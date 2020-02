Review – HUNT: Showdown

¿Joya oculta?

Hoy en día tenemos una enorme variedad de shooters que elegir al momento de prender nuestra consola favorita o PC, y algunos de ellos incluso son free-to-play, como Apex Legends, por ejemplo. Algunas otras franquicias, dígase Call of Duty y Battlefield, se posicionan entre las favoritas por los fans, pese a que difícilmente innovan con cada nueva entrega. Sin embargo, de vez en cuando llega algún título que realmente nos ofrece una experiencia única, que incluye algún elemento que lo diferencía de todos los demás juegos del mismo género allá fuera, y que debido a su baja popularidad, muchas veces pasa desapercibido. Creo que ese es el caso con HUNT: Showdown.

Crytek tiene una muy buena reputación por desarrollar algunos de los mejores títulos FPS en el mercado. La saga de Crysis y el primer Far Cry, por ejemplo, son juegos que en su momento presentaron nuevas mecánicas que ayudaron a cimentar las bases para los shooters modernos. Lamentablemente, el estudio ha tenido dificultades últimamente para replicar el éxito que las entregas previamente mencionadas tuvieron, pero con HUNT: Showdown, parece que están yendo en la dirección correcta. Acompáñanos para conocer más sobre lo nuevo de Crytek.

Una atmósfera aterradora

HUNT: Showdown se desarrolla en Louisiana en el año 1895. En este juego asumiremos el papel de un miembro de una sociedad secreta de cazarecompensas que se encarga de eliminar a las múltiples monstruosidades que habitan en los pantanos. Sin embargo, el verdadero enemigo aquí no son los monstruos, sino los otros humanos. Este título es realmente una experiencia aterradora que combina los elementos de jugador contra jugador contra entorno para entregarnos algo único en el PlayStation 4.

El juego cuenta con un tutorial que incluye varios niveles de dificultad, pero fuera de esto, el título es completamente multijugador. Utilizando su propio motor gráfico, CRYENGINE, Crytek ha creado algo que luce bastante bien en un PS4 estándar. Por el momento no hay soporte para HDR, pero es probable que esta función llegue en algún punto del futuro. A pesar de esto, el juego hace un gran trabajo en representar la ambientación de un Luisiana abandonado, con una gran cantidad de atención al detalle en los edificios rústicos, las malezas y, sobretodo, las armas.

Esto no quiere decir que no tenga ciertas inconsistencias gráficas de vez en cuando. Por ejemplo, en algunas partidas las texturas no cargaban correctamente y permanecían así hasta la siguiente ronda. En otras ocasiones, algunos elementos se aparecían de la nada, y aunque esto no afectó demasiado mi experiencia, sí era algo notable y molesto.

Es verdad que los mapas son bastante grandes, pero por ahora solo hay dos de ellos en el juego. El hecho de que cada elemento sea aleatorio le da un toque de frescura y variedad que el título fuertemente necesita en estos momentos. Además de eso, el clima también es un factor a considerar, pues no es lo mismo cazar a un monstruo durante el día cuando el cielo está despejado, a cuando el mapa está cubierto por neblina que no nos deja ver absolutamente nada.

Tensión en todo momento

Hay dos modos de juego en HUNT: Showdown, Quickplay y Bounty Hunt. El primero de estos consiste en una partida mucho más rápida que dura aproximadamente unos 20 minutos o menos y donde nuestro objetivo consiste en encontrar estas fuentes de energía esparcidas por todo el mapa y recolectar la mayor cantidad de energía posible antes de que otros jugadores lo hagan. En este modo no hay manera de hacer equipo con otros jugadores, así que solamente una persona pueda resultar ganadora. Por otro lado, el modo Bounty Hunt es donde seguramente pasarás la mayor parte de tu tiempo, y es donde las cosas realmente se ponen interesantes.

Tal y como lo mencionaba anteriormente, los monstruos no son nuestro único enemigo en HUNT: Showdown, pero sí son nuestro objetivo principal. A lo largo de nuestra cacería, nos encontraremos con otras criaturas, tales como zombies, que pueden ser fácilmente eliminados con un buen disparo, hasta bestias con un caparazón acorazado que requieren un poco más de estrategia para vencer. Pero más que presentar una amenaza, son un distractor del verdadero peligro.

Nuestra meta en cada una de las partidas de Bounty Hunt es eliminar al monstruo principal, y para hacerlo, deberemos seguir un rastro de pistas para dar con su guarida, o si tienes suerte, incluso podrías encontrártela por casualidad. Para hacer esto, contamos con una útil herramienta, conocida como Dark Sight, que nos permite identificar fácilmente algún elemento importante dentro de nuestros alrededores. Aunque por el momento solo hay tres de ellos, cada uno ofrece una experiencia de caza distinta. El Asesino es un monstruo que se mueve rápidamente y tiene la habilidad de convertirse en un enjambre de insectos si la situación así lo requiere. La Araña te estará cazando desde diferentes ángulos, y una vez que te atrapa en su telaraña, entonces vete dando por muerto. Y El Carnicero es esta especie de humanoide mutilado que te perseguirá con su gancho mientras porta una cabeza de cerdo. Y por si esto fuera poco, déjame decirte que cada arma debe ser recargada manualmente, añadiendo otra capa de tensión a esta aterradora experiencia.

Matar a la criatura no es tan fácil como parece, pues una vez que lo consigamos, deberemos llevar a cabo un ritual para enviar su alma al inframundo. Dicho ritual tiene una duración de dos minutos, y lo frustrante de todo esto es que al hacerlo se revelará tu posición a los demás jugadores, quienes rápidamente te buscarán para robarte tu victoria. Una vez que se complete el ritual, el monstruo soltará dos objetos especiales que deben ser cargados hasta un punto de extracción, así que no creas que solo por matarlo ya te llevarás toda la gloria.

Juega en equipo o en solitario

En HUNT: Showdown tenemos la opción de jugar por nuestra cuenta o en equipo. Si bien es cierto que jugar acompañado por amigos facilita nuestra supervivencia, el jugar en solitario te permitirá obtener ciertas bonificaciones que te ayudarán a subir de nivel más rápido. Existe la opción de invitar a otras personas a tu grupo, o unirte a otro de manera aleatoria.

Al igual que en los juegos de Dark Souls, este es un título en el que estarás muriendo constantemente, sobretodo en tus primeras horas. Una vez que alcances el nivel 11, las cosas se ponen mucho más tensas, pues tus cazadores se pueden morir permanentemente junto con todo tu equipo y habilidades. Pero tampoco te preocupes demasiado, ya que a pesar de esto, tu progreso como jugador permanecerá intacto sin importar cuántas veces mueras.

Conforme subas de nivel, desbloquearás nuevas armas y habilidades con las que puedes equipar y personalizar a tus cazadores. En el caso de las armas, tendrás que volverlas a comprar, pero no deberías tener mucho problema en este apartado pues no son tan caras y las recompensas que recibes al final de cada partida son muy generosas.

Las habilidades son un tema muy diferente, pues algunas de ellas pueden ser adquiridas de manera aleatoria cuando reclutamos a un nuevo cazador. Pero también existe la posibilidad de desbloquearlas conforme subimos de nivel y éstas ya pueden ser elegidas específicamente para personalizar a nuestro cazador como queramos.

Desafortunadamente, si lo que estás buscando es una experiencia para un solo jugador, entonces no la encontrarás aquí. Como dije, la única modalidad offline es el tutorial, pues ambos modos de juego requieren una conexión constante a internet. No hay mucho que decir sobre la historia del juego, porque en teoría es inexistente, pero conforme vas matando monstruos empezarás a desbloquear pequeños pedazos de información que te permitirán conocer más sobre cada criatura.

Al igual que muchos otros juegos, podrás elegir un servidor al cual conectarte, pero debido a la baja cantidad de jugadores al momento que yo estaba jugando, la mayor parte de las veces me conectaba a cualquier servidor, esto con la finalidad de agilizar el matchmaking. Dependiendo de qué tan buena sea tu conexión a internet, ocasionalmente recibirás una notificación advirtiéndote sobre el alto ping que podrías sufrir en determinada partida. Esta advertencia no es tan precisa como parece, pues incluso cuando la recibía, difícilmente experimentaba algún tipo de lag o problemas de conectividad, pero como dije, depende totalmente de tu internet.

Presta atención a tus alrededores

Cada vez que inicias el juego, Crytek te recomienda utilizar un buen par de audífonos y con buena razón; el prestar atención a tus alrededores es uno de los elementos que debes considerar si quieres incrementar tus probabilidades de supervivencia en esta tierra de nadie. Cada paso que das, dependiendo de qué tan cauteloso seas, puede ser tu último, pues desde que pones un pie sobre unos cristales rotos, hasta que alertas a un caballo sobre tu presencia, estarás revelando tu ubicación a cualquier amenaza cercana, sea o no sea un jugador.

Esto se vuelve significativamente más difícil conforme te vas acercando a tu meta, pues algunos objetos que debes recolectar se encuentran en zonas repletas de trampas auditivas, que en un principio no son tan evidentes. También debes ser muy reservado con tu arma, pues algo tan simple como desenfundar podría alertar a otros jugadores sobre tu presencia.

Cada vez que se desata una balacera, a menos de que estés involucrado, no sabrás exactamente quién vivió o murió, ya que como tal, no hay un indicador en pantalla que nos diga quién mató a quién. Estos enfrentamientos son especialmente peligrosos cerca de la guarida del monstruo, pues además de llamar la atención de las criaturas cercanas, existe una alta posibilidad de alertar a alguno de los tres monstruos principales y entonces lo más seguro es que ya no vayas a sobrevivir ese encuentro.

Mucho potencial, poco contenido

HUNT: Showdown es, indudablemente, un juego para todos los amantes de la adrenalina. Es un título que constantemente requerirá de tu atención, y que en ningún momento te permitirá apartar tus ojos de la pantalla. Cada partida se siente única, y la sensación de estar siempre vigilado por tus enemigos te mantendrá al filo de tu asiento, anticipando la llegada de algún monstruo o jugador.

Es fácil ver como sus mecánicas más hardcore puedan apartar a una audiencia casual, porque si bien es cierto que el modo Permadeath es algo que no a todos nos gusta, la manera en que Crytek logró implementarlo aquí funciona muy bien, y dio como resultado una formula adictiva que te hará regresar por más cada vez que mueres.

Lamentablemente, el juego tiene muy poco contenido, por ahora. Sin duda alguna, este es un título que recibirá una enorme cantidad de soporte post-lanzamiento, añadiendo nuevos modos de juego, armas e incluso monstruos. Si eres fan del terror, y de los juegos de disparos en general, entonces te puedo recomendar ampliamente HUNT: Showdown.