Se dan nuevos detalles de las próximas series de MAX

El año próximo la plataforma de MAX será el hogar de nuevas series así como más temporadas de programas queridos, mismas que se hicieron de un camino con buena reputación debido a la calidad de la historia, participación de los actores y efectos especiales que parecen de película. Y ahora que estamos pasando por los últimos meses del 2024, han salido nuevos detalles a la luz sobre lo que deberemos esperar en relación a los programar de televisión.

Primero que nada, se ha confirmado que la esperada segunda temporada de The Last of Us llegará en la primavera de 2025, mientras que la de Peacemaker se lanzará en agosto del mismo año, poco después del estreno de la nueva película de Superman de James Gunn. Este anuncio fue hecho por el CEO de HBO y Max Content, Casey Bloys, durante la presentación de programación de 2025, en la que también se destacó que el programa del juego estará adaptando los eventos de The Last of Us Part II.

El showrunner Craig Mazin ya había señalado que será solo una parte de la historia del juego, y se prevé que se necesitarán al menos tres temporadas para contarla en su totalidad. Esta nueva entrega contará con un menor número de episodios que la primera, anticipando una tercera temporada más extensa e incluso la posibilidad de una cuarta. En cuanto al elenco, los actores Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Rutina Wesley regresarán en sus respectivos roles, mientras que Kaitlyn Dever se unirá al reparto como Abby, un personaje clave.

La segunda temporada de Peacemaker también traerá de vuelta a John Cena como el protagonista, junto a Frank Grillo, Freddie Stroma y Danielle Brooks en roles clave. La serie continuará explorando la relación del personaje con el universo DC, buscando mantener la consistencia y el tono de la primera temporada.

No está de más comentar, que ambos shows son exclusivos de la plataforma.

Vía: IGN