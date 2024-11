Review – LEGO Horizon Adventures

Horizon se pasa a un mundo distinto

PlayStation ha tenido un año bastante seco en cuanto a lanzamientos de gran calibre, puesto que lo último de gran escala que llegamos a ver fue, ni más ni menos, Marvel’s Spider-Man 2 en 2023. Sin embargo, esto no significa que no tengan juegos pequeños por poner a la venta. El más claro ejemplo es Astro Bot, el cual demostró ser un título de alta calidad sin utilizar mucho presupuesto. A esto le ha seguido algo bastante interesante: Horizon Zero Dawn Remastered, el regreso de la primera aventura de Aloy, pero con gráficos actuales para que la experiencia sea digna de la actual generación de consolas. Y si pensábamos que eso sería lo último que veríamos por parte de Guerrilla Games, nos equivocamos, pues otro proyecto inesperado estaría en puerta. Durante la celebración del Summer Game Fest, conocimos de primera mano LEGO Horizon Adventures, algo que ciertamente nadie se podía imaginar, a pesar de que, en efecto, existe un pequeño set colaborativo de la saga con la marca de juguetes. Y eso no fue lo único que llamó la atención, dado que se anunció de la nada su llegada a otras plataformas que no fueran PS5, es decir, Nintendo Switch.

Otro detalle a considerar es que este sería el primer videojuego de la marca de coleccionables basado en una franquicia de las tres grandes de la industria; en este caso, PlayStation. Por lo cual, de manera inmediata, llamó la atención de los usuarios, yo me incluyo, pues tener las mecánicas de este mundo hostil de máquinas en entornos cúbicos no es algo que se ve a diario. Así, los meses pasaron y los tráilers se fueron haciendo presentes con más frecuencia, hasta culminar con el de revelación de la fecha de lanzamiento, la cual, si somos sinceros, ya se había filtrado una semana antes de dicho State of Play, dando a conocer que los jugadores iban a poder disfrutar de dicho crossover el próximo 14 de noviembre. Toda esta expectación nos lleva al texto que están leyendo en estos momentos, puesto que, con algún tiempo de anticipación, se nos ha permitido tener acceso al juego para darles a conocer a ustedes si vale la pena comprarlo. Tomando en cuenta los diferentes aspectos, como lo hacemos con cada juego, hablamos claramente de la jugabilidad, historia, gráficos y más detalles.

Vale la pena mencionar que este análisis fue elaborado por alguien que también revisó, de forma reciente, la versión remasterizada de hace un par de semanas, por lo que tengo este universo fresco en la mente. A eso se suma que las comparaciones podrán existir de forma inmediata, más si hablamos de las diferencias entre los personajes. Con todo esto en mente, es hora de plantearnos la pregunta: ¿LEGO Horizon Adventures logrará destacar entre otros tantos lanzamientos de la época? O quizá, ¿pasará desapercibido por no ser suficientemente bueno? Dichas cuestiones las vamos a averiguar en una nueva Atomix Review que preparamos para ustedes. Así que toma tu arco de la tribu Nora y también el foco de visibilidad, pues vamos a explorar nuevos horizontes que, en esta ocasión, tienen una forma geométrica de lo más precisa.

Un origen algo cambiado

La historia de LEGO Horizon Adventures es bastante peculiar, puesto que quiere seguir el camino del juego principal. Me refiero a que todo empieza con el nacimiento de Aloy, para luego conocer que se trata de una persona marginada por la tribu que la encontró abandonada y, al no tener madre, encargaron su cuidado a otro exiliado llamado Rost.

Con el paso del tiempo, la chica —que en esta versión es un cubo con peluca naranja— se pregunta cómo quedó abandonada sin ninguna explicación, por lo que se entrena para recibir la bendición de las matriarcas. Hasta ahí, todo se mantiene igual a lo visto en el juego de origen, pero hay un punto en el que las cosas cambian de forma ligera.

La trama toma un giro cuando secuestran, ni más ni menos, que a Teersa, la sabia que descubrió a la protagonista en el suelo y que claramente le iba a explicar cómo pudo encontrarla y el significado de su existencia. Por ello, la joven se embarca en una misión para recuperarla de una anticipada tribu Carja rebelde, pues dichos hechos ocurren mucho después si se compara con el guion original.

A eso se agrega que uno de los grandes villanos, Helis, se hace presente cuando no debería suceder en el escenario de Corazón de Madre. A algunos quizá les choque esta idea, pero realmente no está mal, ya que se busca dar una identidad propia al juego. Entonces, digamos que la narrativa es una mezcla interesante entre lo que ya vimos, pero que después toma su propio camino.

Lo que, por mucho, me pareció lo más llamativo es justamente el comportamiento de los personajes. Como algunos recordarán, en los títulos principales todos los momentos son serios, sin algún tipo de descanso para echarse una risa. Aquí es básicamente lo opuesto: los chistes brotan de aquí para allá, y eso es algo muy distintivo de la marca LEGO.

Debo admitir que conocer ese lado simpático y fiestero de la aldea Nora me ha gustado, dándome un respiro al ver cómo todos empiezan a aceptar a Aloy dentro de la tribu con facilidad. Eso sí, puede que algunas situaciones cómicas estén de más, pero puedo entender esa parte, al final se trata de un videojuego dirigido a niños.

La historia es una manera diluida de presentar el universo de Horizon a nuevos públicos que quizá no le dieron la oportunidad a los juegos grandes de la saga, y quizá esto pueda convencerlos de pasar de lleno a la franquicia. Muchos de los diálogos son realmente divertidos, por lo que recomiendo estar pendiente durante las cinemáticas, más que nadie, Rost es el que se lleva el protagonismo al momento de narrar situaciones.

Sin duda, a los niños les va a gustar la manera en que se cuentan los acontecimientos, ya que hasta los villanos tienen sus toques cómicos. Así que, al menos en este apartado, se ha dado un acierto.

El lado salvaje nos llama

La jugabilidad de LEGO Horizon Adventures es bastante sencilla de comprender, pues se trata de un título de acción con plataformas en el que manejamos a un personaje sobre un escenario controlado. Es decir, tenemos misiones a completar para ir de un punto A hacia un punto B, estructura que seguramente los usuarios reconocerán si ya han probado los juegos de la marca de juguetes.

En las etapas podremos manejar a uno de cuatro personajes diferentes; así es, en esta ocasión Aloy no es la única pieza a controlar, ya que también tenemos a Teersa, Erend y Varl para hacernos compañía. Cada uno tiene habilidades especiales a utilizar, pues atacan de maneras diferentes que van desde el cuerpo a cuerpo hasta proyectiles a distancia.

La opción de elegir personaje existe más para adecuarse a un estilo de juego, ya que no todos van a preferir atacar de manera cercana o alejada de la acción. Lo que quiero decir es que se puede terminar el juego con cualquier personaje, sin necesidad de intercalarlos. Además, se van desbloqueando conforme vamos progresando en la aventura.

No está de más agregar que es posible tener partidas de hasta dos jugadores, lo cual hará de la experiencia algo más divertido, ya que cooperar en las batallas será necesario para llegar al final. Eso sí, se debe considerar que quien lleve la batuta como primer jugador tendrá la cámara fijada, lo cual es heredado de otros juegos similares.

Los enemigos en el título están conformados por máquinas y humanos; las primeras se pueden derrotar atacando directamente o usando el tan característico foco de la franquicia, esto para revelar los puntos débiles y apuntar ahí. En comparación con el Horizon original, son muy sencillas de derribar, pero como ya se dijo, es una experiencia diluida.

Se cuenta además con armas adicionales al estilo de power-ups, que incluyen desde martillos extra fuertes, flechas de fuego, flechas de hielo, bombas señuelo, botas propulsoras y poco más. Todo esto sirve para reducir aún más la vida de los rivales, o hasta causar daños elementales, dejándolos así paralizados, quemados o congelados por unos pocos segundos.

Respecto a los villanos humanos, estos no tienen debilidades con el foco, pero con un par de golpes serán derrotados. Igualmente, si presionamos en el caso de PS5 el botón triángulo estando muy cerca, será posible agarrarlos y lanzarlos al vacío o contra otros enemigos; esto en caso de que lleven en la espalda un barril explosivo que reduce mucha vida.

Hablando de la salud, esta se puede recuperar con los árboles de moras que hay dispersos en el escenario. De hecho, durante el trayecto entre pantallas hay algunos cofres por encontrar; ahí nos darán algunos bloques de moneda o los mencionados power-ups, por lo que el juego será generoso para reabastecernos.

Cada misión termina normalmente cuando se derrota a un jefe de área. Realmente no son difíciles de vencer, pero se harán más complicados conforme nos vamos acercando a la conclusión de la historia. Además de proseguir, la recompensa que ganamos es un ladrillo dorado, que nos sirve para mejorar el hub principal, pero eso lo detallaremos más adelante.

En vista general, esa sería la jugabilidad: un título de acción y plataformas sin muchos puzzles que resolver, sino más bien enfocado en el combate en solitario o cooperativo. Aquí no hay mucho armado de bloques como en otros juegos de LEGO, aunque al menos es divertido acabar con oleadas de enemigos.

Mejorando el Corazón de Madre

Otra parte importante de la jugabilidad la encontramos en la sala principal, donde accedemos a los niveles, pues será el sitio para utilizar nuestras monedas, que se consiguen al mayoreo en las misiones. Y es que es posible colocar edificios, estructuras, cambiar la paleta de colores y más detalles para adornar el lugar.

Aquí será posible también subir nuestros atributos en un pequeño árbol de habilidades, ya sea mejorando la curación, la munición de los power-ups, duración de daños elementales y poco más. En cuanto a nuestras estadísticas, estas suben de forma automática conforme aumentamos el nivel al derrotar a los diferentes enemigos.

Algo que tampoco puede faltar es la personalización de los skins, y en LEGO Horizon Adventures hay cantidades masivas de atuendos que pasan por la cabeza, el torso y las piernas. Lo mejor es que no solo nos limitamos a partes de la saga de Aloy, sino que también hay de las franquicias de juguetes, como City, Ninjago, y si consigues la versión deluxe, hay trajes de PlayStation.

Otro detalle dentro de Corazón de Madre es que está disponible un tablón de anuncios donde los habitantes ponen sus peticiones a cumplir, con encargos que pueden ir desde lo más sencillo hasta lo complicado. Al completar los recados nos regalarán más ladrillos dorados, que sirven para crear más edificios o desbloquear aún más atuendos para comprar.

Un detalle que también se debe considerar son las misiones secundarias de derrotar a las máquinas alfa cuando ya hayamos completado una sección de la historia. Estos son niveles en los que será más complicado derrotar a los jefes, ideales para quienes buscan un reto prolongado; y el premio al ganar son bloques alfa para conseguir aún más skins o edificaciones.

En cuanto a la duración del videojuego, creo que podemos decir que tiene el tiempo estándar de un lanzamiento de LEGO, con un rango que va de 7 a 9 horas, dependiendo de si el usuario va completando los encargos adicionales. Siento que esto se puede justificar, ya que como no hay tanta variedad en la jugabilidad, extender sus minutos podría aburrir a más de un jugador.

Otro detalle que no se puede dejar pasar es la posibilidad de avanzar en modo exploración, el cual se desbloquea cuando hayamos terminado las misiones de robots alfa. Y es que, para comprar todo en el hub principal, será necesaria una gran cantidad de monedas, por lo que en estas áreas se puede llevar a cabo el típico farming.

Lindos gráficos y música simpática

Algo que distingue bastante a los juegos de la franquicia cúbica son sus gráficos, y claramente LEGO Horizon Adventures sigue el patrón, con un diseño de personajes muy bien hecho, así como escenarios alucinantes. Todo esto se adorna con colores brillantes en cada rincón, lo cual contrasta con la saga original, pero se entiende por tratarse de un juego alegre.

En cuanto a las animaciones de los personajes, se sienten bastante caricaturescas, como debería ser, y lo mejor es que esto se presta para que hagan caras graciosas que de ninguna manera veríamos en los juegos principales de la franquicia. Entonces, quienes quieran ver la parte divertida de Aloy y compañía van a encontrarla en los diálogos y comportamientos de estos individuos.

Pasando al apartado de música, tenemos sonidos muy propios de los escenarios naturales que se ponen a nuestra disposición, aunque también hay momentos en que se salen de la ecuación con temas movidos para que los personajes se luzcan. Por supuesto, no pueden faltar piezas conocidas con un toque diferente, logrando que la ambientación sea la mejor posible.

Para terminar con la parte sonora, tenemos el trabajo de actuación de voz, con un elenco que regresa para sus respectivos papeles, ya sea en inglés o en español de Latinoamérica, y aunque son los mismos, la intención desenfadada y nada seria se hace presente. Esto habla muy bien de quienes hacen este trabajo, demostrando que su versatilidad de actuación es amplia.

Tanto en el apartado de gráficos como en música y diseño sonoro no hay nada que objetar; la calidad es justo lo que se esperaba.

Muy divertido, pero no perfecto

En conclusión, LEGO Horizon Adventures es un título interesante, el cual nos da un punto de vista distinto del universo de Aloy, pero con una historia compacta que se desvía de lo visto en el juego original. A eso se agrega que se intentan incorporar mecánicas propias de la saga, como el uso del foco y armas diversas para los personajes.

Si bien se vuelve ligeramente repetitivo por todas las oleadas de enemigos que se deben derrotar, una forma de aligerar este hecho es el modo multijugador, donde participan personajes secundarios. También, ese toque pintoresco de LEGO está muy bien implementado, con momentos cómicos que antes eran impensables dentro de este universo.

Claro, se debe tener en cuenta que este producto realmente va un poco más enfocado al público infantil, con el posible objetivo de dar un primer acercamiento a la saga creada por Guerrilla Games y así pasarse a los lanzamientos principales. Además, la duración no es tan abrumadora, permitiendo que sea una experiencia sencilla de digerir.

Definitivamente, es un juego divertido por sus mecánicas y nivel de humor estilo LEGO, pero entre todos los grandes lanzamientos que hay en puerta, no creo que vaya a destacar demasiado. Recomendaría probarlo, pero tal vez después de que haya una rebaja en su precio, dado que estará costando $60 USD en su primer día de salida.

Recuerda que LEGO Horizon Adventures se lanza el 14 de noviembre para PS5, Nintendo Switch y PC.