La figma de Samus Aran de Metroid Dread ya tiene ventana de salida

Hace algunos meses atrás la empresa fabricante de figuras llamada Good Smile emitió un comunicado, mismo en el que se revelaron varios decorativos interesantes para los fans. Y sin duda, la figura que más llamó la atención fue la de Samus Aran, esto con el aspecto que adoptó en Metroid Dread, y ahora, ya se reveló cuando llegará a la venta de forma oficial.

Oficialmente, el coleccionable ya se encuentra disponible en la página de la compañía a 12,500 yenes, lo que equivale prácticamente a casi 1,800 pesos de México. Aunque también se debe tener en mente los gastos de envío. Por su parte, la fecha de salida para la misma es el próximo octubre de 2023, no se tiene ningún día en específico.

No está de más comentar, que Good Smile sirve de forma similar a Limited Run, dado que las figuras son sobre pedido, así que deben apartarse antes del 10 de noviembre del año en curso. De lo contrario, el usuario no podrá adquirirla, dado que en su mes de salida no se liberan piezas ni nada similar, eso se debe a que los compradores no tienen la opción de cancelar pedidos.

Vale la pena mencionar, que la figura viene con distintas partes intercambiables, incluyendo una círculo que simula a la Morph Ball del juego, a eso se le suman bases para poner al personaje en diferentes poses. Esto incluye la de hacer el barrido que le dio distinción a Dread, así como la manera de pegarse a la pared, por lo que los fans quedarán fascinados.

Vía: Nintendo Everything