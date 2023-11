Review – Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Yakuza ha evolucionado

Corría el año 2005, cuando el estudio Ryu Ga Gotoku de la mano del productor Toshihiro Nagoshi y del novelista Hase Seishū, decidieron anunciar “Project J”, mismo que posteriormente daría vida a la saga de Like a Dragon también conocida anteriormente como Yakuza, la cual ha cautivado los corazones del público japonés, en donde Kazuma Kiryu sería capaz de contar múltiples relatos de su vida a lo largo de diversas entregas para evidenciar por qué es considerado el Dragón de Dojima, después de haber asumido la culpa de la muerte de su jefe para proteger a su mejor amigo Akira Nishikiyama, propiciando que pasara más de una década tras las rejas, con la esperanza de cobrar venganza y resolver asuntos pendientes cuando obtuviera su libertad. El éxito de esta licencia se debe a que se ha creado un concepto que entrelaza múltiples experiencias desde el ámbito narrativo, pasando por la variedad de actividades que pueden realizarse, gracias a que su equipo creativo ha estado conformado por talentos japoneses que estuvieron involucrados en la creación de grandes éxitos de SEGA como Jet Set Radio, Panzer Dragoon, Super Monkey Ball y Virtua Fighter 3.

Después de siete producciones vinculadas al canon principal, nos encontramos con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un juego de acción y aventura que originalmente iba a ser concebido como un contenido adicional de Like a Dragon: Infinite Wealth que debutará a inicios del próximo año, con la intención de contar un poco más sobre Kazuma Kiryu, quien seguramente seguiría dando mucho de qué hablar. Conforme el equipo creativo concebida esta idea y el desarrollo iba progresando, se decidió que el título en cuestión merecía una entrega independiente que fuera manejada como un spin-off para interconectarlo con toda la trama de la exitosa franquicia, mismo que fue concluido en un tiempo récord de seis meses. Esta nueva historia tiene lugar entre los acontecimientos de Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza: Like a Dragon y de Like a Dragon: Infinite Wealth. La trama gira en torno al retorno de Kazuma Kiryu como agente secreto después de haber fingido su muerte para proteger a su familia, sin embargo, deberá de regresar a las peleas callejeras y a los suburbios de la mafia localizados en Sotenbori y Isezaki Ijincho, pertenecientes a los distritos de Osaka y Yokohama, respectivamente.

El regreso de Kazuma Kiryu

Intentando ocultar su secreto, Kazuma Kiryu firmó un pacto con el clan Daidoji para volverse su discípulo y fungir como un policía encubierto bajo el apodo de “Joryu”, pero derivado de una misión fallida, se ve obligado a revelar su identidad para enfrentar a un misterioso individuo. A los fanáticos de esta añeja licencia, les alegrará ver a más de ocho nuevos personajes y el regreso de otros: Masaru Watase, Daigo Dojima, Goro Majima, Taiga Saejima e Ichiban Kasuga. Con el propósito de evitar spoilers en esta reseña no se han incluido los nombres de los protagonistas y antagonistas que tendrán un papel clave en la narrativa y que no habían aparecido previamente. Kazuma Kiryu tiene dos modos de enfrentamiento, el de agente en el cual no solo realiza secuencias de golpes, sino que puede utilizar diversos dispositivos como drones, explosivos o un látigo que sale de su reloj tanto para escalar como para jalar y atar objetos y enemigos. Por otro lado, se encuentra el de Yakuza, estando centrado en el combate tradicional de la saga con movimientos más poderosos cuerpo a cuerpo. Ambos estilos tienen la capacidad de contar con poderes especiales de ataques de ira para realizar combos cargados de potencia y agresividad. Asimismo, se pueden conseguir nuevas habilidades ligadas a los estilos referidos y en paralelo actualizarlas para alcanzar su nivel máximo.

Como es habitual en las producciones de la franquicia Like a Dragon, existen una amplia variedad de mini juegos entre los que destacan pistas de coches a control remoto, karaoke, golf, dardos, billar, póker y otras modalidades de juegos de cartas, además de un coliseo de peleas localizado en el área de The Castle, donde se convoca a enfrentamientos de manera individual o en equipos para conseguir medallas y experiencia. En la localización de Castle también es posible entrar a una boutique para comprar atuendos y personalizar a tu personaje ya sea para el modo campaña o para los torneos que tienen lugar en el coliseo. En el mismo sentido, los centros nocturnos están a la orden del día para tomar una bebida alcohólica o platicar con las hostess de un cabaret. Como dato curioso, las cinco edecanes presentes, fueron seleccionadas en una competencia en vivo a inicios del presente año y la ganadora obtuvo como premio, tener garantizada su aparición en Like a Dragon: Infinite Wealth.

Misiones secundarias, minijuegos y amor por lo retro

Existe un nuevo personaje que responde al nombre de Akame, y se trata de una informante que colaborará contigo ofreciéndote una amplia gama de misiones secundarias en donde podrás ganar puntos de experiencia y dinero. Estas recompensas son los elementos necesarios para que puedas mejorar los atributos de Kazuma Kiryu. En este apartado, existe una gran variedad de tareas por resolver, como ayudar a los niños a recuperar sus pelotas en los árboles, dar comida a gente necesitada, rescatar a pobladores que están siendo amedrentados por malhechores o disolver bandas que están generando problemas en la ciudad. El concepto es muy bueno y por supuesto que ofrece una mayor duración para los gamers que quieren completar el juego en su totalidad. No obstante, es un poco frustrante que en algunos momentos de la historia principal tienes que realizar de manera obligatoria este tipo de eventos para poder progresar, siendo muy similar a lo visto en Horizon Zero Dawn.

Para los amantes de los videojuegos retro, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un guiño absoluto al pasado, pues se pueden jugar títulos de Master System, entre los que destacan: Alex Kidd in Miracle World, Alien Syndrome, Enduro Racer, Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa, Flicky, Galaxy Force, Global Defense, Maze Hunter 3-D, Quartet y Secret Command. Por si fuera poco, también están disponibles grandes éxitos de los arcades como Fighting Vipers 2 y Sonic the Fighters. Mención aparte merece Daytona USA 2, que en su momento fue publicado en 1998 por Sega AM2 con planes para ser adaptado a Dreamcast pero el proyecto fracasó y nunca vio la luz. Algunos títulos de las máquinas recreativas pueden probarse desde el menú principal del juego seleccionando la opción de dos jugadores, mientras que otros son accesibles mediante los diferentes salones de entretenimiento de los distritos mencionados líneas arriba.

Historia intrigante y un adelante exclusivo

La historia principal se encuentra conformada por cinco episodios que pueden tomarte alrededor de diez horas para terminarla. La trama está muy bien cuidada, refleja intrigas, traiciones, alguna sorpresa inesperada y por supuesto, unos combates impresionantes que mezclan jugabilidad con cinemáticas, sobre todo en la parte final del juego, lo cual seguramente dejará boquiabierto a una gran parte del público. Si deseas completarlo al cien por ciento, el tiempo puede extenderse o superar las 20 horas con la posibilidad de volver a disfrutar los mini juegos y todos los clásicos retro del catálogo de SEGA que están disponibles. Al terminar la campaña, es posible acceder al demo de Like a Dragon: Infinite Wealth no sólo para probar la aventura por turnos y rol que nos espera con la interacción de Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu en enero de 2024, sino que existen escenas, elementos y curiosidades que no estarán presentes en la versión final de dicho producto, por lo que vale la pena ser testigos de este prólogo.

Apartado audiovisual y jugable, destacados

Aunque Kiryu san se acerca a los 60 años de edad, se mueve como si estuviera en su juventud, gracias al desempeño de las consolas de nueva generación. La jugabilidad es muy fluida y en las batallas finales pueden interactuar muchos enemigos al mismo tiempo sin cuelgues o problemas significativos de framerate, aunque en otras ocasiones sí llegan a suscitarse contratiempos relativos a que emergen elementos de forma instantánea sin mantener el sentido de profundidad. Técnicamente se ha hecho muy buen trabajo toda vez que los tiempos de procesamiento no se ven viciados porque se intercalan momentos jugables con cinemáticas, estableciendo un gran balance entre las capacidades de las consolas y el propio entramado de la historia que estamos experimentando. Los gráficos han mejorado bastante, sin embargo, existen algunos contrastes; por un lado se pueden presenciar escenas cinemáticas con actores reales o mediante animaciones que lucen espectaculares, pero por otro, algunos personajes o situaciones todavía se siguen percibiendo caricaturescas, por la esencia nipona del título. La iluminación y los entornos coloridos son una auténtica joya a nivel visual, sobre todo en los escenarios de noche.

Esta reseña se realizó en la versión de PlayStation 5, por lo que es de esperar que el desempeño sea similar en Xbox Series X y con algunas limitaciones técnicas en Xbox Series S y PlayStation 4. El uso del DualSense no aportó mejoras significativas o distintivas y en la mayoría de las ocasiones reflejó una vibración tradicional, sin la funcionalidad de los gatillos hápticos, por ejemplo. El audio también está bien trabajado, es estable y en determinadas misiones cuenta con efectos envolventes ya sea si estás utilizando audífonos, una barra de sonido o un sistema de teatro en casa. Por el momento, el único idioma en el que puede ser jugado es en japonés con subtítulos en otras lenguas, aunque los desarrolladores han confirmado que más adelante habrá un parche para agregar los diálogos en inglés. La opción rápida desde el menú inicial para poder disfrutar de algunos juegos de peleas de SEGA, facilita el poder pasar un buen rato de esparcimiento sin necesidad de adentrarse en el contenido principal de la campaña.

Una imperdible opción para cerrar el año

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un gran juego pese a que fue concebido como un contenido adicional que terminó convirtiéndose en un producto independiente para narrar páginas adicionales sobre la vida de Kazuma Kiryu, quien se ha convertido en leyenda, trascendiendo más allá de esta icónica franquicia, ya que se le ha visto como invitado especial en Project X Zone 2 y Fist of the North Star: Lost Paradise. La diversidad de contenido distribuido mediante su historia, las misiones secundarias y todas las actividades de ocio que existen, entre ellas disfrutar de videojuegos retro, lo convierten en una experiencia muy placentera que podrá cautivar a las nuevas generaciones, pero en especial enganchará al público de antaño que es fanático de las creaciones clásicas de SEGA y que ya lleva una andadura considerable en la evolución de esta célebre franquicia, encaminada a celebrar su 20° aniversario en la mejor forma posible, demostrando que una serie que se visualizó para un nicho en específico ha ido ganando mayor popularidad en el sector del entretenimiento.

Si bien la duración no es comparable con otras entregas principales de esta saga, el tiempo que ofrece es razonable en su relación costo beneficio, pues es un título que cuesta $50 dólares americanos en comparación con los otros estrenos AAA a $70. Por la misma situación, este spin-off únicamente está disponible en versión digital en occidente, pero conviene aclarar que eso no debería de ser un obstáculo para adentrarse en la historia, pues en el mercado asiático sí existe una versión en formato físico y también se tiene el beneficio de que estará disponible en el servicio Game Pass desde el día de su lanzamiento. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un título muy recomendable para esta temporada navideña, ya que servirá como aperitivo para dar la bienvenida a Like a Dragon: Infinite Wealth, el cual luce sumamente ambicioso y prometedor, y será una de las cartas fuertes para cuando 2024 comience.