veces son bien conocidos para los veteranos, pero también con ideas completamente nuevas que estoy seguro, te encantarán.

Es posible fabricar más de Power Plugs obteniendo una unidad de luz que está esparcida por todo el mundo, además de que también podrás ir obteniendo más slots para poder equipar más de ellos en el futuro. Estoy bastante sorprendido, pues cuando parecía que Acquire se mantendría por un camino bastante tradicional y sin muchos riesgos en temas de core gameplay, aparece esta idea sencilla, pero bastante bien ejecutada que indudablemente separa a Mario & Luigi: Brothership de sus antecesores.

Sobre el resto del progreso, puedes esperar algo bien conocido, pues además de subir de nivel de forma clásica para elevar los stats generales de Mario y Luigi, podrás comprar más y mejor equipo para tener mayor efectividad al momento de los enfrentamientos. Probablemente acá también había una área de oportunidad para presentar nuevas ideas, pero imagino que Acquire tampoco quería hacer demasiado complejo el propio sistema de su juego.

Importante mencionar que los Bros. Attacks también están de regreso con ideas sumamente alocadas, además de que en los enfrentamientos contra jefes, Luigi también podrá usar su lógica para poder generar algún ataque especial exclusivo de esa pelea. La verdad es que Mario & Luigi: Brothership se presenta como un RPG sumamente sencillo que bien podría ser el primer acercamiento de cualquiera al género, pero conforme vas progresando, te vas dando cuenta de toda la profundidad que hay en cada una de sus partes.

La magia del mar

El sentimiento de viaje siempre ha sido muy importante para los RPG. La idea de visitar tierras distantes se ha convertido en un sello del género, uno con el que en los últimos años, los desarrolladores han estado batallando por la encomienda de convertirlo en algo distinto que incluso forme parte del propio sistema de juego y no solo en una mecánica de desplazarte de un lado a otro. Para ejemplo de lo anterior, lo que vimos recientemente en Metaphor: ReFantazio. Los Mario & Luigi también han contado con este elemento, sin embargo, rara vez forma parte central de la experiencia que suele ser bastante lineal. Sabiendo que ahí había una importante oportunidad de mejora, la gente de Acquire rediseñó por completo la estructura de su título, haciendo que Mario & Luigi: Brothership se sienta especialmente fresco en este apartado.

Después de caer en Concordia, los dos hermanos forman alianza con un local que está precisamente intentando restaurar al árbol sagrado que mantenía unido a su mundo. Para lograr esto, construyó lo que podríamos considerar mitad barco y mitad isla con una nueva versión de dicho árbol. En él, nos podremos mover a través del océano para conectar todos los fragmentos de esta tierra que ahora se han convertido en islas que se encuentran a la deriva. La forma en la que te mueves dentro del overworld de Mario & Luigi: Brothership no es convencional. Verás, tenemos un sistema bastante parecido a lo que vimos en The Legend of Zelda: Spirit Tracks. Si jugaste dicho título de DS, seguro que ya tienes una buena idea de por dónde va la cosa, si no fue así, con mucho gusto te cuento.

El mapa de Mario & Luigi: Brothership está separado por diferentes mares que a su vez, están divididos en corrientes marinas. Estas corrientes son básicamente corredores en forma de circuito que podemos elegir tomar para explorar tal o cual zona. Una vez que te acercas a una isla o punto de interés, se te notifica para que vayas al catalejo de tu nave y así, puedas descubrir lo que está cerca. En caso de ser una isla, podrás elegir disparate desde un cañón para explorarla a pie y con algo de suerte, reconectarla. Lo interesante es que casi desde el inicio, se te deja claro que puedes tomar las corrientes que tú quieras y explorar las islas que mejor te parezca, haciendo que de manera importante, el juego pierda linearidad, separándose de otros títulos de la serie. Es importante mencionar que nuestro barco-isla siempre está en movimiento y puede que mientras estés haciendo un side quest, descubras algo totalmente nuevo por accidente.

Sí, Mario & Luigi: Brothership cuenta con sidequests. Casi siempre después de conectar una isla nueva, provocarás que este escenario tenga nuevas cosas por descubrir e incluso NPCs a los cuales ayudar, por lo que es importante regresar a esos lugares ya descubiertos. Cada que “pasas” una isla nueva, esta queda atada a tu barco para que puedas regresar a ella de forma instantánea, es decir, no tienes que volver a navegar al punto en el que la encontraste. En alta mar también podrás encontrar riscos de interés que son una especie de coleccionable, así como islotes con pequeños retos como el tener que resolver un puzzle o acabar con una serie de enemigos.

Cada una de las islas que visitamos alberga algo muy diferente en sí. Puede que alguna cuente con todo un pueblo y esté lleno de NPCs, pero también puedes encontrar otras que más bien estén plagadas de enemigos. Ya en lo que es el propio diseño de estos espacios, encontrarás algo un tanto más tradicional a lo que se venía haciendo con la serie, en la que se suelen mezclar elementos de exploración, solución de puzzles ambientales y claro, combate del que ya te conté a detallé hace unos momentos. La verdad es que el trabajo y cuidado del equipo desarrollador para sorprendernos constantemente con locas ideas es digno de destacar, esto siempre sin perder de vista que todo se debe mantener sencillo y sin rebuscar conceptos.

La verdad es que para nada me esperaba que Mario & Luigi: Brothership fuera a tomar este camino de presentar un overworld tan abierto y expuesto a nuestras propias decisiones. El quitarle lo lineal a la serie le ha venido verdaderamente genial, pues el sentimiento de exploración y descubrimiento se ha acentuado enormemente para darle muchísimo valor a la experiencia que se nos está poniendo enfrente. Me queda claro que uno de los principales objetivos de Acquire al trabajar con las creaciones de AlphaDream, era dejar su propia marca con ideas que verdad llegaran para aportar, cosa que se ha logrado con creces.

En su propio estilo

Una de las principales características que la serie de Mario & Luigi ha tenido desde sus inicios, es su muy particular estilo visual, separándose de cualquier versión de Mario y compañía que Nintendo haya utilizado, esto al apostar por un estilo como de caricatura que le da una enorme personalidad a todos sus juegos. Desde que vimos por primera vez Mario & Luigi: Brothership, supimos que Acquire había entendido eso a la perfección, dándole a estos personajes una nueva revisión para diferenciarlos de cómo es que lucen en Super Mario Bros. Wonder o en cualquiera de sus otros títulos.

Mario & Luigi: Brothership luce espectacularmente bien en el Nintendo Switch. Cuando la consola está conectada a la TV por medio del dock, puedes esperar un precioso 1080p nativo que te llenará el ojo, asunto que se traduce a la perfección en su 720 en modo portátil. Del tema del rendimiento tenemos 30 cuadros por segundo generalmente estables, pero que no consiguen que el movimiento dentro del título se sienta del todo fluido. Al igual que por ejemplo, pasó con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, tenemos cierta inestabilidad del framerate al momento de desplazarnos por los detallados escenarios, asunto que no tiene un impacto en la jugabilidad ni mucho menos, pero que tampoco es ideal. Otro detalle en lo técnico que no nos encantó es el tiempo de carga entre batallas. La transición de salida y entrada sí puede tomar algunos segundos en suceder, lo que corta un poco el ritmo.

Indudablemente, la gran estrella de la presentación de Mario & Luigi: Brothership es su animación. La cantidad de cuadros diferentes que vemos en los protagonistas, sobre todo al momento de las batallas, es sensacional. Las caras, ademanes y demás movimientos tanto de Mario, como de Luigi, hacen que cobren muchísima vida y que sí te haga sentir que estás viendo una serie animada de los personajes de Nintendo. De igual forma es muy importante destacar la parte de dirección de arte, pues además de estar llena de color, nunca sabes bien con qué te va a salir. El concepto de las islas permitió que el equipo desarrollador se soltara el cabello y se fuera desde escenarios que representan a una densa selva, hasta otros llenos de extraños champiñones o por qué no, un área corporativa con rascacielos y oficinistas por todos lados. La nueva exclusiva de Switch es una que todo el tiempo te está sorprendiendo por cómo es que se ve.

La música es otro de los grandísimos logros de Mario & Luigi: Brothership, pues se nos presenta una enorme variedad de composiciones. Casi cada isla cuenta con su propio tema y lo mejor es que simplemente no recuerdo ninguno malo. En poco tiempo ya estaba tarareando varias de estas melodías en mi cabeza. Sobre las voces y de acuerdo con mi oido, escucho la muy particular tonada de Charles Martinet, pero ya se ha confirmado que Kevin Afghani es el encargado luego de que tomara el papel desde Super Mario Bros. Wonder. A pesar de que el trabajo de Acquire no está del todo limpio en el apartado técnico, seguramente por las propias limitaciones de la consola para la que están trabajando, se entrega un videojuego plagado de detalles y cariño en cómo en cómo es que se ve y se escucha, demostrado que una vez más que en las manos correctas, la actual plataforma de Nintendo tiene mucho que dar todavía.

Otro espectacular año

Nintendo se ha convertido en una auténtica máquina de estrenos de exclusivas. La compañía de Kioto ha encontrado la fórmula para mantener un flujo constante de lanzamientos que incluso en el octavo año, su consola se sigue sintiendo fresca y sobre todo, nos siga emocionando como en los primeros días. Por supuesto, clave de todo esto son las alianzas que se han forjado con terceros, los cuales, han sido perfectamente seleccionados para trabajar con varias de las franquicias más importantes de la marca. Luego del gran resultado que se tuvo con Octopath Traveler, Acquire vuelve a levantar la mano con Mario & Luigi: Brothership, juego que viene a cerrar con broche de oro un gran 2024 para el Switch.

¿Es Mario & Luigi: Brothership el mejor de toda la serie? Pregunta complicada si tomamos en cuenta el enorme legado de AlphaDream y toda la nostalgia que a muchos nos generan sus pasados títulos. Lo que sí te puedo decir sin temor a equivocarme, es que estamos ante uno de los mejores de la serie y que aún más importante, ésta se encuentra en las manos correctas. Es claro que la gente de Acquire siente un profundo cariño por las aventuras RPG de Mario y Luigi y que además, entienden dónde había oportunidades de mejora. Por todo esto y más, me alegra comunicarte que estamos ante otro imperdible de Nintendo sin importar tu experiencia con estos títulos o incluso con el género.