Review – FIFA 23

FIFA es una saga histórica en la industria de los videojuegos. Pueden gustarte o no los juegos de futbol o el género deportivo en general. Se puede estar de acuerdo o no con el modelo de negocio que ha mantenido Electronic Arts. Pero no se puede evitar la realidad: millones de copias vendidas, miles de millones de dólares en ganancias y el dominio casi exclusivo de los títulos inspirados en el futbol profesional.

Justo ese beneficio económico ha sido objeto de una disputa entre la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y el publisher. El órgano rector ha solicitado un pago mayor para renovar el contrato por el uso de su nombre, al cual EA se opuso. Por tal motivo, el divorcio de ambos es un hecho. FIFA 23 será, a menos que un muy improbable acuerdo se logre, el último juego de la franquicia antes de que cambie su nombre a EA Sports FC.

Justo este tema ha vuelto a FIFA 23 en un título con amplias expectativas, especialmente por ser un desarrollo que marcará el final de una era. ¿Está a la altura de las mismas? ¿Será una despedida digna antes de que la marca pase a otras manos luego de casi 30 años?

El éxito no se trata de victorias y derrotas

Al menos en México lo primero que notamos (y lo más obvio) es que, después de 19 años, no hay un equipo de Liga MX en el catálogo de clubes. Ni siquiera organizaciones como el Club Deportivo Guadalajara o los Tigres de la UANL, que tenían contrato con EA Sports, aparecen listados. Esto, por supuesto, luego de que el presidente de la Liga, Mikel Arriola, negociara una exclusividad con Konami para aparecer en EFootball.

Esto es pertinente señalarlo porque, en los últimos años, la presencia de los clubes mexicanos ha sido considerada una de las razones para el crecimiento del público en el mercado local. Sin embargo, se mantienen las licencias de las selecciones nacionales aztecas tanto femenil como varonil.

El futbol femenil está viendo un crecimiento importante. Especialmente en mercados clave como Europa y Estados Unidos. Luego de años con sólo los representativos nacionales en dicha categoría, el juego ya integra las ligas francesa e inglesa. Ambas consideradas, junto con la de Estados Unidos, las más importantes del planeta. Si eso no fuera suficiente el AFC Richmond, equipo protagónico de la serie televisiva Ted Lasso, también hace acto de presencia.

Más allá de las novedades en cuanto a equipos disponibles, EA Sports ha integrado novedades en cuanto a dinámicas de juego. En primera instancia tenemos Hypermotion 2. Básicamente, como su nombre lo indica, presenta una variedad muy amplia en cuanto a capturas de movimiento con la intención de brindar movimientos más realistas. Esto, por supuesto, pretende que el juego vaya más allá del correr para luego centrar o tirar.

El sistema brinda una transición más suave entre el movimiento del jugador y su acción de disparo. Además, los contactos entre jugadores derivados del marcaje, o con el balón, ofrecen reacciones más realistas y por tanto impredecibles. Sigue siendo una experiencia más arcade que buena parte de sus competidores, con posibilidades de jugadas y disparos espectaculares. Al fin y al cabo, FIFA se ha tratado principalmente de jugar para marcar goles. Sin embargo, existen detalles que brindan un accionar más realista de los atletas.

El juego ahora toma de otras franquicias de EA Sports un aspecto clave como el de los arquetipos. Estos definen características claves de cada jugador que pueden ser explotadas, haciendo el juego más equilibrado. Puedes tener jugadores muy veloces en distancias cortas o atletas que pueden mantener una carrera larga compitiendo por el balón. A este detalle, el sistema AcceleRATE, puede sumarle aspectos como los talentos para disparos largos o cortos, así como las habilidades para regatear o defender. Con esto cada jugador puede tener características únicas a exprimir en competencia.

Son aspectos que, si bien integran variedades nuevas al juegos, no rompen (o al menos no lo han hecho para nosotros hasta el momento) con el tipo de juego que esperamos de un FIFA. Aún podemos hacer goles con cierta facilidad o realizar ciertas jugadas de fantasía. Pero es claro que EA explotará el aprendizaje en otros campos para hacer un juego más competitivo y apostar por ese realismo que siempre ha presumido pero que apenas se cumple en ciertos apartados.

La vida es pura pasión

Si esperabas contenido mundialista de entrada, pues no lo hay. Es posible que, hacia finales de octubre, venga un parche nuevo con los estadios y varios equipos contendientes en la Copa del Mundo. En cuanto al futbol femenil cuentas con una Copa Internacional, dejando casi muy en claro que no alcanzarán los derechos para retratar el campeonato mundial mayor de la categoría a celebrarse en Australia y Nueva Zelanda el año que viene.

En cuanto al modo Ultimate Team, EA sigue tomando nota de lo que funciona no sólo en otros de sus títulos. También en otros juegos de deportes. Especialmente con desafíos para lograr obtener tarjetas jugando contra la Inteligencia Artificial. Este recurso sirve para quitarle el sabor a pay to win a dicha modalidad, pero naturalmente no lo logra del todo. Sigues dependiendo de invertir moneda real para un equipo contendiente, aunque puedes encontrar piezas útiles a través de estos retos. Especialmente si eres novato o no eres muy afecto al gasto.

Naturalmente el juego en línea está desarrollado para que Ultimate Team tenga el principal peso en la operación. Al fin y al cabo es la entrada más fuerte de dinero para Electronic Arts y su división deportiva. Opaca a otros modos de juego como Volta o Clubes Pro. Los cuales cuentan, en esta ocasión, con sus funciones clave intactas (así como los aspectos estéticos), escenarios de lujo y, por supuesto, un muy atractivo componente competitivo en línea.

I’m so glad that Jürgen is a red…

El Modo Carrera está naturalmente de regreso e implementa detalles para brindar las nuevas dinámicas en la experiencia. Ahora, a través de desafíos, tu rendimiento en el juego y una toma de decisiones, puedes obtener un arquetipo de velocidad en particular. Además con los ya clásicos puntos de habilidad puedes definir tus posibilidades como jugador.

En esta modalidad, obviamente, todo gira en torno a ti y tu rendimiento dentro del equipo. Tienes objetivos qué cumplir para ganarte la confianza del técnico. Podrás meter muchos goles, pero si tu posición es de defensa y no la llevas a cabo difícilmente te harás de un hueco en el once titular. Incluso puedes elegir si controlas al equipo o sólo a tu avatar, pero siempre tendrás como responsabilidad el cumplir las tareas asignadas a tu personaje. Suma a esto que puedes invertir tu dinero del juego en otros negocios, entre otros aspectos, se vuelve un reto interesante aunque nada revolucionario.

Como entrenador, por supuesto, el esquema es más tradicional. Buscar llevar a tu equipo al campeonato o, si es uno modesto, a sobrevivir en la competencia. Aunque esta vez cuentas con ojeadores para buscar en diferentes ligas talento apto para llevar a tu escuadra al siguiente nivel, así como un manejo más profundo de la administración cotidiana del equipo. Football Manager, naturalmente, es el juego que inspira dichos cambios aunque claramente EA no tiene la intención de ser tan intenso en este apartado como un simulador de gerencia deportiva en pleno derecho.

Incluso te puedes hacer de arquetipos de personalidad exclusivos para el modo carrera. Dicha característica tiene qué ver mucho con la forma en que tendrás química con tus compañeros de equipo. Termina por ser una adición interesante, dado que le da más peso a las decisiones extra cancha. Lamentablemente, fuera de unos cuadros de diálogo, no da para mucho en un apartado donde NBA 2K sigue dando muestras de que está más allá de la vanguardia.

La fiesta y el carnaval

FIFA 23 sigue recreando de forma muy espectacular los estadios de diversos clubes, tanto reales como ficticios. Sin embargo, este apartado aún tiene dentro de EA Sports a Madden como su principal representante, especialmente debido a que el número de escenarios a retratar es menor. Pero no por ello tanto los exteriores como los interiores dejan de ser atractivos a la vista.

De igual manera el juego refleja en el audio el sonido de las tribunas, aquel que se silenció durante la pandemia, de manera intensa. Puedes reconocer los cánticos característicos de cada hinchada… siempre que se pueda recrear ante menores de edad. El Liverpool no camina solo, el West Ham eleva burbujas al aire, el St. Pauli de Hamburgo tiene a pulgas antisociales en la grada. En el apartado gráfico las animaciones claramente han mejorado y, por supuesto, el modelado depende mucho si el equipo tiene acuerdo con EA para escanear a los jugadores.

Lo anterior es importante porque, cuando este acuerdo no existe, los modelados genéricos son mayormente espantosos. Además, como siempre, hay bugs de animación que se repiten desde hace décadas. Ya vimos a más de un jugador atravesar el poste o la publicidad estática como si no existieran. De la misma manera en que hemos señalado antes, el que sea un problema añejo no le quita que sea, pues, un problema.

Believe

Sí, FIFA 23 es un buen juego de futbol. Una entrega digna de ser la más reciente, aunque no por ello una revolucionaria. Las opciones de juego son interesantes, atractivas y disfrutables. Incluso las adiciones al catálogo de clubes disponibles son atractivas para cualquier jugador, especialmente para los fans tanto del juego como del balompié en general.

Hypermotion 2 y AcceleRATE son dos dinámicas de juego que funcionan bien, aunque no terminan por ser factores que transformen de manera radical la experiencia. Sumado a que el título, en su mayor parte, luce visualmente bien y resulta en una experiencia atractiva.

El juego, sin embargo, apuesta por no revolucionarse y ofrecer una opción ganadora segura. Lo logra, pero con sus bemoles. Aún hay (escasos) bugs gráficos y de animación, mientras que el modo Ultimate Team no deja de ser una peculiar máquina de sacar dinero. Muchas de las quejas tienen años siendo constantes, lo cual habla de que los esfuerzos para pulirlos han sido escasos o no han estado entre las prioridades.

No es claro qué va a pasar con la marca FIFA. Pero la última entrega que aparentemente EA brindará de la saga cumple, yendo poco más lejos que eso. Es cierto que ya no podrás jugar el Chivas-América por un rato, pero no deja de ser un título valedero de futbol. Dependerá de tus gustos y exigencias personales si eso es suficiente.