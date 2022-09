¿Nioh llegará a consolas de Xbox?

Durante los últimos años, una de las propiedades más exitosas de Team Ninja ha sido Nioh. Las dos entregas que hemos visto hasta el momento han sido exclusivas de PlayStation en consolas, aunque también se encuentran disponibles en PC. De esta forma, uno de los directivos de esta compañía fue cuestionado ante la posibilidad de ver Nioh en Xbox en un futuro, pero la respuesta no fue positiva.

En una plática con VGC, Fumihiko Yasuda, director de Nioh, fue cuestionado ante la posibilidad de ver esta serie en consolas de Xbox, o al menos en Game Pass de PC, en un futuro. Sin embargo, considerando que Sony se encargó de la distribución en occidente, esto parece imposible. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Realmente no hay nada que destacar al respecto. Actualmente, no hay muchas posibilidades de tener Nioh en las plataformas de Xbox, pero esperamos que los fanáticos de Xbox disfruten Wo Long y esperen con ansias el lanzamiento de ese juego. Eso es probablemente todo lo que podemos decir al respecto en este momento”.

Lamentablemente, parece que no hay esperanzas para ver Nioh en Xbox en un futuro. Sin embargo, esto no significa que los usuarios de estas consolas se queden sin algún trabajo de Team Ninja, ya que Wo Long: Fallen Dynasty, el siguiente proyecto de este equipo, no solo estará disponible en estas plataformas, sino que llegará día uno a Game Pass.

Vía: VGC