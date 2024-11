Doug Bowser, CEO de NOA, visita la ciudad de México

Aunque muchos no lo tengan en mente como pasó con Reggie en su momento, la parte de Nintendo America tiene como representante a un líder notable, Doug Bowser, quien desde su llegada se quedó en la mente de muchos seguidores de la marca, más por el apellido tan particular que lleva consigo. Y lo más importante del ejecutivo, es su acercamiento constante que tiene con latam, de hecho ha estado visitando tierras mexicanas.

De forma reciente el propio CEO de NOA compartió una fotografía en la que está de visita en la famosa cadena de retail en México llamada Game Planet, la cual podríamos considerar como la líder en el país, más por el hecho de que no tiene competidores, pues Gamers fue absorbida por esta. No está de más recordar, que para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom en 2023 pasó lo mismo; hizo una visita a las sucursales más importantes de la empresa.

Aquí la imagen:

Great day visiting stores in CDMX. So grateful for all the retail employees who support our products and help create smiles. #gameplanet #Nintendo pic.twitter.com/Xdjzzc9MiK — Doug Bowser (@thetruebowser) November 12, 2024

Aquí la descripción del CEO:

Doug Bowser es el actual presidente de Nintendo of America, la división norteamericana de Nintendo, una de las compañías de videojuegos más reconocidas en el mundo. Asumió el puesto en abril de 2019, sucediendo a Reggie Fils-Aimé, quien dejó la empresa tras 15 años. Doug Bowser comenzó en Nintendo en 2015 como vicepresidente de ventas y marketing, y anteriormente trabajó en compañías como Electronic Arts (EA), donde adquirió experiencia en la industria de videojuegos. El apellido de Bowser ha llamado la atención y se ha vuelto motivo de bromas entre los fanáticos de Nintendo, ya que “Bowser” es también el nombre del icónico villano de la saga de Super Mario. A pesar de esto, Bowser ha ganado respeto por su enfoque en la comunidad de jugadores y su rol en la expansión de Nintendo Switch, apoyando títulos populares y nuevas estrategias de mercado.

En cuanto a la visita, se ha hablado de que podría darle indicaciones a los directivos de Game Planet, la cual sería en relación a la nueva consola Switch, para que vieran los acuerdos de cuándo recibirían el primer embarque, pero esto solo se especula por parte de los fans. Por lo que al final, solo podría haberse dado un paseo ver para cómo se están promocionando los últimos estrenos como Mario & Luigi: Brothership.

