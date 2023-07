Ya está terminado el remake de The Simpsons: Hit and Run

El esperado remake hecho por fans de “The Simpsons: Hit and Run” finalmente ha sido completado. Después de más de un año de desarrollo, este proyecto de “The Simpsons: Hit and Run” muestra cómo sería un remake oficial. Los fanáticos llevan años pidiendo un remake oficial de “The Simpsons: Hit and Run“, pero hasta ahora esas peticiones han quedado sin respuesta.

Si bien el desarrollador del juego, Radical Entertainment, aún está en funcionamiento, es casi seguro que ya no tiene los derechos del juego y no ha desarrollado ningún título en casi una década. No está claro qué compañía tiene el poder de hacer que un remake oficial suceda, pero por ahora, parece que no está en camino en un futuro cercano. Por ahora, los jugadores tendrán que conformarse con increíbles proyectos hechos por fans como este. El impresionante remake fue mostrado en su estado terminado por su creador, el YouTuber reubs.

El metraje incluido muestra varias de las misiones más populares del juego, y se ve exactamente como la mayoría de los jugadores lo recordarán, con gráficos impulsados por Unreal Engine 5 que le dan una nueva iluminación llamativa. Aunque está casi completo, hay algunas áreas que aún no están terminadas. El interior de Springfield Elementary aún no tiene texturas, y parece que reubs dejará las cosas así por ahora. Problemas de derechos de autor significan que reubs no puede lanzar el juego al público, ya que utiliza elementos del juego original. Con esto en mente, es comprensible que no quieran seguir trabajando en el remake de “The Simpsons: Hit and Run“.

El proyecto entró en pleno desarrollo en junio de 2022, y el progreso del remake de “The Simpsons: Hit and Run” ha sido documentado en una serie de videos en el canal de YouTube de reubs. Ha sido interesante ver cómo ha avanzado, con cada elemento individual que hizo que el juego original fuera tan icónico replicado con detalles minuciosos, lo que resulta en uno de los mejores remakes hechos por fans jamás realizados. Todavía no está claro cuál será el próximo proyecto de reubs, pero se ha confirmado que será un remake de otro clásico juego, lo que seguramente emocionará a los fanáticos a largo plazo de su remake de “The Simpsons: Hit and Run“.

A pesar de que los fanáticos han llegado incluso a firmar peticiones para un remake oficial de “The Simpsons: Hit and Run“, parece poco probable en este momento. El último gran videojuego basado en la franquicia fue “The Simpsons Game” en 2007, por lo que parece que la vida de la franquicia en las principales plataformas ha llegado a su fin por ahora. Por supuesto, nada es imposible, pero los jugadores ciertamente no deben mantener la esperanza en este tema.

“The Simpsons: Hit And Run” fue lanzado en 2003 para GameCube, PC, PS2 y Xbox.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Los Simpson tienen muchísimos juegos que apestan, Hit and Run es uno de los pocos que eran adictivos y divertidos, es una lástima que no autoricen un remake como este. Ojalá se lograra algún tipo de acuerdo con estos programadores y artistas independientes que ya tienen el producto hecho.