Review – Life is Strange: True Colors

Más que solo un ‘point & click’ moderno

El género del ‘point & click’ ha estado presente en la industria de los videojuegos por décadas, y al igual que muchos otros géneros, éste también ha tenido una importante evolución en los últimos años. Ahora, yo diría que tenemos experiencias que encajan más con la descripción de “aventuras interactivas”, puesto que el término de point & click podría ser una denotación mucho más simple para lo que estos juegos realmente representan. Creo que Life is Strange es una de esas sagas que marcó a muchísimas personas justamente por las innovaciones que trae al género, y con su nueva entrega ya disponible, es momento de ver exactamente lo que Life is Strange: True Colors trae a la mesa.

Antes de empezarte a platicar sobre este nuevo juego, hay un par de cosas que es importante aclarar; la primera de ellas es que, a diferencia de Life is Strange 1 y 2, True Colors ya no está siendo desarrollado por Dontnod Entertainment como las otras entregas de la saga. En su lugar, tenemos a las brillantes mentes de Deck Nine, estudio que anteriormente se encargó de desarrollar Life is Strange: Before the Storm, un spinoff del primer juego que, si bien no tuvo la misma recepción positiva que su antecesor, tampoco es un juego del que nos debamos olvidar por completo.

Otra cosa importante a destacar sobre True Colors es que estamos frente al primer juego de la franquicia en llegar a nuevas consolas, por lo que además del gameplay, las mejoras al apartado visual son considerablemente notables a diferencia de las entregas pasadas de la saga. Y es que Deck Nine optó por utilizar un nuevo motor gráfico para este título, y te puedo adelantar que el resultado es mayormente positivo. En fin, dejando de lado toda esta información, ahora sí es momento de contarte si Life is Strange: True Colors vale la pena o no.

Bienvenido a Haven Springs, Alex

Al igual que todos los otros juegos de la serie, True Colors es una aventura por separado del resto de la saga, es decir, no es necesario haber jugado ninguna otra entrega para entenderle a su historia o personajes. Por supuesto, tenemos unas cuantas referencias y easter eggs, pero nada tan drástico como para impactar directamente la experiencia de juego.

Life is Strange: True Colors se ambienta en el pequeño pueblo ficticio de Haven Springs, el cual está fuertemente inspirado por otros pueblos montañosos en el norte de los Estados Unidos. Tú interpretas a Alex Chen, una adolescente que después de años separada de su hermano, Gabe, finalmente se reencuentra con él.

Uno de los aspectos más interesantes de los Life is Strange es la manera en que van evolucionando sus personajes a través de todos los capítulos de la historia, y True Colors definitivamente no falla en este apartado. La Alex del inicio termina siendo una persona muy diferente al final, así como el resto de los habitantes de Haven Springs.

Obviamente no habrá spoilers dentro de esta reseña, así que puedes quedarte tranquilo por eso. Solo te diré que después de una tragedia que ocurre en el primer capítulo, Alex y sus amigos deberán hacer equipo para investigar un importante caso de corrupción en este pueblo, y que podría poner en riesgo la integridad de todos sus ciudadanos. Suena como una premisa interesante, ¿cierto? Pues la realidad es otra, ya que la historia tarda demasiado en arrancar y para cuando finalmente pasa… puede que sea demasiado tarde.

A pesar de dejar de lado el formato episódico, la historia de True Colors se desarrolla a lo largo de cinco capítulos, y dependiendo de qué tan meticuloso seas, cada uno de ellos te podría llevar entre una hora y media hasta dos horas. En total, es fácil terminar toda la historia en poco menos de 10 horas, algo que para mí definitivamente fue una decepción. No se tú, pero la percepción que yo tenía de este juego es que sería el más largo y extenso de la saga, y al final resultó no ser así.

Como te decía hace unos momentos, la historia tarda en arrancar, ya que cada capítulo se enfoca en un aspecto diferente de la vida de Alex. A veces tendrás que ir a una fiesta, mientras que otras veces deberás ir de paseo por el bosque, y aunque esto funciona muy bien para desarrollar las relaciones entre personajes, no funciona muy bien cuando trata de contar la historia de corrupción que te mencionaba antes. Este hilo narrativo queda de lado por la gran mayoría de la historia, y no es hasta los últimos capítulos cuando finalmente lo empiezan a retomar. Por desgracia, esto significa que en ocasiones la historia puede sentirse apresurada y deja de lado algunos momentos que deberían haber tenido más relevancia.

Por suerte, Alex Chen, junto al resto de los demás personajes secundarios, hacen un excelente trabajo cargando con algunos de los momentos más tediosos de la narrativa. Cada uno de estos individuos cuenta con una personalidad única, motivaciones y problemas. Parte del encanto de New Colors tiene que ver con el hecho de ir conociendo a cada uno de ellos y descubrir que nunca debemos juzgar a nadie por su portada. Algunos de ellos atravesarán situaciones sumamente fuertes y que tarde o temprano, muchos de nosotros deberemos atravesar en esta vida, y la historia ejecuta de muy buena manera estos momentos.

Las diferentes narrativas de Life is Strange siempre han tocado temas fuertes, y True Colors no es la excepción. Su historia tiene momentos bastante impactantes que te dejarán pensando y te harán cuestionarte: ‘¿Qué hubiera hecho yo si estuviera en sus zapatos?’ ‘¿Cómo hubiera sido mi reacción ante esto?’ Así que sí, el impacto emocional de la historia sigue presente en esta nueva entrega.

Tristemente, muchos de estos personajes son claros estereotipos, como el típico guardabosques barbón y musculoso, o la chica rebelde apasionado por la música y que no tiene respeto alguno por la autoridad. Como resultado, esto significa que la historia se vuelve un tanto predecible, y a pesar de que sí hay giros “inesperados”, la realidad es que muchos de ellos los verás a venir a kilómetros de distancia.

Habiendo jugado los otros Life is Strange hace poco, te puedo decir que True Colors posiblemente tenga la historia más lenta de los tres, pero al mismo tiempo, también cuenta con el elenco de personajes mejor escritos de todos. Además, el nuevo motor gráfico que Deck Nine utilizó para esta entrega funciona de maravilla y realmente le da un muy necesitado toque de realismo a la saga. Sí, todavía hay una que otra animación acartonada, pero el tema de las expresiones faciales definitivamente ha mejorado bastante.

Nueva historia, nuevos poderes

Cuando tu llegas a Haven Springs, pareciera que es un pueblo perfecto; todos se llevan bien entre todos y cada quien tiene su propio negocio local. Sin embargo, conforme vas avanzando la historia, te darás cuenta que las cosas no son como parecen, y cada una de las personas que conoces tiene su propio problema, el cual tú deberás ayudar a resolver con el uso de tus poderes.

Verás, lo interesante de cada Life is Strange es que sus protagonistas tienen diferentes habilidades sobrehumanas. Por ejemplo, en el primero tienes el poder de rebobinar el tiempo, en el segundo tienes poderes psíquicos, y para True Colors tienes ha habilidad de percibir y manipular las emociones humanas. Algunos de los personajes con los que convives irradian auras de diferentes colores: rojas para emociones como la ira y el enojo, azules para emociones de preocupación y tristeza, y amarrillo para emociones de felicidad y alegría.

Por supuesto, estas emociones van cambiando dependiendo de la situación, por lo que tú deberás saber cómo resuelves cada problema. El juego ofrece un sistema de diálogos y opciones múltiples, dándote así la posibilidad de manejar los problemas como mejor se te acomode. Tristemente, estas decisiones no tienen un impacto tan importante dentro de la historia, ya que sin importar lo que elijas, al final siempre terminarás visitando los mismos lugares y haciendo las mismas acciones.

En realidad, las decisiones que tomes influyen más en la percepción que los habitantes de Haven Springs tienen sobre ti que cualquier otra cosa, ya que evidentemente, las relaciones interpersonales juegan un importante papel dentro de este juego y tú puedes decidir en quién confiar y en quién no, pero como te decía antes, esto realmente no importa demasiado en la historia del juego.

Estos nuevos poderes no son tan convencionales como los de las otras entregas, ya que ahora tienen un enfoque más sembrado, es decir, no hay tantos elementos sobrenaturales como en los otros juegos de la serie. ¿Es esto algo malo? No necesariamente, ya que encajan muy bien con el tipo de historia que True Colors está intentando contar, pero al mismo tiempo, puede que esto sea algo alienante para los veteranos que, como yo, tal vez esperaban un poco más de este apartado.

Además de interpretar y manipular las emociones humanas, Alex también tiene la habilidad de revivir los recuerdos de la gente al interactuar con ciertos objetos. Muy ala Fallen Order, Alex puede tocar ciertas cosas con un fuerte vínculo emocional con su propietario, y esto le permite conocer un poco sobre la historia personal de estos objetos. Hay una misión en particular donde debes investigar a una persona y conocer sus verdaderos motivos, y para hacerlo, deberás interactuar con sus objetos personales. Esta mecánica de conocer a la gente sin la necesidad de hablar con ellos le añade una capa de profundidad adicional al juego, ya que te permite descubrir interesantes secretos que puedes utilizar en contra de las personas o reservártelos para ti mismo.

Ahora bien, no estamos frente a un juego de mundo abierto para nada, sin embargo, este nuevo Life is Strange sí ofrece mayores opciones de exploración. A partir del segundo capítulo, podrás explorar en su totalidad el poblado de Haven Springs y también podrás platicar hasta cierto punto con algunos de sus habitantes. ¿Qué beneficios tiene explorar? Pues más allá de conocer sobre la historia de este lugar, la verdad es que no hay mucho qué ver.

Sí, el juego tiene unas cuantas misiones secundarias las cuales pueden ser resueltas en menos de cinco minutos y normalmente consisten en platicar con alguien, encontrar algo que estaban buscando, platicar con ellos nuevamente y listo. Este tipo de misiones no suelen involucrar a personajes importantes, así que no es tan necesario completarlas si lo único que buscas es enfocarte en la historia principal. Lo único que recibirás por completaras es un trofeo y por cierto, True Colors tiene un Platino bastante sencillo de adquirir, al igual que los otros juegos de la saga.

Entonces, ¿el gameplay se limita únicamente a caminar por ahí y platicar con la gente? Esencialmente sí, ya que es un juego enfocado completamente en la historia. De hecho, ni siquiera hay quick time events, combate o nada que se le parezca, por lo que definitivamente no es una experiencia para todos, pero creo que les encantará a quienes les gustó las otras entregas de la serie.

Se siente el brinco a la siguiente generación

Tal y como te lo comentaba hace rato, True Colors utiliza un nuevo motor gráfico para dar vida a estos personajes y créeme cuando te digo que funciona de maravilla. Los personajes lucen más vivos que nunca, y esas animaciones acartonadas han quedado en el pasado. De igual forma, las versiones next-gen del juego añaden la opción del ray-tracing, y aunque su implementación es bastante sutil a comparación de otros títulos, parece encajar muy bien con la calidad visual del juego.

Curiosamente, incluso en nuevas consolas, True Colors está limitado a 30 cuadros por segundo en resolución 4K. Y sí, no importa que desactives el ray-tracing. Deck Nine explicó que esta decisión la tomaron para darle un toque “cinemático” al juego, ¿te suena familiar? Esta fue la misma explicación que Ubisoft dio en 2014 con el lanzamiento de Assassin’s Creed Unity, cuando erróneamente predijeron que 30FPS sería el estándar para los juegos del futuro.

Pese a que True Colors no es un juego enfocado a la acción, la decisión de haber limitado los FPS a 30 en consolas de nueva generación no fue una decisión muy acertada que digamos. Especialmente cuando estás explorando las zonas más abiertas del poblado, se puede llegar a sentir una ligera caída de cuadros por segundo y esto provoca que a veces las animaciones de Alex se puedan ver un poco extrañas. No es algo tan drástico como para que haya afectado mi experiencia de juego, pero vamos, ¿a quién no le gusta jugar a 60FPS?

Otra razón por la cual el juego se siente como una experiencia nativa next-gen se debe al uso del DualSense en el caso de la versión de PlayStation 5, que fue en donde yo jugué. Para activar tus poderes deberás presionar L2, y esto te permitirá percibir el aura emocional alrededor de las personas. Entonces, cuando te acercas a alguien con emociones fuertes como el enojo, los gatillos del control tendrán mayor resistencia y su vibración será mucho más fuerte, a diferencia que si lo intentas con alguien que esté feliz o relajado, donde el control no opondrá tanta resistencia y la vibración será mucho más sutil. Fuera de esto, el DualSense funciona como cualquier otro control, a excepción de ciertas escenas cinemáticas donde vibrará de acuerdo con la situación.

Los juegos de Life is Strange no destacan necesariamente por su apartado gráfico, pero la dirección de arte de True Colors parece haber cambiado eso. Haven Springs es un lugar lleno de colores vibrantes y fuertes contrastes, y la atención al detalle que hay dentro de cada edificio y lugar que visitas es realmente impresionante. Complementado con el nuevo motor gráfico, hace que las escenas y entornos se vean mucho más realistas, y en un juego donde el espectro emocional es sumamente importante, esto funciona increíblemente bien.

Al mismo tiempo, creo que también es importante destacar que True Colors no es un juego que necesariamente grite next-gen, sin embargo, el trabajo que se realizó con su dirección artística ciertamente lo trae un paso hacia adelante, y me emociona muchísimo conocer cómo se verá un nuevo Life is Strange.

Una fuerte entrega de esta querida franquicia

Life is Strange: True Colors definitivamente es un paso correcto en la dirección de esta aclamada saga. Alex Chen definitivamente es la protagonista más entrañable hasta el momento, y el uso de sus nuevos poderes definitivamente encaja muy bien con la temática y la narrativa del juego.

Tristemente, la historia sufre de varios altibajos y en mi opinión, se posiciona como una de las más débiles de la franquicia. No me malinterpretes, sigue teniendo un fuerte impacto emocional como las demás, solo que tarda demasiado en arrancar y para ese punto podría ya ser muy tarde.

En conclusión, True Colors hace un fantástico trabajo dando nueva vida a la serie, y me emociona muchísimo conocer lo que podemos esperar de ella en un futuro. La decisión de haberle pasado la batuta a Deck Nine fue la acertada, y estamos frente a un título que le encantará a los amantes de las aventuras interactivas y a los veteranos de la franquicia.