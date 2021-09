¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos toda la información de lo que presentó PlayStation durante su Showcase, junto con varias noticias más. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, te traemos impresiones finales de Deathloop, WarioWare: Get it Together y de Life is Strange True Colors.