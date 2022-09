Anime Review – Cyberpunk: Edgerunners

Combinación perfecta

Dentro del medio de gaming siempre hay un montón de tendencias y de modas. Actualmente, podemos decir que una de las más predominantes es la de adaptar famosas franquicias a otras formas de entretenimiento. Pareciera que quienes están a cargo de la industria, se encuentran en una especie de cruzada para cambiar la percepción que tenemos acerca de lo terriblemente malas que son, por ejemplo, las películas basadas en videojuegos. De lado de los dibujos animados y anime la cosa no es tan drástica. Hay algo en estas obras que nos hace absorber de mucho mejor manera el intento de llevar a tal o cual serie fuera de lo que es su zona. Cosas como Castlevania, Dragon’s Dogma y ni qué decir de Pokémon, son prueba de que el gaming sí puede tener buenas adaptaciones. En un movimiento un tanto inesperado pero que indudablemente sonó como una gran idea desde el primer momento, la gente de CD Projekt Red encontró una alianza con Studio Trigger, famoso estudio por trabajos como Kill la Kill, Little Witch Academia y más, para crear un anime ambientado en el universo de Cyberpunk 2077, uno que se transmitirá por Netflix y que nos contará una historia completamente original. ¿Qué tal está Cyberpunk: Edgerunners?

Menciono que la idea de mezclar el universo de Cyberpunk 2077 con cómo es que funciona un anime moderno me pareció genial, porque si lo recuerdas, la obra de CDPR siempre tuvo una relación bastante estrecha con lo japonés. Arasaka, Jig-Jig Street y demás elementos, nos dejaban claro lo importante que es la cultura nipona para los desarrolladores polacos; y desde que se mostró el primer avance de Cyberpunk: Edgerunners, se notaba que estábamos ante una producción bien planeada y que sobre todo, se veía que quienes estaban detrás de ellas, entendían qué es lo que hace tan especial al juego en el que se están basando. A pesar de tener algunos huecos argumentales aquí y allá, la verdad es que esta nueva apuesta de anime basado en un videojuego, me ha dejado más que satisfecho, al punto de que ya me encuentro en medio de mi segunda pasada para ver de qué tanto me perdí.

De regreso a Night City

Todo el que haya jugado y disfrutado de Cyberpunk 2077, sabrá perfectamente que a pesar de las grandes historias que nos contaron a lo largo de la aventura, la gran y verdadera estrella de toda la experiencia terminó siendo Night City. Este lugar profundamente atmosférico que te abraza y no te suelta. Pues bien, Studio Trigger entendió dicho asunto e hizo que si bien, David sea un gran protagonista y que los personajes que lo rodean lo soporten de buena forma, al final, la ciudad es quien levanta la mano como la cosa más importante de lo que se intenta presentar en Cyberpunk: Edgerunners.

Lo anterior me lleva a la pregunta de “¿Tengo que haber jugado Cyberpunk 2077 para ver Cyberpunk: Edgerunners?” La respuesta sería que no, sin embargo, sí te podrías llegar a sentir un poco perdido con elementos como las facciones y organización general de Night City si es que no consumiste el videojuego. A pesar de lo anterior, la verdad es que también me queda claro que el anime está construido para que cualquiera lo pueda disfrutar. Mi recomendación sí sería primero jugar lo de CDPR, pero tampoco es como que sea algo crucial.

La historia de Cyberpunk: Edgerunners se desarrolla en paralelo a lo que V y compañía están viviendo en Cyberpunk 2077. El relato es protagonizado por David Martinez, joven que cursa la preparatoria en la Arasaka Academy, cuando luego de un trágico suceso, pierde a su madre, su única familia. En medio de un momento tremendamente oscuro, David se da cuenta de que su madre tenía escondido un implante de columna de grado militar. En medio de un momento de locura y mucha inestabilidad emocional, el chico decide instalárselo para darse cuenta de que éste pertenecía a un renombrado soldado. Tras darse cuenta de que la modificación le da una impresionante velocidad, se topa con una ladrona en uno de los trenes de Night City, la cual, se da cuenta de su potencial y lo recluta en una banda de edgerunners, quienes son básicamente forajidos en la ciudad futurista.

De esa forma, nuestro protagonista se empieza a envolver con la llamada escocía de Night City, la cual, justo como en Cyberpunk 2077, se encuentra en medio de una grave crisis de Cyber Psychos que constantemente están causando estragos, esto claro, al lado de todas las injusticias corporativas que empresas como Arasaka cometen sin ninguna clase de consecuencia legal. Cyberpunk: Edgerunners se centra enormemente en los estragos de los implantes y modificaciones humanas con tecnología. El tema de lo que puede causar insertar máquinas al cuerpo humano es uno de los que más se abordan en el anime y que funciona de gran forma, pues a diferencia del juego, varios de los personajes que nos rodean están muy envueltos en todo esto y se hace un fuerte intento en presentar conceptos de gente moralmente buena, pero que está en medio de la desesperación y necesidad de insertarse implantes para poder sobrevivir.

El desarrollo tanto de los personajes, como de la historia es sensacional. David y compañía para nada son los mismos al inicio, que lo que vemos al final. Mi único “pero” es que probablemente, a partir del episodio seis o siete, se siente que todo se empieza a acelerar demasiado, es decir, se deja de profundizar tanto en algunos hechos y por consiguiente, se generan algunos huecos argumentales no tan importantes, pero que indudablemente prefería que no estuvieran ahí.

¿Fan service? Por supuesto. A pesar de que al menos yo no detecté una conexión directa entre la historia de David y la de V, Cyberpunk: Edgerunners se siente totalmente como parte de Cyberpunk 2077. Detalles como el hecho de ver a los personajes revisando un mapa y que éste sea idéntico al que nosotros usamos dentro del juego, me pareció genial. Mismo caso del sonido de las llamadas y que éstas salgan con texto. Esto solo se ve superado por hechos como ver de nuevo el Afterlife, recorrer las calles del centro o dar un paseo por Arroyo. Sí, varias de las locaciones más importantes de Night City que tanto disfrutamos en el título de CDPR, están de regreso mejor que nunca. Ese sentimiento de progreso pero a la vez de decadencia de esta metrópoli ficticia, fue retratado de una gran forma por Studio Trigger. De igual forma, me encanta que dentro de la historia, David igualmente se vaya haciendo más poderoso y capaz, al igual que V, solo que claro, a costa de su salud mental.

Ya para terminar esta sección, me gustaría hacer un importante énfasis en que Cyberpunk: Edgerunners no solo se fundamenta en hacer referencias a la obra en la que se basa. No, la colaboración entre el desarrollador de juegos polaco y el estudio nipón, hace que el lore de esta franquicia crezca, sugiriendo conceptos nuevos en todos los niveles que nos ratifican el enorme potencial que hay alrededor de Night City y sus habitantes. Prepárate para conocer a nuevas facciones y nuevos lugares de la ciudad.

Producción de alarido

Sin ser alguien que consume de manera tan regular anime, siento que la industria actual atraviesa por cierta inestabilidad si de niveles de producción hablamos. A mi parecer, puede ser un auténtico volado el nivel de calidad con el que te puedas topar siempre que te sientas a ver cualquier obra de este tipo. Como ya te lo contaba hace unas semanas, me sorprendió mucho la pésima calidad de animación y de producción en general de Pokémon: The Arceus Chronicles, más cuando estamos hablando de una franquicia tan importante. Justo con mis reservas comencé a ver Cyberpunk: Edgerunners, la cual, al contrario de la antes mencionada, me impactó por su gran nivel de detalle, refinada animación y una dirección de arte sumamente destacada que se mantiene constante a lo largo de sus 10 episodios.

Night City es una ciudad que te puede saturar con todo lo que está ocurriendo dentro ella, asunto que no sería nada fácil de replicar en algo como una serie animada. Para fortuna de todos nosotros, Studio Trigger es una casa productora que estuvo a la altura del reto, haciendo que cada una de las escenas de Cyberpunk: Edgerunners sea una auténtico cuadro. Lo mejor de todo este asunto es que la cosa no para ahí, pues la calidad de animación, tanto en escenas llenas de acción, como en momentos más tranquilos, hacen que el ojo se le llene a cualquiera con movimientos fluidos sumamente complejos que en efecto, ayudan a que la cinematografía en general de toda la obra, alcance nuevos niveles. Un verdadero deleite.

Otro de los puntos que más llamó mi atención dentro de Cyberpunk: Edgerunners, fue su manejo de la violencia. Creo que sobre todo en la actualidad, el abuso del llamado gore dentro del anime es una constante. Varias producciones basan casi todo su atractivo en presentar escenas llenas de sangre sin mucho sentido. En lo nuevo de Netflix, la verdad es que se cuidó esto de manera muy especial, pues además de tener momentos viscerales bastante impactantes y hasta perturbadores, se siente como que fueron colocados en el lugar correcto para generar una emoción y reacción especial dentro de la audiencia. Lo que te quiero decir con todo esto es que la violencia dentro de este anime tiene una muy clara razón de ser.

Del tema de la música no he quedado tan contento. Me parece que el uso tan constante de canciones de licencia no fue de lo más adecuado. La verdad es que extrañé profundamente las múltiples y muy variadas estaciones de radio de Cyberpunk 2077 que se ajustaban a la perfección al tono del juego e incluso, cosas como Pacific Dreams, indudablemente me hicieron falta.

Una de las principales razones por las que decido comenzar a ver un anime o en general cualquier serie animada, es para ver arte en movimiento y el mundo de Cyberpunk 2077 se prestaba perfecto para algo así. Me alegra comunicarte que básicamente desde Evangelion 4, no quedaba tan impresionado por lo que se puede lograr en términos de animación actualmente, esto mezclando técnicas modernas como el uso del 3D, con toques hechos totalmente a mano. Cyberpunk: Edgerunners es una belleza que hará que hasta el más exigente en todos estos apartados, quede sumamente satisfecho.

Brillante resultado

Al final, te puedo decir que tomes esta opinión como la de un apasionado fan de Cyberpunk 2077 con una enorme sed por regresar a Night City. Es cierto que no consumo anime de forma tan regular, pero constantemente intento ponerme al día con una o dos cosas que llamen mi atención. Desde que fue anunciado por primera vez, sabía que Cyberpunk: Edgerunners era para mi, y que alguien como Studio Trigger haría un buen trabajo. Sin embargo, la realidad es que uno nunca sabe, pero para nuestra fortuna, en esta ocasión se nos está entregando un sensacional trabajo que espero, pueda seguir adelante. Por el momento no hay anuncios sobre lo que podría ser una segunda temporada o algo más allá de estos 10 capítulos. ¿Tiene un final para más? Creo que eso es mejor que lo descubras por ti mismo ahora que finalmente se está estrenando en Netflix.

Un fantástico desarrollo tanto de personajes, como de su argumento principal, impresionante recreación de Night City, buen uso de la violencia, ampliación del lore de la serie, así como una animación, arte y en general nivel de producción de alarido, hacen de Cyberpunk: Edgerunners uno de los mejores momentos del anime en este 2022. Sobra decir que si eres fan de Cyberpunk 2077, esta serie debería de estar dentro de tus prioridades, mismo caso de si simplemente eres seguidor de la buena animación hecha en Japón. Cruzo los dedos para que este tipo de colaboraciones sigan adelante.