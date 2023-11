Retiran una broma recurrente de Los Simpson

Es un hecho que a pesar de que ya no todos los fans ven las nuevas temporadas, Los Simpson se ha mantenido como una de las series más longevas de la historia, esto con cientos de episodios que siguen vigentes para todas las generaciones a través de los servicios de streaming. Y durante todo este tiempo, se han mantenido ciertos chistes recurrentes que es impensable que los quiten, o al menos eso era algo que la gente pensaba hasta la última temporada del programa.

Durante la temporada 35 de la serie, se estrenó un capítulo en el que la familia conoce a un nuevo personaje, mismo que saluda a Homero de mano y justo en ese momento le dice que tiene un brazo fuerte, a eso le han contestado que estrangular a Bart ha rendido sus frutos. Sin embargo, la conversación se aclara mencionado que ” los tiempos cambian y es algo que ya no hace”, confirmando así que esta broma frecuente se ha quedado atrás por temas de actualidad.

