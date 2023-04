Más mujeres se unen a la demanda contra Jonathan Majors

Mientras Jonathan Majors se prepara para su comparecencia ante la corte el 8 de mayo por cargos de violencia doméstica, sus problemas de relaciones públicas están a punto de empeorar.

Fuentes familiarizadas con el asunto le informaron a Variety que múltiples presuntas víctimas de abuso de Majors han surgido después de su arresto en marzo y están cooperando con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. La perspectiva de más mujeres marcaría un giro dramático en el caso y viene después de que los publicistas y la empresa de gestión de Majors rompieran lazos con el actor en apuros a principios de esta semana.

El fiscal del distrito declinó hacer comentarios.

“Jonathan Majors es inocente y no ha abusado de nadie. Hemos proporcionado pruebas irrefutables a la Fiscalía de Distrito de que los cargos son falsos. Estamos seguros de que será completamente exonerado”, dijo la abogada de Majors, Priya Chaudhry, en un comunicado.

El protagonista de “Creed III” fue arrestado el 25 de marzo en el barrio de Chelsea de Manhattan por cargos de estrangulación, agresión y acoso. En ese momento, un portavoz del NYPD dijo en un comunicado que una mujer de 30 años le dijo a la policía que había sido agredida por Majors, de 33 años, y que ella “sufrió lesiones leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable”. Pero Chaudhry montó una respuesta inmediata y agresiva, insistiendo en que el actor “es evidentemente la víctima de una disputa con una mujer que conoce” y sugirió que la mujer estaba teniendo “una crisis emocional”. Una fuente familiarizada con la cronología de los eventos dice que la abogada publicó el comunicado mientras él todavía estaba tras las rejas.

El esposo de Chaudhry, Andrew Bourke, está trabajando como publicista de crisis de Majors y reafirmó la narrativa de que Majors era la víctima cuando publicó una serie de mensajes de texto el 30 de marzo que pretendían ser exculpatorios. En el intercambio de mensajes de texto, que no ha sido verificado de forma independiente, la mujer escribió a Majors: “Les dije que fue mi culpa por intentar agarrar tu teléfono” y destacó que le dijo a la policía que “esto no fue un ataque”. Según se dice, la mujer escribió: “Por favor, hazme saber que estás bien cuando recibas esto. Me aseguraron que no serás acusado. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo cuando vieron las lesiones en mí y supieron que tuvimos una pelea. Estoy tan enojada de que lo hicieran. Y lo siento que estés en esta posición. Me aseguraré de que no pase nada sobre esto. … Te quiero”.

Unas horas después, se afirma que la mujer escribió: “Sé que tienes el mejor equipo y no hay nada de qué preocuparse, solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo desde mi lado. También dije que le dijera al juez que el origen de la llamada al 911 tenía que ver conmigo desmayándome y perdiendo el conocimiento y tu preocupación como mi pareja debido a nuestra comunicación previa”. Pero para muchos que colaboraban con Majors, los mensajes de texto tuvieron el efecto opuesto y generaron más preguntas que respuestas, especialmente por qué la mujer había perdido el conocimiento.

“Se lee como una mala película de Lifetime. Básicamente parecen los mensajes de texto de una mujer abusada por el libro”, dice una persona que está trabajando con Majors en un proyecto próximo.

En los últimos meses, Majors se había convertido en una de las estrellas más prometedoras de Hollywood, con una serie de roles de alto perfil y lucrativos en el horizonte. Ahora, todas las miradas están puestas en su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde está listo para interpretar al titánico Kang en “Avengers: The Kang Dynasty“. Majors sigue contratado para protagonizar esa película, que está programada para estrenarse el 2 de mayo de 2025, y está preparado para recibir un pago de $20 millones que incluye compensación en la parte posterior. También fue contratado para protagonizar “Avengers: Secret Wars“, que se estrenará en 2026. Disney está monitoreando la situación que se mueve rápidamente y tiene tiempo para tomar precauciones.

La mega producción “Avengers: The Kang Dynasty” está programada para comenzar la producción en la primavera del próximo año. Disney ya está profundamente involucrado laboralmente con Majors, dado que su sello especial Searchlight adquirió el drama aclamado por la crítica del actor “Magazine Dreams“, en el que interpreta a un culturista problemático, en el Festival de Cine de Sundance y estaba preparado para montar una sólida campaña de premios al mejor actor más adelante este año cuando se estrene la película el 8 de diciembre. Majors ya filmó la segunda temporada de la serie de Disney + “Loki“, que se espera que se lance en la plataforma de streaming a mediados de 2023.

Disney tiene un problema adicional ya que la presunta víctima en el incidente de Manhattan también trabajó en la película “Ant-Man y la Avispa: Quantumania” de este año, en la que Majors fue el tercer actor más importante como Kang el Conquistador. Un portavoz de Disney se negó a hacer comentarios. Por separado, Majors renunció al consejo del Gotham Film and Media Institute y a su trabajo con la Sidney Poitier Initiative, que fue creada para apoyar a los cineastas emergentes. El miércoles por la tarde, el director ejecutivo Jeffrey Sharp envió una nota al consejo de Gotham alertándolos del movimiento. La industria se vio sacudida por la noticia de que los publicistas de Majors, Lede Company y Management 360, habían abandonado a su cliente estrella mucho antes de su primera comparecencia ante el tribunal el próximo mes. Por ahora, WME todavía representa a Majors. En 2018, la agencia creó un llamado “comité asesor de clientes”, que hace una recomendación sobre si se debe o no abandonar a un cliente acusado de impropiedad. El comité de unos 20 empleados, dividido equitativamente entre géneros y de una sección transversal de divisiones, evalúa la viabilidad de un cliente en medio de acusaciones y considera factores como si el cliente ha sido acusado penalmente o enfrenta una demanda civil. WME ha abandonado previamente a clientes como Brett Ratner, Bryan Singer y Armie Hammer. El comité aún no se ha reunido con respecto a Majors en base a la información limitada que está disponible.

Sin embargo, después del arresto del actor el 26 de marzo por cargos menores de agresión y acoso agravado, comenzaron a surgir señales de alerta adicionales. El actor de Broadway Tim Nicolai, que actuó junto a Rachel Weisz en la producción del Teatro Público de “Plenty“, tuiteó ese día: “Ya estoy viendo un montón de gente que pregunta ‘¿por qué no hiciste nada?’ Amigos, la gente ha intentado. En última instancia, se necesitaba que una víctima denunciara. Es a la vez terrible saber que todavía está haciendo esto y un alivio que quizás nunca más lo haga. Un montón de nosotros estamos cerca de personas (y a veces varias personas) que él ha dañado directamente. No sé si hablarán de ello. Es completamente su decisión”.

Cuando Variety se comunicó con Nicolai, él respondió: “Mantengo lo que escribí. Y apoyo a las víctimas que conozco en cómo decidan avanzar”. (Nicolai dice que nadie del equipo de Majors se comunicó con él después de sus tuits).

Un juez ordenó la liberación de Majors bajo su propia responsabilidad el 25 de marzo con una orden limitada de protección. En las semanas siguientes, al actor, un exalumno de la Escuela de Drama de Yale cuyos créditos recientes incluyen “Devotion“, “Da Five Bloods” y un papel nominado al Emmy en “Lovecraft Country” de HBO, lo han eliminado de varios trabajos, incluida la película “The Man in My Basement” de Protagonist Pictures. Los Texas Rangers de la MLB lo han eliminado de su campaña publicitaria de la temporada 2023 que estaba programada para lanzarse el viernes. Además, la casa de moda Valentino y Majors también han “acordado mutuamente” que el actor no asistirá al Met Gala de este año.

Además de su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel, el actor también está preparado para interpretar al malvado jugador de la NBA Dennis Rodman en la película de Lionsgate “48 Hours in Vegas“. Con ese proyecto, el estudio está observando de cerca los acontecimientos antes de decidir si proceder o no con Majors. Otros proyectos que están en el aire incluyen “Da Understudy” de Spike Lee para Amazon. Una fuente del estudio dice que Majors sigue siendo el protagonista y productor junto a Will Smith, pero el proyecto no ha avanzado desde que se anunció a principios de marzo.

“Creo que la verdad es que todos están esperando a ver qué hará Marvel“, dice una persona de la industria familiarizada con la situación. “No significa que todos harán lo mismo, pero eso es lo que la gente está buscando”.

Vía: Variety