Apenas vamos a la mitad de septiembre, y la gente ya quiere conocer cuáles juegos llegarán a PlayStation Plus el mes que viene. Pues bueno, ya se han encontrado varias pistas sobre uno de estos títulos, y la verdad es que la evidencia sí suena convincente por unas cuantas razones.

Verás, en Reddit hay usuarios que afirman que Hell Let Loose será uno de los juegos de PS Plus para octubre, esto debido a que la preventa del juego ya está disponible en la Microsoft Store, mientras que en la de PlayStation solo dice que estará disponible próximamente. Esto ha llevado a la gente a creer que no hay preventa en PlayStation porque eventualmente lo regalarán como parte de PS Plus.

Otra pista tiene que ver con una beta exclusiva para PS5, que significaría una alianza entre Sony y Team17. Por último, se confirmó que el juego llegará el próximo 5 de octubre, mismo día en que estarán disponibles los juegos de PS Plus para ese mes.

Como puedes ver hay numerosas pistas que apuntan a Hell Let Loose como uno de los juegos gratuitos de PS Plus para octubre, aunque por ahora te recomendamos tomar la información con reserva hasta que se confirme oficialmente.

Via: Reddit