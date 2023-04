Descubren chiste de los Simpsons tras 30 años

Los Simpson son una de las sitcoms animadas más duraderas de todos los tiempos, y algunos de los chistes están tan escondidos que los fanáticos necesitaban ver los episodios una y otra vez solo para asegurarse de descubrir cada broma.

Pero un fan de los Simpson se ha vuelto viral por ir más allá del esfuerzo adicional para descubrir un chiste perdido en la serie que había estado oculto durante más de 30 años desde su transmisión inicial. Las primeras temporadas de los Simpson recompensan la cultura de la cinta de video de tal manera que los fanáticos a menudo pausaban o rebobinaban momentos para ver lo que podía haber sucedido en el fondo.

No solo eran los chistes de fondo que los fanáticos de los Simpson podrían haber descubierto de este modo, sino incluso algunos de los chistes ocultos en el diálogo. En particular, @ewzzy se ha vuelto viral entre los fanáticos de Twitter por usar su experiencia en ingeniería de audio para descubrir lo que Marge estaba diciendo durante el episodio de la temporada 3, El show de Otto, en el que Homero no podía escucharla debido al hecho de que había desarrollado tinnitus gracias a todos los conciertos a los que había asistido.

El episodio 22 de la temporada 3 de los Simpson, El show de Otto se emitió por primera vez por Fox el 23 de abril de 1992. Este episodio vio a Otto finalmente mudarse con la familia Simpson, pero comenzó con Homero decidiendo llevar a Bart y Milhouse a un concierto de Spinal Tap.

I used my audio editing skills to recover a buried @TheSimpsons joke. #Simpsons pic.twitter.com/H0gD1qO7vF — Ewzzy Rayburn (@ewzzy) April 19, 2023

Aquí es donde Marge se preocupa de que la banda toque demasiado fuerte, pero Homero argumenta que nunca le ha hecho daño a pesar de todos los conciertos de heavy metal a los que ha asistido. El chiste entonces es que su tinnitus se ha vuelto tan evidente que ni siquiera puede escuchar lo que ella estaba diciendo: “Está bien, solo asegúrate de que no se les pegue la actitud que la banda tiene hacia las mujeres, el licor, la religión, la política, en realidad hacia cualquier cosa.”

Sin embargo, como se reveló a través de los esfuerzos de @ewzzy, finalmente se revela lo que Marge estaba diciéndole a Homer: “Bueno, está bien … pero asegúrate de que no adopten la actitud de la banda hacia las mujeres, el alcohol, la religión, la política, realmente cualquier cosa”. Es un sutil golpe de Marge, al igual que muchos de los mejores chistes escritos de Marge a lo largo de la serie, y lo gracioso es que la respuesta de Homer todavía funciona como si la hubiera escuchado en primer lugar.

Vía: Comicbook