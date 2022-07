Review – Klonoa Phantasy Reverie Series

Para Bandai Namco este 2022 ha sido un año en el que algunas de sus series más queridas harán un regreso triunfal para los jugadores que crecieron con algunas de ellas, puesto que se lanzarán títulos como Digimon Survive, y PAC-MAN no solo tendrá la colección que ya hemos visto, sino que también está recibiendo el remake del nostálgico PAC-MAN World. Por su parte, y muy de sorpresa, otra saga que revivió para el gusto de muchos es ni más ni menos que Klonoa.

Esta marca nació hace ya unos ayeres en la primera PlayStation, con un juego que pasó a ser un tanto ignorado por el público general y a la par, es recordado por un sector muy específico que tuvo el aparato de Sony en su infancia. Eso llevó a que se siguieran lanzando títulos en consolas como Game Boy Advance, PlayStation 2 y hasta en la exclusiva Wonder Swan. Vale la pena mencionar, que no es una serie que le generara millones a Namco (antes de su fusión con Bandai) por lo que la entrega de Wii en 2009 fue el último intento por explotar a esta mascota.

Así pasó el tiempo hasta que en un Nintendo Direct de inicios de este año se anunció Klonoa Phantasy Reverie Series, una especie de colección que junta los dos juegos más icónicos del personaje para el deleite de los fanáticos. Lo mejor, es que esta vez las restricciones de consolas quedaron a un lado para que todos puedan darle una oportunidad a esta serie que se mantuvo un el olvido por más de 10 años en la bóveda de sus dueños.

El día ha llegado y por fin hemos podido echarle una mano gracias a los amigos de Bandai Namco, y es momento te platicarles si realmente es un compilado que vale la pena, o por el contrario, si tal vez la nostalgia nos cegó y al final no es algo tan apantallante como lo recordamos. Pues no está de más comentar que en ocasiones las mecánicas pueden envejecer de la manera menos óptima.

Sin nada más que agregar a esta breve introducción, llegó la hora de tomar nuestro anillo mágico e introducirnos a un mundo lleno de sueños y plataformeo de la vieja escuela de los 32 bits. Demos a inicio a esta Atomix Review de Klonoa Phantasy Reverie Series.

Dos juegos, dos historias

Lo primero que hay que comentar respecto a la colección de Klonoa, es que incluye dos juegos, Door to Phantomile y Lunatea’s Veil. Títulos que nos muestran mundos y personajes diferentes.

La historia del primero nos plantea que un día como cualquier otro, el gatito conocido como Klonoa se encuentra recorriendo las praderas de su hogar, eso hasta que ve algo caer del cielo y se aproxima hasta dicho objeto. Este tiene forma de un anillo y del mismo aparece Huepow, una criatura azul que con el tiempo se convertiría en uno de sus grandes amigos.

Posteriormente, ambos serían testigos de la caída de una nave espacial en su villa, por lo que corren a investigar y se dan cuenta de que el ser de su interior secuestra a una dama con poderes especiales, la cual les va a servir para invadir los sueños con pesadillas. Esto los llevará en una aventura para rescatarla y así salvar a todo Phantomile de la amenaza que está a punto de caer sobre todos los habitantes.

Por su parte, Lunatea’s Veil a pesar de tener un 2 en el nombre, no tiene mucho que ver con el juego anterior. Todo empieza cuando el protagonista cae por razones desconocidas al mar de un mundo conocido como Lunatea, y al estar inconsciente, dos personajes se lanzan al rescate del pequeño gato sin ni siquiera conocer su origen.

Después de despertarse, Klonoa agradece a sus salvadores y al mismo tiempo se pregunta cómo es que apareció en dicho lugar. Sin embargo, ahora deberá ayudar a la sacerdotisa Lolo a salvar su mundo. Por lo que van a recorrer distintas zonas para llegar a las cuatro campanas legendarias que serán el punto clave para rescatar a los habitantes de las sombras. Una historia típica de la luz contra la oscuridad.

Todo lo que conté en los párrafos superiores es básicamente la premisa de cada trama. La verdad, no es tan profunda y realmente no es necesario que lo sea, dado que se trata simplemente de cuentos de hadas. Donde al parecer nuestro personaje es una especie de guardián que llega cada vez que un mundo de los sueños necesite un salvador. De esto nos podemos dar cuenta en la introducción del segundo juego, pues al parecer el gato no recuerda nada de lo que hizo en la primera aventura.

Al final de todo nos plantean los valores de valor, amistad, compañerismo y más sentimientos comunes en los juegos con toques infantiles. Una buena manera de introducir a los jugadores más jóvenes a las tramas de videojuegos.

Plataformeo puro y duro

Los dos juegos que vienen dentro de Klonoa Phantasy Reverie Series son bastante similares en cuanto a mecánicas, dado que se tratan de plataformeros de dos dimensiones que en contadas secciones se dirigen al 3D. A este género de videojuegos se le ha llamado 2.5D debido al grado de profundidad de los mismos.

Como en cualquier otro título del estilo, deberemos manejar a un personaje en dirección de izquierda a derecha, recordándonos a franquicias clásicas como Super Mario, Kirby, Donkey Kong Country, entre otros. Solo que en Klonoa se implementan habilidades un tanto diferentes como un doble salto, la capacidad de flotar y el agarrar enemigos para dispararlos.

Hablando de esto último, estos se pueden lanzar en diferentes direcciones, la izquierda, derecha, hacia enfrente de la pantalla y también para atrás. Pues en ocasiones van a colocar botones que no podemos alcanzar de otra manera que no sea arrojando a un adversario hacia dicha dirección. A esto se le agrega la necesidad utilizar a estos enemigos para dar el salto doble, basta con tomarlo, saltar y volver a apretar este botón.

Esto le da un giro bastante entretenido a los escenarios, dado que habrán ocasiones en las que necesitaremos de buenos reflejos para saltar y agarrar enemigos uno tras otro en una especie de efecto dominó para llegar a sitios más altos. Esta clase de retos aparecen normalmente cuando queramos tomar todos los secretos de los niveles.

Hablando de estos secretos, dentro de cada pantalla habrá un cierto número Phantomiles o estrellas amuleto, los cuales no tienen una utilidad realmente, pero si quieres desbloquear un nivel extra del juego vas a tener que encontrar a todos. Es algo parecido a lo que se implementó en Kirby 64 con los cristales escondidos en los mundos.

Otros de los objetos con los que nos vamos a encontrar son las gemas verdes y azules, las cuales al puro estilo de las monedas de Mario o anillos en Sonic, nos darán una vida si logramos juntar 100. Por su parte, están las monedas Klonoa, que nos darán una vida al instante y las burbujas reloj que son claramente un chekpoint.

Todo lo que acabo de mencionar es un plano general de ambos juegos, siendo prácticamente idénticos, solo hay una que otra diferencia en cuanto a ciertos movimientos, pero nada realmente que cambie el gameplay de forma sustancial. En los dos hay que navegar de un punto A hacia un punto B, con algunos obstáculos de por medio, teniendo una travesía no tan repetitiva como se podría pensar, y sinceramente, se agradece bastante.

Los niveles están elaborados de forma muy creativa, por lo que pocas veces sentirás que estás jugando lo mismo una y otra vez, pues vamos a encontrar trampolines, resbaladillas, carritos de mina y hasta puzzles en los que necesitaremos llaves. Sí, en un inicio se sienten como unos plataformeros más del montón, pero conforme avanzamos las cosas se ponen más interesantes.

La dificultad es equilibrada, se pueden elegir entre dos, la fácil y normal. La primera nos dará menos daño por parte de enemigos, contaremos con cinco corazones y vidas infinitas. Y en la segunda, los golpes te quitan un corazón entero, solo contamos con tres hits y las vidas son limitadas hasta llegar a un clásico game over.

Tal cual son los mismos juegos que se vieron en su momento, no se agregan más mecánicas o niveles adicionales nunca vistos. Por lo que podría ser un poco decepcionante para quienes buscaban extras. Sin embargo, los usuarios que apenas se adentran a la saga Klonoa, valdrá bastante la pena echarle una mano a esta colección.

Colores por todos lados y melodías resonantes

Una de las grandes virtudes que Klonoa Phantasy Reverie Series lleva consigo son los gráficos, dado que a lo largo de todos los niveles encontraremos paisajes hermosos que van desde praderas, bosques, grutas de agua, pantanos, castillos y hasta bases solares. Todos con colores vivos que hacen regresar la nostalgia por el clásico de PS1.

Lo más curioso, es que la primera aventura conserva el diseño de origen del personaje, pues recordemos que en el remake de Wii se hizo una actualización de la secuela. Acción que no le gustó mucho a los fanáticos de la saga, y podríamos pensar que Bandai Namco tomó nota de esto para regresar al pequeño Klonoa a su forma un poco más infantil.

Más allá de esto, todas las texturas y detalles se conservan tal cual el remake ya mencionado. Entonces si esperas un cambio brutal en cuanto gráficos, yo te diría que no te emociones tanto. Al igual que con otras adaptaciones de no mucho presupuesto, tan solo se agarraron los juegos para adaptarse a 16:9 de pantalla y alcanzar los 1080p de resolución (estoy hablando desde la perspectiva de Nintendo Switch).

En cuanto al rendimiento, no hay ningún problema, por lo menos en la consola de poder híbrido, pues corre a 60 cuadros que se mantienen estables en casi todas las situaciones. Sí, se nota un ligero bajón cuando aparecen muchos enemigos en pantalla, pero no es tan intrusivo como para que el título pase a ser una experiencia injugable.

Respecto a la música, los sonidos se mantienen bastante similares a las piezas originales, solo que obviamente cuentan con mejoras propias de una remasterización. Y si las piezas ya eran buenas, era lógico que no se iban a cambiar por nada del mundo, sobre todo porque Bandai Namco es dueño de los derechos.

Cada escenario tiene su propia identidad en cuanto a música y estética, por lo que si estamos en una gruta de agua los sonidos serán más tranquilos, así como al empezar el primer nivel hay una pieza que nos motiva a dar los pasos iniciales en la aventura. Con la música de Klonoa se puede aplicar muy bien el “si no está roto no lo arregles” y vaya que en esta reedición lo cumplieron al pie de la letra.

No está de más comentar, que otra sección del apartado sonoro que destaca son los diferentes efectos, esto va desde lanzar a los enemigos, realizar los saltos, y hasta tomar los objetos son todo un deleita. Además, los personajes cuentan con el idioma Phantomile para acompañar a los diálogos en texto. Este tipo de detalles siempre se agradecen, pues nos están dejando claro que estamos explorando un mundo totalmente distinto a cualquier otro.

Claro, algunos podrían echar de menos las voces en inglés, las cuales se incorporaron originalmente en la versión de Wii, siendo una decisión un tanto extraña el no incluirlo en la colección. No obstante, es un detalle que se puede dejar pasar, sobre todo contando con el dialécto Phantomile que se escucha muy bien en ambas historias.

En general, las cuestiones técnicas de la compilación son decentes, no se agregaron cosas que puedan apantallar a los usuarios, pero al menos se tomaron el tiempo para dejar el juego corriendo de manera óptima. Sinceramente pensé que en Switch iba a encontrar muchas partes con caída de frames, pero no sucedió y eso es un punto extra que habla muy bien de Monkey Craft, los responsables detrás del proyecto.

Una serie que regresa, y esperemos se quede un buen tiempo

En conclusión, Klonoa Phantasy Reverie Series es la manera definitiva de probar las dos aventuras más icónicas de este personaje, el cual si bien no tiene una popularidad similar a la de Super Mario o Crash Bandicoot, cumplió en su momento con crear lindas memorias para algunos usuarios de PlayStation. Y con esta colección, es seguro que habrá una nueva generación que recuerde con nostalgia al pequeño gato.

Como ya mencioné, puede ser una adaptación un tanto decepcionante para los usuarios que llegaron a probar los originales, puesto que no hay añadidos como niveles extra o hasta ideas descartadas. Claro, hay algunos DLC estéticos donde encontramos gorros de franquicias de Bandai Namco, pero no algo tan importante al grado de generar euforia.

Por otro lado, conserva todo lo que hizo grande a las primeras versiones, como una jugabilidad fluida, gráficos lindos que van a gustar a más de uno y música inmersiva que nos introduce los escenarios llenos de color. Apartados que no necesariamente debían presentar cambios, sobre todo porque siempre fueron muy queridos por los fans.

En resumen, si nunca probaste la saga y siempre quisiste hacerlo, definitivamente deberías dar el paso hacia delante y adquirir alguna de las diferentes versiones de consolas actuales o PC. Klonoa no es una franquicia que destaque por ser una revolución, sino por la alegría que provoca al tomar el control y vivir una aventura llena de fantasía. El único error grave que le encontraría al compilado, es no haber introducido más títulos como el de Wonder Swan que nunca llegó a nuestras tierras

Klonoa Phantasy Reverie Series está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.