Review – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cambiando la imagen

En diciembre de 2020 cuando no encontrábamos pasando por uno de los peores momento de la pandemia de Covid-19, CD Projekt RED finalmente cumplía la promesa de entregar Cyberpunk 2077, título que habían estado anunciando por años, asegurando que sería el siguiente gran paso de los RPG y en general, de los juegos de mundo abierto. Sobre todo en consolas de pasada generación, el juego llegó en un estado técnico verdaderamente malo, causando que sus virtudes quedaran sepultadas por toneladas de complicaciones de rendimiento, bugs y glitches de todo tipo. El estudio trabajó sin cesar para arreglar los errores, pero poco se pudo hacer para evitar la mala imagen que se le formó alrededor. Incluso años después de que se implementaran decenas de parches que transforman la experiencia para bien y se lanzara la versión nativa de PS5 y Xbox Series X|S, existe un fuerte número de jugadores que siguen creyendo que el producto no es óptimo. El estudio polaco está dispuesto a revertir lo anterior, pues en este mes de septiembre de 2023, se está lanzando tanto la gigantesca actualización 2.0, así como la primera y única expansión mayor de historia bajo el nombre de Phantom Liberty.

Los primeros días con Cyberpunk 2077 hace ya casi tres años, indudablemente fueron extraños. Es claro que al título le faltaba tiempo en el horno pero que por razones seguramente financieras, se había tomado la determinación de lanzar un producto a medio cocinar. Las consecuencias fueron fuertes pero a pesar de todo lo anterior, nos quedó claro que CDPR indudablemente tenía algo especial entre manos, un juego que te envolvía en un profundo mundo como nunca antes nos había tocado experimentar dentro del medio. Desde hace ya muchos meses que la experiencia está en un gran estado, sobre todo si la vives en consolas de actual generación o claro, es una poderosa PC, razón por la cual, el regresar a Night City y sus distritos, era algo que nos emocionaba profundamente, pues junto con todo el nuevo contenido y cambios de la actualización 2.0, la historia de V y compañía se expande gracias a Phantom Liberty, contenido que nos ha dejado muy impresionados y que confirma por qué este juego es tan especial.

A la 2.0

Antes de pasar a contarte de todos los pormenores de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, es importante describir todos los cambios a nivel de gameplay y diseño que llegan con la actualización 2.0, pues a pesar de que no modifican las bases y fundamentos del juego como tal, sí reestructuran cosas como el sistema de progresión, además de que introducen nuevas mecánicas e ideas con el objetivo de tener un título marcadamente más profundo, disfrutable y en el que sus partes trabajen de una forma mucho más armónica. De destacar que este update llega de manera completamente gratuita para todos los dueños de una copia del juego principal este 21 de septiembre, no así la expansión, la cual sí tiene un costo del que te hablaré un poco más adelante.

Una de las cosas que primero notarás de la actualización es que todas las habilidades y árboles de tu personaje se reiniciaron, esto claro, si ya tenías un save file antes de la actualización. Todos tus skill points y atribute points, tendrán que ser asignados de nueva cuenta pues los cambios son importantes. A pesar de que dicha decisión se puede resetear otra vez si es que no quedaste conforme, te recomiendo tomarte un buen tiempo para leer y entender cómo es que ahora funcionan las cosas, pues hay un montón de nuevas posibilidades muy diferentes a lo que teníamos. Ahora, las habilidades son en su gran mayoría eso, nuevos movimientos para V, y no tanto buffs o habilidades pasivas sin tanta importancia como pasaba antes.

Por ejemplo, ahora podrás fabricar builds específicos para hacer un dash en el aire, hacer sprint estando agachado, multi hacks a un mismo objetivo o por qué no, aumentar el número de slots de ciertas partes de tu cyberware. La verdad es que las posibilidades han crecido enormemente y dependerá de tu estilo qué camino tomar. En mi caso, me he concentrado en el uso de espadas, al punto de que ya tengo un skill para poder rebotar balas mientras me cubro con mi katana. Sí, soy un Jedi básicamente. Estoy sumamente impresionado y satisfecho con el excelente trabajo que se hizo en este apartado, pues además de que ahora todo es mucho más claro, siento que subir de nivel sí tiene un impacto directo en el desarrollo de mi personaje al momento de usarlo en combate.

Como te decía hace unos momentos, además de cambiar el impacto de los skill trees del juego, el update rediseña marcadamente las propias interfaces del juego, haciéndolas mucho más limpias y fáciles de navegar. La verdad es que no es como que este aspecto de Cyberpunk 2077 estuviera mal ni mucho menos, pero se agradece lo fácil que es ahora entender cómo que está creciendo tu personaje en sus diferentes atributos, así como la manera en la que por ejemplo, administras los diferentes quests que se te van abriendo.

El comportamiento de la policía fue otro de los aspectos que más se le criticó a Cyberpunk 2077 cuando se estaba lanzando. Los uniformados reaccionaban de manera muy pasiva cuando cometíamos un crimen. Pues bien, para esta actualización 2.0, dicho sistema se trabajó desde cero. Ahora, muy a la Grand Theft Auto, tenemos una métrica de estrellas, la cual, va creciendo dependiendo de nuestras acciones. Si continúas con el caos, más agresiva será la fuerza del orden para detenerte. Evidentemente, escapar es cada vez más complicado, pero funciona como en la franquicia se Rockstar en donde si te pierden de vista, luego de un tiempo te dejan de perseguir. Este cambio en particular era uno de los más pedidos y en efecto, hace que Night City se sienta más viva.

Pasando a todo el tema del Cyberware, te alegrará saber que aquí también se implementaron cambios importantes. Además de que ahora ya es posible mejorar ciertas piezas de tus implantes, se añadió una barra que te indica el límite al que puedes llegar antes de sobrecargarte de partes, lo cual, hace muy claro y práctico todo el sistema. Además, muchas de estas piezas son ahora las que brindan los puntos de armor a nuestro personaje, haciendo que la ropa pase a segundo término y más bien como un elemento estético, lo cual, en mi opinión, hace mucho más sentido.

Regresando un poco al tema del combate, te cuento que ahora, ya es posible sacar un arma y disparar mientras manejas. En caso de que tengas equipada un arma que solo necesita una mano para ser operada como una handgun o una submachine gun, podrás disparar al mismo tiempo de cuando vas al volante. Lo anterior funciona de forma un tanto extraña, pues disparar usando R1 y apuntar con L1 mientras aceleras y frenas con los gatillos correspondientes, hacen de esta mecánica un proceso un tanto caótico y no tan funcional. Por cierto, si vas en moto puedes sacar una katana para atacar a quien esté circulando cerca de ti.

Otro cambios no tan importantes pero que vale la pena mencionar, tienen que ver con que ahora puedes comprar vehículos desde la terminal de tu departamento, que los ítems para recuperar salud más bien ya solo requieren de un cooldown para ser usados; es decir, ya no son consumibles, y que el crafting ya no requiere de skill points; si tienes los materiales necesarios, puedes producir el arma u objeto que quieras. Para rematar, nuevas estaciones de radio llegan pero con Pacific Dreams, quién necesita más.

Como seguramente ya te pudiste dar cuenta, la actualización 2.0 de Cyberpunk 2077 es la más importante que el juego ha recibido hasta ahora, pues sí modifica de manera importante cómo es que funciona la experiencia. Acá la buena noticia es que los cambios indudablemente hacen que tengamos un mejor título en el que sobre todo, su sistema de progresión y crecimiento de personaje, tiene mucho más sentido y precisamente, sí hace que sientes que poco a poco te vas volviendo más poderoso con habilidades que puedes ejecutar de primera mano.

De regreso a Night City

Una vez desmenuzado todo el tema de la actualización 2.0, es momento de pasar de lleno a lo que es Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, primera expansión importante del juego luego de todo el contenido menor que ha recibido a lo largo del tiempo desde su lanzamiento.

Lo primero que hay que decir es que puedes acceder a Phantom Liberty tengas o no un save file avanzado de Cyberpunk 2077. En caso de que ya tengas el juego completado y claro, antes de hacer el último quest principal, en cuanto inicies una sesión ya con la expansión instalada, un misterioso personaje llamado Songbird te llamará, pidiendo que vayas a la entrada de Dogtown, nuevo distrito en donde se desarrolla todo este contenido. Si por el contrario, no tiene un archivo ya avanzado del juego principal, se te da la opción de que se te adelante en la historia hasta el punto en el ya puedes jugar lo nuevo, esto claro, con un personaje que el propio título generar de manera aleatoria. Evidentemente, esta opción es la menos recomendable. Sobra decir que sí necesitas el juego base para jugar la expansión.

La historia de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arranca cuando un misterioso personaje que se hace llamar Songbird, llama a V con una desconcentrarte declaración, asegurando tener el remedio para extraer la Relic que el protagonista tiene implantado y así, salvar su vida. Sí, lo primero que hay que decir es que la historia de la expansión se desarrolla antes de lo que es el quest final del título que dictaba el destino de nuestro personaje, que quienes ya acabaron el juego, saben perfectamente de qué se trata. Aquí, se nos está ofreciendo una oportunidad de sobrevivir, por lo que se toma el salto de fe y acudimos a la entrada de Dogtown, un distrito totalmente nuevo que no habíamos visitado y que se encuentra al lado de Pacifica.

Una vez que llegamos, conocemos al rostro detrás de Songbird y nos enteramos de que se trata de una netrunner que trabaja para el gobierno de los New United States y que dice que si queremos de su ayuda, vamos a tener que hacer un par de tareas para ella. Ahí, luego de colarnos a Dogtown, ocurre un “accidente” que involucra a la mismísima presidenta de los NUSA, a quien rescatamos y posteriormente ayudamos a escapar de las garras de Kurt Hansen, líder de la facción que controla este distrito de Night City que básicamente es un sector independiente que no le responde a nadie más.

Por cierto, Dogtown es un espacio no tan grande en extensión, pero altamente denso en lo que podemos hacer. Por supuesto, hay vendedores con nuevas armas, ropa y demás ítems. Además, es importante mencionar que Phantom Liberty también introduce un nuevo árbol de habilidades llamado Relic, el cual, evidentemente tiene que ver con este elemento importante del juego y que claro, te da nuevas habilidades además de todo lo que ya te conté del update 2.0.

Poco a poco vamos conocido a más personajes como a Solomon Reed, interpretado por Idris Elba, y en general a todo el contexto e historia de Dogtown. Te puedo decir que los relatos que componen a todo Phantom Liberty, son de los mejores que puedes encontrar en Cyberpunk 2077, pues además de ampliar el propio lore de la franquicia, hacen que las historias del juego principal, se sientan más ricas y completas. Por ejemplo, hay un Gig que involucra a los Animals y cómo es que controlaban el boxeo callejero en Night City, facción de la que casi no supimos hasta antes de este contenido. Y sí, hay un montón de Gigs nuevos, así como misiones secundarias totalmente originales que me han volado la mente. Sobre la duración, puedes esperar fácilmente más de 20 horas de juego adicionales, esto claro, si te vas por hacer todo, cosa que te recomiendo ampliamente.

La manera en la que Phantom Liberty interactúa con todo lo nuevo de la actualización 2.0 es simplemente brillante y una más que adecuada excusa para regresar al mundo de Cyberpunk 2077 pero… ¿qué hay del precio? Como ya te lo adelantaba, a diferencia del update 2.0 como tal, la expansión sí tiene un precio de $30 dólares. ¿Vale la pena pagarlo? Sí. La respuesta es un rotundo sí. Es una gigantesca cantidad de nuevo contenido el que estás recibiendo por ese precio, además, no hay mejor manera de aprovechar todas las nuevas mejoras que con un DLC tan sustancioso e importante para lo que es la historia del juego completo, porque sí, es crucial que conozcas los hechos de esta expansión para que tengas un mejor entendimiento del resto de la narrativa.

Cyberpunk es y seguirá siendo especial

Me sigue pareciendo sumamente triste recordar toda la polémica en la que Cyberpunk 2077 se vio envuelto cuando se lanzó a finales de 2020 y más, la manera en la que fue tomado como receptáculo de odio entre generadores de contenido que no se cansaron de crearle una mala imagen que prevalece hasta la actualidad, sobre todo entre quienes nunca le pusieron las manos encima. El juego de CDPR fue, es y seguirá siendo algo sumamente especial con todo y lo anterior, por lo que si te quedaste con dicha idea errónea de la que te hablo, es buen momento de que la cambies de una vez por todas. A pesar de que la experiencia ya tenía rato en muy buen estado, la implementación de este update 2.0 la ratifica como uno de los grandes RPG occidentales de todo los tiempos, mientras que Phantom Liberty es la cereza en el pastel.

¿Para quién es Phantom Liberty? Por supuesto que para todos los que ya morían por tener un pretexto de consideración para regresar a Night City, pero creo que también para todos aquellos que siguen con la muy equivocada idea de que Cyberpunk 2077 es un juego fallido lleno de promesas rotas. Nos queda claro que CDPR se equivocó por haberlo lanzado cuando lo hizo, pero creo que así como fuimos muy críticos en su momento por dicha decisión, debemos de reconocer todo el trabajo que se ha hecho para mejorar la experiencia y sobre todo, el enorme salto que se está dando en estos momentos tanto con la actualización 2.0, así como con la expansión. Ha sido un verdadero deleite volver a este mundo que al menos en mi caso, me enamoró desde el primer momento.