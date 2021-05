Review – Knockout City

Una agradable sorpresa

Estos últimos años se ha dado el caso de juegos que, uno creería van a pasar desapercibidos, repentinamente explotan en popularidad justo por lo divertidos que en realidad son. Esto suele suceder en producciones más pequeñas, y creo que Knockout City es justamente una de ellas. Lo nuevo de Electronic Arts y Velan Studios ya está disponible en todo el mundo, y considero que se trata de un título que sorprenderá a muchísimas personas por lo bien logrado que está. Pero, ¿realmente vale la pena que le eches un vistazo incluso si crees que podría no gustarte? En esta reseña te explico por qué no deberías dejar que Knockout City pase desapercibido en tu radar.

¿Qué diablos es Knockout City?

Antes que nada, aclaremos exactamente qué tipo de experiencia te espera en Knockout City. Básicamente, se trata de un juego de “quemados” arcade, en el cual puedes utilizar diferentes poderes y habilidades para acabar con tus enemigos. Sí, el Dodgeball finalmente tiene su propio videojuego, y es uno que podría darte muchas horas de diversión.

La premisa de Knockout City suena como algo bien original, y la verdad es que sí lo es, no obstante, este título toma elementos prestados de otras franquicias que los fans del gaming inmediatamente reconoceran.

Por ejemplo, algunos balones tienen poderes inspirados directamente por Mario Kart, y específicamente, los distintos tipos de caparazones. Un balón permite rastrear al enemigo, mientras que otro libera una gran explosión al entrar en contacto con otro jugador, y claro, también tenemos un balón que se divide en 3, dándote más oportunidades para noquear a tu contrincante.

Knockout City es un título enfocado al cien por ciento en el multijugador, es decir, no existe un modo de juego que te permita jugar en solitario como alguna campaña o algo por el estilo. Evidentemente, esto significa que el juego requiere de una conexión permanente a internet, de lo contrario, ni siquiera te dejará iniciarlo. Considerando que Knockout City también está en Switch, esta decisión suena como algo ilógico especialmente para quienes quieran llevarlo en su consola híbrida y practicar mientras no están en casa.

Similar a otros juegos del género, Knockout City tiene una limitada variedad de modos de juego, sin embargo, se siente que la experiencia fue hecha para jugarse en equipos de tres contra tres, el cual considero es el principal modo de juego y del cual te contaré más a continuación.

No hay mucha variedad entre sus modos de juego

Como te decía, Knockout City tiene tres modos de juego: Team KO, Diamond Dash y Ball-Up. Tristemente, no existe demasiada variedad entre cada uno de ellos y creo que es obvio que sus desarrolladores tenían intenciones de que solo uno de estos destacara por encima de los demás.

Empecemos hablando de Team KO, que es básicamente una variación de Team Deathmatch. Este modo empareja a equipos de seis o de ocho jugadores que se enfrentarán entre ellos. Son tres rondas en total, cada una con duración de cinco minutos, y el primer equipo en alcanzar los 10 puntos gana esa ronda. Para obtener puntos deberás noquear a tus contrincantes al golpearlos dos veces con un balón estándar. Cada enemigo que derribes le otorgará un punto a tu equipo.

El segundo modo de juego, llamado Diamond Dash, es igual a Team KO con la excepción de que deberás recoger unos diamantes que sueltan los contrincantes cuando los derribas. Los jugadores de Call of Duty inmediatamente reconocerán este modo, que en la franquicia de Activision es conocido como Kill Confirmed.

Por último tenemos a Ball-Up, que indudablemente se distingue de los otros dos puesto que aquí no hay balones. De hecho, los jugadores son los balones y tú y tu equipo deben arrojarse los unos a los otros para derribar a tus enemigos. Sinceramente, este fue mi menos favorito de los tres ya que jugar con gente aleatoria contra un equipo coordinado puede ser todo un dolor de cabeza.

Los limitados modos de juego son uno de los puntos más débiles de Knockout City, ya que aquellas personas que estén buscando un poco más de variedad en la experiencia podrían llegarse a sentir decepcionados con esto. Afortunadamente, el juego ofrece mecánicas bastante sólidas que compensan esta limitada variedad.

Se controla y se siente muy bien

Los controles en un juego deportivo definitivamente son de los factores más importantes de toda la experiencia. Considerando lo anterior, me complace decirte que Knockout City tiene un esquema de controles sumamente responsivo y ágil. Cada comando se ejecuta perfectamente y difícilmente le vas a echar la culpa a este apartado cuando pierdas.

Además de lo responsivo que se sienten, los controles de Knockout City son muy fáciles de aprender. No existe demasiada complejidad en las mecánicas del juego, lo cual significa que prácticamente cualquier persona le puede entrar al título sin preocuparse por una elevada curva de aprendizaje.

Eso sí, existen ciertas micro-mecánicas que los jugadores más experimentados pueden utilizar. Por ejemplo, atrapar y lanzar el balón no es nada difícil de hacer, sin embargo, existen diferentes tipos de tiros a disposición del jugador que afectan drásticamente tus posibilidades de darle a alguien más. Estos diferentes tiros no son nada del otro mundo, pero ciertamente añaden un nivel adicional de complejidad a la experiencia.

Esto no quiere decir que Knockout City sea un juego puramente para novatos o principiantes, puesto que también tiene un apartado competitivo bajo el nombre de “Partidas Clasificatorias”, que tal y como su nombre lo indica, son partidas que te clasifican en un leaderboard según tu nivel de habilidad. De hecho, el juego te pide que primero alcances el nivel 10 antes de incursionarte en las partidas competitivas, esto como una especie de “seguro”.

Aprovecho este apartado para hablar un poco de su apartado técnico, el cual está muy bien pulido. En las 20 horas que le invertí a Knockout City, me agrada decirte que el juego casi no tiene bugs ni glitches que afecten severamente la experiencia de gameplay. Además de esto, el título está muy bien optimizado en PC, y considero que será el mismo caso para la versión de consolas. Importante destacar que la versión de Switch ofrece dos modos distintos: uno de ellos enfocado en la resolución que limita el juego a los 30FPS, y otro enfocado en su rendimiento que permite jugar a 60FPS sacrificando un poco el tema gráfico.

Hay personalización y sí, también hay microtransacciones

Tristemente, Knockout City no se salva de las infames microtransacciones, pero la buena noticia es que todos estos objetos son cosméticos. De igual forma, es posible desbloquearlos jugando gracias a un Pase de Batalla que te otorga diferentes recompensas por cada categoría que completas.

Similar a juegos como Warzone, Apex Legends y Fortnite, Knockout City incluye un Pase de Batalla con diferentes recompensas y premios para aquellos jugadores dedicados que lo completen. Estas recompensas solo son cosméticas, pero también ofrece Holobux, la moneda virtual que el título utiliza para comprar objetos cosméticos en la tienda y que también puedes adquirir con dinero real.

Sorpresivamente, Knockout City ofrece una personalización bastante densa en la cual puedes cambiar casi todo de tu avatar. Esto va desde el cabello, maquillaje, ropa, accesorios, poses de victoria, poses de derrota y más. Te puedo garantizar que, a no ser de que utilices las skins por defecto, rara vez te encontrarás con dos personajes que se vean iguales.

Para bien o para mal, el juego en ningún momento te obliga a comprar estos objetos y mucho menos te avienta una pantalla de “compra” cada cinco minutos. De hecho, la tienda se encuentra hasta abajo del menú principal, así que no se siente intrusiva ni forzada sobre el jugador.

Simple y sencilla diversión

Al igual que muchos otros, Knockout City fue un juego que jamás me llamó la atención, y no fue hasta que tuve oportunidad de reseñarlo cuando realmente me atrapó. Es ese tipo de juegos al que puedes entrarle sin preocuparte por nada más; no existen mecánicas secretas, no existe una estrategia definitiva para ganar, no existe habilidad que te facilite la victoria. Es pura y simple diversión que se basa en tu habilidad individual para triunfar.

Si bien es cierto que sus pocos modos de juego limitan lo mucho o poco que puedes hacer dentro de Knockout City, esto es compensado por sus fantásticos controles y comandos responsivos que complementan su energético y frenético gameplay. Noquear a tus contrincantes se siente satisfactorio, y salir sobreviviente de un intenso enfrentamiento siempre resulta gratificante.

Incluso si crees que Knockout City no sea un juego que vayas a disfrutar, te recomendaría echarle un vistazo. ¿Quién sabe? Tal vez te sorprenda y te guste tanto como a mí.