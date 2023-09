Like a Dragon: Infinite Wealth ya tiene fecha de salida

Hace un par de meses se mostró algo que estaban esperando los fans de Yakuza, y eso fue la revelación de Like a Dragon: Infinite Wealth, un título que de hecho no nos mostró mucho en su primera imagen hacia los seguidores. Sin embargo, no ha pasado tiempo excesivo para que tengamos más noticias, donde la próxima aventura de estos personajes icónicos ya tiene una fecha de lanzamiento.

Esto se ha revelado mediante un nuevo tráiler, en el que vemos a Ichiban y Kiryu tener sus propios conflictos y aficiones, afirmando que habrá un viaje Hawai y por ende la exploración será vital dentro de esta ciudad tropical. A eso se suma que los temas dela mafia los van a seguir persiguiendo, por lo que no deben quedarse con los brazos cruzados y deberán de defenderse ante los villanos.

Aquí lo puedes ver:

En cuanto a la fecha de lanzamiento del juego, será el próximo 26 de enero cuando los fans de la franquicia seguirán disfrutando de las peleas callejeras y una historia que sigue el hilo de los otros juegos de la saga lanzados con anterioridad. A eso se agrega que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name se lanza en noviembre, siendo el bocadillo perfecto para pasar al plato fuerte.

Recuerda que Like a Dragon: Infinite Wealth llegará para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN

Nota del editor: Aunque se trata de una franquicia de una nicho, es importante que sus juegos sigan saliendo para cumplir con este sector de SEGA. Sin embargo, el creador de la franquicia ya no está, y no se qué tanto afecte ese detalle.