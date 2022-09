El segundo aire que actualmente Cyberpunk 2077 no solo es algo que los jugadores han disfrutado durante las últimas semanas, sino que los desarrolladores están más que contentos con la recepción actual, ya sea por parte de nuevos usuarios, o aquellos que han cambiado su opinión durante los últimos dos años.

Por medio de una conversación en Twitch, Pawel Sasko, director de misiones de Cyberpunk 2077, abrió su corazón, y expresó sus sentimientos ante la nueva popularidad que ha tenido el trabajo de CD Projekt Red, esto en parte en gracias al anime de Edgerunners. Esto fue lo que comentó:

“Es difícil de expresar, cuando estás poniendo tanto corazón y trabajo en algo. Y sabes que para algunos de nosotros han sido seis, siete, ocho años a veces, especialmente para aquellos que comenzaron desde el principio. Entonces, tener este momento, de que a la gente le guste algo que hicimos, realmente se siente un poco irreal. Que por fin la gente lo está apreciando.

Después del lanzamiento, no podía creerlo, después de un tiempo, lo hice, pero al principio no podía creerlo, y recuerdo […] a mi querida novia, me estaba viendo jodidamente completamente destrozado. Pero es bueno estar de vuelta. Es jodidamente bueno estar de vuelta. Eso fue realmente tan desgarrador”.