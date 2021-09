Nintendo habla sobre la reducción de precio para el Switch

Hace un par de días se dio a conocer que el precio del Nintendo Switch había disminuido en Europa. Aunque no había información para otras regiones, esto dio pie a una serie de especulaciones que habían emocionado a todos aquellos que aún no tienen esta consola. Sin embargo, la Gran N por fin ha decidido hablar sobre este tema, y no ha proporcionado buenas noticias.

Stephen Totilo, periodista de Axios Gaming, contactó a Nintendo of America para aclarar estas dudas. Lamentablemente, la respuesta que recibió es una que nadie quería escuchar, ya que la compañía japonesa no tiene la intención de reducir el precio de la consola en Estados Unidos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Nintendo tells me yesterday's Switch price drop was just for Europe (and the UK):

“The trade price adjustment is for the European region only. There are no plans to change the Manufacturer’s Suggested Retail Price for any Nintendo Switch model in the U.S.”

— Stephen Totilo (@stephentotilo) September 14, 2021