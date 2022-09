CD Projekt Red agradece el apoyo para Cyberpunk 2077

Muchos ya sabemos el desastre que fue Cyberpunk 2077 hace casi dos años, algo que los usuarios castigaron en forma de críticas y reembolsos en las diferentes tiendas digitales, ya sea de PC o consolas. Sin embargo, la llegada de la nueva serie anime y las constantes actualizaciones, le dieron un segundo aire al juego, y la desarrolladora agradece a quienes están jugando.

En una reciente actualización, concretamente la 1.6, el título de CD Projekt Red fue mejorado en las consolas de actual generación, con menos bugs por encontrar y un rendimiento mucho mejor. Ese esfuerzo se vio recompensado en jugadores activos, y así, el director de misiones del juego, Pawel Sasko, le dio gracias a los fanáticos por la segunda oportunidad.

Thank you so much chooms for this second chance 😭 https://t.co/IONdDq8D9x

— Paweł Sasko (@PaweSasko) September 18, 2022