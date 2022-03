Review – Gran Turismo 7

Pasión por el automovilismo

Los videojuegos son el medio de entretenimiento más mágico y especial por un montón de razones, como por ejemplo, el poder representar en mundos interactivos casi cualquier cosa que salga de nuestra imaginación, desde universos imposibles de fantasía y ciencia ficción, hasta actividades de nuestra propia realidad con una precisión que asusta por momentos. Justo esa habilidad de poner al alcance de cualquiera cosas que de otro modo simplemente no se podría, le da un valor agregado a nuestro amado hobby. El automovilismo y el llamado Motorsport sin duda alguna entrarían en este grupo de cosas que por su muy elevado precio, acceder a ellas en la realidad es inalcanzable para la mayoría, sin embargo, los videojuegos pueden darnos una importante probada de todo ese universo. Desde 1997 en el primer PlayStation, Kazunori Yamauchi y Polyphony Digital llevaron el amor por los autos a un nuevo nivel, representándolos como nadie lo había hecho cuando hablamos de gaming. 25 años han pasado desde aquel momento y luego de múltiples entregas y una marcada evolución, es momento de que Gran Turismo 7 llegue con la responsabilidad de continuar con el enorme legado de su nombre.

La situación de Gran Turismo como serie lleva ya tiempo en un estado un tanto extraño. Pareciera que desde la mítica cuarta entrega, el trabajo de Polyphony Digital se estancó en más de una manera, mientras que sus competidores, seguían encontrado nuevas formas de llevar al género del racing hacia más interesantes aproximaciones. Cosas como la no tan sustanciosa entrega del PSP o el súper extraño experimento que resultó ser Gran Turismo Sport en el PS4, vinieron a fortalecer la idea de que esta legendaria saga, no estaba sabiendo cómo avanzar en la modernidad del medio, esto claro, luego de haber sido punta de lanza en tecnología y demás elementos. Por supuesto, Yamauchi y su equipo de desarrollo aún tienen mucho qué decir y luego de todo el tiempo que hemos pasado con Gran Turismo 7, nos queda claro que tomaron nota de sus errores en el pasado para que luego de casi 10 años desde lo que podríamos considerar el último verdadero título de la serie, se lance un nuevo Gran Turismo en toda la extensión del término.

El verdadero simulador de manejo

Los juegos de carreras viven un gran momento. El año pasado tuvimos títulos súper destacados como Forza Horizon 5 o la gran sorpresa que representó Hot Wheels Unleashed. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el género se encuentra sano y con gente muy talentosa detrás, pero ¿qué hay del gran ícono de este tipo de diseño dentro de las consolas? ¿qué puede aportar algo como Gran Turismo a una forma de videojuegos que parece haber alcanzado su máximo? Pues bien, dichas respuestas solo vivían en la cabeza de Kazunori Yamauchi, quien con un muy talentoso equipo, ha logrado que algo como Gran Turismo 7 se sienta como nada de lo que hay allá afuera en la actualidad, encontrando un perfecto balance entre un un sofisticado simulador de manejo, y una experiencia muy accesible incluso para los más neófitos del automovilismo.

Comencemos a hablar de los controles, probablemente el punto más interesante y brillante de toda la experiencia que representa Gran Turismo 7. Desde que uno toma el comando de cualquiera de los más de 400 autos que se incluyeron en este título, te puedes dar cuenta de que hay algo verdaderamente especial. El peso del vehículo se ve perfectamente reflejado en nuestras manos. Puedes sentir claramente cómo es que éste se está yendo de largo en una curva a baja o alta velocidad. Es totalmente tangible la manera en la que los apex de la pista o cualquier otro objeto, modifican la manera en la que el coche se está comportando. De igual forma, es sumamente impresionante cómo es que cada auto tiene su propia personalidad y para nada es lo mismo manejar un compacto moderno, a un súper deportivo de los años noventa, por ejemplo. Hay un estudio sumamente profundo sobre cómo es que funciona cada una de estas máquinas y la ejecución dentro del juego, es francamente sublime.

Continuando con el tema del control, te puedo decir que el uso del DualSense dentro de la versión para PlayStation 5 de Gran Turismo 7, es algo fuera de serie, al punto de que sí llega a cambiar la forma en la que disfrutamos este tipo de títulos. La vibración háptica y gatillos adaptables de este mando son mucho más que elementos para solo sumergirnos en una experiencia. Acá, tienen un impacto directo en el gameplay. Sentir cosas como la manera en la que los cambios de velocidad van entrando en la transmisión, el peso que el auto está ejerciendo sobre sus ruedas cuando estás tomando una curva, o justamente cuando llegas a pellizcar una parte mojada de la pista, hacen que se genere una conversación entre tú y la máquina que nunca antes me había tocado experimentar dentro de un videojuego de carreras gracias al DualSense, haciendo que entres en una sintonía más profunda con el auto y por consiguiente, puedas ser un mejor conductor.

Por su parte, los gatillos con los que frenamos y aceleramos, cambian radicalmente su tensión dependiendo de en qué situación te encuentres. Si estás dentro de una curva parabólica y tu auto está a punto de perder el control, sentirás claramente la vibración en el gatillo de tu acelerador que te indica que algo anda mal, mientras que L2 se tensará de cierta manera indicándote que tus frenos se están bloqueando, por ejemplo. Jugar Gran Turismo 7 con el DualSense ha sido toda una experiencia de la cual no quiero regresar. De igual forma, me parece sumamente destacado el trabajo que se hizo para poder controlar todos los autos de una gran forma usando un stick en lugar de un volante, aunque claro, el juego es completamente compatible con una serie de estos dispositivos, pero repito, el uso de un control convencional es completamente viable.

Los diferentes tipos de superficies son otras de las grandes estrellas de Gran Turismo 7. Conducir sobre pavimento mojado o sobre tierra, es como si estuvieras jugando un juego completamente distinto. Justo como pasa en la vida real, las físicas cambian por completo y hacen que dar una vuelta rápida, sea todo un reto. Dicho asunto se puede sentir de manera mucho más marcada cuando por ejemplo, comienzas en una pista mojada y luego de unas vueltas, se marca la famosa racing line en donde el pavimento ya está seco. Es sumamente impresionante cómo es que el auto cambia por completo su comportamiento si es que llegas a pisar alguna sección mojada o un charco que se formó en los apex. Cada cambio en la pista, por más minúsculo que pueda ser, afecta directamente el rendimiento de nuestro vehículo. Todo esto se conjuga con cosas como el clima dinámico en donde puede estar lloviendo en cierta parte de la pista, y que otra sección esté completamente seca.

La jugabilidad y controles de Gran Turismo 7 son un nuevo nivel y estándar para cualquiera que quiera hacer un simulador de manejo, pero… ¿qué tan accesible es? Siempre que nos hablan de simuladores es fácil imaginarse algo brutalmente complejo y sumamente complicado de abordar por los nuevos, sin embargo, este no es el caso de GT7. Al inicio de tu aventura, se te dará a elegir entre tres perfiles distintos. Desde lo más asistido, hasta uno en el que la experiencia se acerca lo más posible al realismo. Mi consejo es que vayas probando poco a poco cuál se ajusta mejor a ti, es posible cambiar estas opciones en cualquier momento, sin embargo, te diría que sí le apuntes a manejar en experto, pues solo acá podrás sentir todos esos detalles y finezas en el control de las que ya te hablé.

Cubierto lo anterior, creo que es buen momento para pasar a contarte sobre el contenido que se incluye en Gran Turismo 7, sin duda alguna, uno de los puntos más débiles y que más se le criticó a Gran Turismo Sport en su momento. El llevar el número siete en su nombre no es poca cosa, por lo que se preparó una auténtica avalancha de contenido y cosas por hacer en esta nueva entrega. Sí, te puedes quedar tranquilo, en este nuevo título sobran las cosas por hacer más allá de la experiencia para un solo jugador, sin embargo, te tenemos un ENORME “PERO”. Por alguna extraña razón, se decidió que para acceder a toda la experiencia de GT7, incluso sus modos para un solo jugador, se requiere de conexión activa a internet. ¿Qué pasa si intentas correr el juego sin conexión? Pues bien, luego de lanzarte varios mensajes de que estás offline, entras a una especie de “demo mode” en el que muy poco puedes hacer. No se te da acceso a tu colección de autos ni al progreso que has hecho. De verdad, no me cabe en la cabeza por qué se decidió esto, esperemos que se corrija el camino con una futura actualización.

Dejando de lado esa enorme queja, te cuento que Gran Turismo 7 te recibe de una gran forma con el primer evento del Music Rally, un curioso modo en el que debes de ir atravesando puertas dentro de una pista para ganar tiempo mientras una melodía suena. Lo interesante es que estos “segundos” se van moviendo al ritmo de la canción. Es decir, si ésta se acelera, los “segundos” pasarán más rápido. Nuestro objetivo es el de manejar la mayor cantidad de metros antes de que la pieza musical llegue a su fin. Interesante modo, pero tampoco tan revolucionario u original.

Por alguna razón que igual no me explico, el Music Rally está completamente separado de lo que el juego llama World Map, que es básicamente nuestra interfaz principal de la cual podemos acceder a todos los diferentes modos de Gran Turismo 7 como por ejemplo, su Café. Este será un lugar en el que seguramente pasarás un muy buen rato, pues aquí, se te dan una serie de misiones que sirven para aumentar tu colección de autos y para desbloquear nuevos circuitos. La manera en la que esto funciona es muy interesante, pues se nos presentan tarjetas, normalmente de un trío de autos de una categoría específica como por ejemplo, deportivos clásicos japoneses. Nuestro objetivo es conseguir estos tres vehículos superando una serie de eventos que se nos indican. Una vez completados, además de desbloquear los coches de la tarjeta, quien atiende el café nos contará una breve historia sobre el nacimiento e importancia de dichos modelos en el mundo del automovilismo. Sí, Gran Turismo 7 es el juego en el que más se respira ese amor y pasión por los autos que Polyphony Digital y Yamauchi siempre han demostrado.

Además, tenemos la sección de los World Circuits, la cual, como su nombre lo indica, nos dará acceso a las más de 90 pistas en 34 locaciones diferentes a lo largo y ancho del mundo, esto a través de eventos ya predeterminados que debemos de superar para ganar créditos o claro, desbloquear nuevos autos y por qué no, armar nuestras propias carreras con las especificaciones que mejor nos parezcan. Gran Turismo 7 luce una impresionante variedad de pistas para correr, desde grandes leyendas de la F1 como Monza, Suzuka y Spa, hasta circuitos en la calles de Tokio o en un desierto estadounidense.

¡Las licencias están de regreso! Uno de los elementos más característicos de Gran Turismo como serie, finalmente hace su regreso triunfal, y lo hace de la mejor forma posible. En caso de que no lo sepas, el License Center es básicamente una academia de manejo en la que en una serie de pruebas, se te enseñarán múltiples técnicas y maniobras para ser más rápido en la pista. Además de aprender, es brutalmente divertido estar haciendo tu mejor esfuerzo para superar estos auténticos exámenes que genuinamente te ayudan a ser mejor conductor.

Pero eso no es todo si de pruebas hablamos, pues Gran Turismo 7 luce una sección conocida como Missions. Digamos que éstas pruebas son para aplicar lo que aprendiste en la academia, pues igualmente son retos generalmente cortos en los que por ejemplo, tienes que rebasar a tres o cuatro autos en una sola curva sin tocar a ninguno ni salirte de la pista. Igual hay otros en los que debes de derribar una serie de conos, o avanzar una cantidad determinada de metros antes de que se te termine la gasolina. La creatividad que vemos en el diseño de esta serie de retos es sumamente llamativa y permite que tal vez, GT7 se ponga un tanto más juguetón y deje un poco de lado toda su seriedad y elegancia, sin perder nunca el estilo, claro.

Por supuesto, es posible hacerle modificaciones a tus autos en la Tuning Shop para aumentar su rendimiento con nuevas partes como llantas, mofles, escapes y demás. De igual forma, tenemos el GT Auto, en donde además de poder modificar cosas como la pintura y estética en general de nuestros vehículos, les puedes dar servicio para que su performance en pista no baje. Sí, acá, como en la vida real, hacerle cambio de aceite y filtros a tu máquina, es de suma importancia.

Si lo tuyo son las competencia multiplayer mucho más serias, te alegrará saber que básicamente toda la experiencia que representaba Gran Turismo Sport, se traslada a Gran Turismo 7. De entrada, tenemos el modo Sport que como su nombre lo indica, es para los más competitivos, teniendo sus propias reglas y normas de conducta. De hecho, podrás exportar tu progreso del pasado GT, a este nuevo. Si lo tuyo es jugar con amigos pero de manera más relajada, hay una sección de Multiplayer que te permite reunirte con gente que conoces y armar eventos que se ajusten a cualquiera de tus necesidades. Para este reseña, estuvimos en un par de sesiones de multijugador con otros miembros de la prensa y todo funcionó perfectamente. Para rematar y de forma curiosa, tenemos la posibilidad de jugar en multijugador local con pantalla dividida para dos.

Como te puedes dar cuenta, Gran Turismo 7 tiene mucho qué ofrecer en materia de modos para un solo jugador. De hecho, se siente que justamente esa es su principal aproximación por más que se nos quiera vender esta experiencia compartida. Me molesta enormemente la decisión de que se necesite estar conectado a internet para acceder incluso a los modos en solitario y nuestras colecciones. Incomprensible decisión.

De coleccionismo y amor por la fotografía

No todo en el mundo del automovilismo y la pasión que hay a su alrededor tiene que ver con intensas carreras y con llevar a su límite a estas imponentes máquinas. No, hay mucho más detrás de toda esta cultura. La apreciación y hasta cierto punto, contemplación de los autos como si fueran pinturas de algún artista famoso, es algo que todo amante de los coches entenderá perfecto y para Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi quiso llevar este aspecto a un nuevo nivel, prácticamente construyendo toda una experiencia alrededor de lo que significa simplemente disfrutar las líneas de uno de estos vehículos y a la vez, conocer mucho más de su historia.

En caso de que lo tuyo no sea tanto estar compitiendo a cientos de kilómetros por hora en una pista de carreras, te alegrará saber que Gran Turismo 7 ofrece varias actividades sumamente disfrutables para quien quiere tener una experiencia menos intensa. Además de que en tu garage podrás apreciar con lujo de detalles a cada uno de los autos que componen a tu colección, tenemos un apartado dentro del juego conocido como Scapes, en donde podrás colocar a uno de estos vehículos en una famosa locación del mundo, para poder fotografiarlos.

Sí, Gran Turismo 7 además de ser un juego de carreras, podríamos decir que es un juego de sacar fotografías. Es simplemente alucinantes la cantidad de opciones y variantes que el juego presenta cuando estás en lo que podríamos considerar su modo de fotografía, al punto de que podría ser abrumante para cualquiera que no tenga tanta idea de cómo es que se opera una cámara profesional o qué es lo que compone a una buena foto. Creo que aquí sí le faltó un tutorial mucho más completo de cómo sacar provecho de la súper avanzada herramienta con la que este título cuenta si de sacar fotos hablamos. Importante mencionar que dentro de las repeticiones de carrera, puedes iniciar este modo foto para capturar cualquier momento que quieras.

La historia del automovilismo es uno de los temas centrales de Gran Turismo 7. Desde que inicia el juego, se te presenta un precioso video que nos da un recorrido por los momentos más importantes de toda esta cultura, asunto que se va profundizando conforme progresa en el juego. Lo primero y de lo que ya te platicaba, es que cada vez que juntas alguna de las tarjetas de colección del Café, se te presentará un breve relato que te da algunos datos e información general de cierto tipo de auto.

En donde la cosa se empieza a poner un tanto más intensa, es en la sección de Brand Central, la cual, funciona como tienda de autos y a la vez, como un precioso museo. Aquí se listan todas las marcas de autos que incluye el juego, la mayoría de ellas con su propia sección de museo en donde puedes ver un montón de información e historia sobre la marca en cuestión, esto mientras todo se ilustra con bellas fotografías reales que fueron escaneadas con especial cuidado para ser usadas en este impresionante documento.

Gran Turismo 7 es una auténtica enciclopedia de autos. La experiencia que Polyphony Digital quiso presentar para celebrar los 25 años de la serie, fue mucho más allá que solo ser un excelente juego de carreras. Se quiso presentar una auténtica carta de amor a quienes aman el automovilismo y a la vez, un gran punto de referencia para quienes no sean tan apasionados pero que quieran aprender. De paso, la experiencia que se le da a los amantes de la fotografía, simplemente rompe con cualquier estándar que hayamos visto dentro del medio.

Atención al detalle

Gran Turismo siempre ha sido vista como una serie que impulsa al medio a nuevas cosas en términos técnicos y que muchas veces, lleva a su verdadero límite al hardware del PlayStation. El caso de Gran Turismo 7 es un tanto diferente a lo que vivieron sus antecesores, pues además de que venimos de algo como Gran Turismo Sport, estamos al arranque de una nueva generación de consolas, asunto por el cual, este nuevo título también tendrá una versión de PlayStation 4.

De entrada, te podemos decir que Gran Turismo 7 se ve y se escucha sensacionalmente bien. La atención al detalle a la que siempre nos ha tenido acostumbrados Polyphony Digital, se puede palpar en cada aspecto gráfico y sonoro del juego. La manera en la que se replicó cada uno de los autos que vemos, es simplemente perfecta, pues además de que los materiales de cada una de sus partes se puede casi sentir, el sonido que hacen sus motores, cambios de velocidades y demás, es simplemente impresionante. De destacar el bello detalle de que al final de cada carrera cuando se te están dando tus puntos por haber completado un evento, se escucha en el fondo ese característico tronido metálico que hace un auto cuando se está enfriando luego de haber sido usado de manera intensa.

Vamos a algunos de los datos técnicos del juego. En su versión para PlayStation 5, Gran Turismo 7 ofrece dos modos de visualización. El primero de ellos le da prioridad al framerate, desplegando el juego en 4K dinámico y a 60 cuadros por segundo totalmente estables, sacrificando un poco de la calidad de imagen. La segunda opción que según su nombre da prioridad al Ray Tracing, es un poco más extraña. Lo primero que noté es que con esta opción, el framerate se mantiene a 60 cuadros por segundo muy estables y que la calidad de imagen mejora bastante, sobre todo en temas de iluminación y de resolución, sin embargo, hay que mencionar que la implementación del ray tracing solo se da durante las repeticiones de carrera y en el Scape Mode. Mi recomendación, es justo jugar en este último modo, pues sí noté una mejor imagen sin un sacrificio notable de framerate. En PS4 puedes esperar igualmente 60 cuadros, pero a 1080p y con una calidad de imagen marcadamente inferior que la del PS5.

Indudablemente vendrán las comparaciones con los impresionantes logros gráficos de algo como Forza Horizon 5, pero es importante tomar en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que el objetivo de Gran Turismo 7 va por otro camino diferente. Acá no tenemos todos estos alocados y muy exóticos lugares del juego de Xbox que tanto asombraron a finales del año pasado. El juego Polyphony Digital apuesta por hacer una precisa representación de caminos y pistas que existen en la vida real, más que por recrear estos complejos biomas de FH5. Aún así, se puede apreciar que se puso especial cuidado en los reflejos e iluminación de GT7 incluso sin el uso del famoso ray tracing cuando estamos jugando. Ver un atardecer con el Monte Fuji de fondo, solo se compara con un aguacero sobre Spa o un amanecer en Laguna Seca.

La música siempre ha sido parte importante de la experiencia de Gran Turismo como serie, poniendo un ambiente y mood en general muy especial. Con esta séptima entrega no se nos decepciona, pues el soundtrack está compuesto por una serie de piezas tanto originales, como de licencia que van por toda clase de géneros como el jazz, blues, house, soul, rock y claro, música clásica, cada una perfectamente seleccionada para cada uno de los apartados específicos del juego. De destacar de nuevo el tema de la mezcla de audio, probablemente la mejor que nos haya tocado disfrutar en lo que va de este 2022.

Justo el GT que queríamos

La espera fue verdaderamente larga, pero indudablemente ha valido la pena. Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital y PlayStation, están entregando el Gran Turismo que tanto queríamos, uno que está repleto de contenido y de cosas por hacer, sintiéndose como obra completa que sí fue terminada y que en realidad, no necesita de más para funcionar por sí misma. Una verdadera pena la terrible decisión de hacer que el juego necesite de conexión constante a internet para poder funcionar, incluso en todo su apartado que poco tiene que ver con estar conviviendo con otros en la red. Aún tengo esperanza de que con una actualización, esta horrible mancha sobre Gran Turismo 7 se pueda borrar.

Su robusto apartado para un solo jugador, gigantesca cantidad de opciones para disfrutar incluso fuera la pista, pasión por representar a la historia del automovilismo, grandes opciones multiplayer y más, hacen que Gran Turismo 7 en efecto se siente como la experiencia definitiva de la serie y de este simulador de conductor diseñado para alcanzar a millones. Las consolas de PlayStation están recibiendo a una nueva y muy bien lograda exclusiva que solo viene a reafirmar el intenso y muy marcado sentido de identidad que por tantos años ya se ha venido forjando.