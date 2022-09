Cyberpunk 2077 es la prueba perfecta de que las segundas oportunidades existen. Después de un controversial lanzamiento a finales de 2020, el juego de CD Projekt Red tuvo una disminución sustancial de popularidad a lo largo de 2021 y gran parte de 2022. Sin embargo, hoy en día, este título ha logrado superar las ventas de Call of Duty: Modern Warfare II en Steam.

Como lo señala Pawel Sasko, director de misiones de Cyberpunk 2077, el juego llegó a posicionarse el día de ayer, 25 de septiembre, como el juego más vendido de Steam, superando a títulos como Call of Duty: Modern Warfare II, GTA V, Elden Ring, Marvel’s Spider-Man Remastered y muchos más. Esto fue lo que comentó Sasko.

MY GOD.

130K players right now on Steam & just became the top-selling game on the entire platform. Just wow. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/UyWR75Uvyk

— Michael (@LegacyKillaHD) September 25, 2022