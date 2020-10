Review – FIFA 21

Otro año, otro FIFA

En un año tan extraño y lleno de cosas atípicas como lo ha sido este 2020, todas las industrias se han visto golpeadas por la pandemia de COVID-19, siendo una de ellas la del futbol, por varios meses los aficionados del deporte tuvieron una sequía de partidos, hasta que las federaciones de alrededor del mundo decidieron que era hora de regresar, brindando al planeta, espectáculo en estadios vacíos.

En este contexto, llega una nueva entrega de FIFA, para venir a recordarnos lo que era disfrutar del futbol en un estadio vibrante y lleno de aficionados. Este título llega con importantes expectativas, como la de seguir brindando un buen modo historia, aparte de continuar fortaleciendo sus otros modos de juegos como Volta, Carrera y Ultimate Team, además de demostrar que su modelo de negocio de lanzamiento anual es viable, ante la alternativa que brindó PES al estrenar solo una actualización de temporada. ¿FIFA 21 logra cumplir en estos aspectos? Aquí en Atomix te lo diremos.

FIFA 20.5

Muchas personas dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso son más que necesarias. Para poder apreciar de una forma contundente un cambio importante en el gameplay de FIFA 21, decidí jugar un partido de FIFA 20 antes, para tener un punto de comparación fresco en la mente. Al terminar el encuentro en el título anterior, inmediatamente inicié FIFA 21, al llevar a cabo mi ejercicio, la conclusión era más que evidente: no existía gran diferencia en el gameplay.

Si pudiera mencionar el mayor cambio entre los dos títulos sería, sin duda, el renovado sistema de regate. Con esta modificación por parte de EA, tú te sientes con mayor control sobre el jugador, pues los movimientos son más naturales y menos robóticos, además de tener el balón más pegado, por lo que manejarlo y quitarte a rivales resulta más realista y disfrutable.

Aunado a estos cambios, EA sumó nuevas celebraciones, poder controlar a un jugador que no tenga el balón para crear más oportunidades de gol, un actualizado sistema de colisión, conciencia de posicionamiento, incluso un curioso añadido que te permite regresar el tiempo en el modo de partido rápido, para tener la capacidad de repetir alguna jugada.

Así como hubo modificaciones, existen muchas cosas que se mantuvieron sin tocar y que disminuyen la inmersión del jugador en el título, como animaciones que se repiten constantemente, rostros de jugadores que siguen sin poder ser capaces de expresar emociones humanas, los mismos modelos de aficionados y técnicos que hemos visto por años, menús cuya mayor innovación es el cambio de color, entre otros. Todos estos aspectos, aunados a un gameplay que se siente prácticamente igual, nos hacen pensar que FIFA 21 se quedó corto en la promesa de ofrecer mejoras realmente palpables en su nuevo juego.

Otro aspecto negativo y que se está haciendo cada vez más notorio para los aficionados al futbol, es la pérdida de licencias de equipos y selecciones, que prefirieron irse con Konami, pues se rompe la ilusión del jugador en varios casos, como al utilizar la selección de Brasil y no poder jugar con Neymar, Marcelo, o Casemiro, o al querer jugar con algunos equipos italianos y tener que conformarse con logos y uniformes distintos.

Modo Carrera: CTRL+C, CTRL+V

Mi modo favorito a la hora de jugar FIFA siempre ha sido el Modo Carrera, pues me brinda la ilusión de poder dirigir al equipo de mis amores, contratar a los jugadores que yo quiero y vender a quienes pienso deben irse de la institución. Conforme pasaron los años mi emoción por el modo fue disminuyendo gradualmente, ya que EA no brindaba alguna innovación importante en él. Cuando vi el tráiler dedicado a este aspecto de FIFA 21, pensé que este año sería el bueno, y el modo Carrera regresaría más fuerte que nunca, tristemente no fue así.

Cuando inicié el modo, realmente me ilusioné, pues las opciones de personalización del técnico o jugador eran más profundas que nunca, al presentarle al usuario un importante número de posibilidades para que pueda plasmarse en FIFA 21, mi emoción siguió aumentando al observar la introducción de los planes personalizados para jugadores, con los cuales, puedes mejorar los atributos que quieras, o planificar un cambio en la posición que juegue. Otro cambio que presentó Modo Carrera fue la reforma en el entrenamiento de tu equipo, pues se realiza de una forma más profunda, continua, y prometía una mayor influencia en la plantilla de tu equipo.

Desafortunadamente la burbuja de ilusión en la que me encontraba se terminó por romper al ir avanzando en mi temporada, pues múltiples aspectos de los pasados Modo Carrera se repetían una vez más, como el de las negociaciones, en el que EA prefirió conservar las mismas animaciones, modelos y locaciones para los fichajes de jugadores, que ya hemos visto antes, llegando a repetirse el mismo modelo para el representante del equipo y del jugador en una misma negociación.

Al iniciar el modo, se presentaba una opción de modificar qué tan difíciles y rigurosas serían las negociaciones; yo elegí la opción de estricto, para poder observar qué tanta diferencia habría de lo que antes había jugado, no obstante, no hay un verdadero cambio con esta configuración.

Otras dinámicas del modo Carrera se mantienen también sin cambio, por ejemplo, las conferencias de prensa, teniendo las mismas preguntas y respuestas del FIFA 20, las mismas animaciones, el planificar una red de reclutamiento de jóvenes, chatear con los jugadores y más.

Ahora, hablemos un poco del sistema reformado de entrenamientos, una de las grandes apuestas de EA para este FIFA 21. Los tres grandes factores que se verán afectados por estas sesiones con los jugadores son: la condición física, la soltura y el ánimo. Conforme vayas usando más entrenamientos la condición se reducirá, mientras que las otras dos aumentarán, desgraciadamente, esta nueva forma de entrenar está mal lograda.

Llega a resultar un tanto molesto el tener que usar estos días de entrenamiento después de cierto tiempo, porque, resulta invasivo el tener que estar simulando o jugando constantemente estas sesiones sin realmente observar cambios palpables en la dinámica de tu equipo o a nivel individual.

Otra innovación que no fue de un gran nivel es la nueva simulación de partidos, en las que puedes observar el cómo se mueven los jugadores en una pizarra mientras transcurre el juego, pues resulta aburrido el hacer esto. Aunque tengas la opción de entrar al encuentro en cualquier momento, tienes que esperar a que pase algo en él, quitándole todo el sentido a esta nueva forma de simulación. Si vas a esperar ese tiempo, mejor juegas el partido o simulas rápidamente.

El Modo Carrera de FIFA 21 sigue siendo bueno, pues tiene una estructura sólida atrás que lo acompaña, sin embargo, no logra realmente destacar con los cambios que EA planeó para este año, que terminan por ser inefectivos y en cierto punto, tediosos.

VOLTA: EL OCASO DEL MODO HISTORIA

El aspecto estrella que presentó FIFA 20 fue la introducción de Volta, que significaba el regreso del futbol callejero a la franquicia de EA, brindando al jugador un modo historia entretenido, además de la diversión de jugar este deporte en un aspecto informal y lleno de regates.

Para este FIFA 21, EA pareciera que recordó en una etapa avanzada del desarrollo que debía meter un modo historia en Volta, pues la nueva campaña del juego resulta un mal chiste al compararse con las anteriores aventuras cinematográficas que nos había presentado FIFA; desde el surgimiento de Alex Hunter, su camino y ascenso, hasta tu andar en el futbol callejero alrededor del mundo.

El modo historia para esta entrega se titula “El Debut”, campaña cinematográfica en la que podrás crear a un personaje que se embarcará en un viaje alrededor de diversas ciudades del mundo para demostrar que tu equipo es el mejor de todos. Esta historia se puede acabar fácilmente en una hora y media al 100%, y funciona para recordarle al jugador las dinámicas y controles en Volta, jugar en las nuevas locaciones, además de presentar algunos cameos de grandes ex jugadores de futbol y algunos personajes que han salido en otros FIFA.

Para poder completar la historia solo tienes que jugar unos cuantos partidos y hacer algunos ejercicios de entrenamiento que terminarás sin ninguna complicación mayor. Un problema técnico que encontré fue el mal uso de los modelos, pues se suponía que iba a enfrentar a cierto jugador y al estar ya en gameplay, era un modelo totalmente distinto al que iba a enfrentar. Esta situación me sucedió en un par de ocasiones, en una de ellas con un famoso ex mediocampista brasileño.

“El Debut” marca un claro descenso en la narrativa de FIFA, y no es que las anteriores campañas hayan tenido una historia digna de algún premio, pero resultaba entretenida y trataban de ofrecer al jugador una nueva forma de disfrutar el juego, y en FIFA 21 pareciera que solo animaron esas escenas cinematográficas por puro compromiso, para poder decir que el título seguía teniendo la presencia de un modo como este.

Hablando puramente del gameplay de Volta, sin duda se vio beneficiado por el nuevo sistema de regate de FIFA 21; la experiencia al burlar a un jugador es mejor, más realista, y presenta más opciones de gambetas para poder superar a los rivales en la calle. El futbol callejero sigue siendo divertido, y para seguirlo jugando EA presenta diferentes alternativas, como lo son Batallas Destacadas y Plantillas de Volta. En el primero te enfrentarás a equipos usados por la Inteligencia Artificial, y conforme vayas ganando subirás de “hitos” con lo que desbloquearás diversas recompensas, mientras que en Plantillas podrás jugar de forma online con amigos para ir subiendo de división.

Mientras más juegues Volta con tu avatar podrás ir ganando más puntos y gastarlos en un árbol de habilidad y monedas que podrás usar para adquirir objetos estéticos como ropa, accesorios, tatuajes y diversos peinados. Si logras ignorar la decepción del modo Historia, Volta se mantiene como un aspecto fuerte de FIFA 21 por su nuevo sistema de regates y modos de juego.

Ultimate Team: Equipo Único y Social

El modo que ha caracterizado a FIFA durante años es sin duda, Ultimate Team, pues te permite crear tu propio equipo desde cero e ir subiendo de nivel para poder contar con mejores jugadores conforme progresas tú y tu equipo. A pesar de que la dinámica central de Ultimate Team se mantiene intacta, esta forma de disfrutar FIFA resulta la que tuvo mejores actualizaciones respecto a su antecesor.

Dentro de las adiciones que tiene Ultimate Team es poder personalizar el estadio en el que jugará tu equipo, pudiendo modificar múltiples aspectos, como lo que cantarán tus aficionados, el himno de la escuadra, las banderas que se mostrarán, pancartas, mosaicos, sonidos de gol, color del estadio, entre muchas cosas más, resultando en un aspecto muy divertido y que motiva al jugador a seguir compitiendo para poder mejorar la casa de su club.

EA ha puesto especial atención al lado multijugador en Ultimate Team en esta edición de FIFA, por lo que sumó al juego la opción de co-op online a este modo. Con esta característica podremos llevar a la gloria a nuestro equipo junto con algún amigo, el progreso en este estilo de juego nos será recompensado igualmente. En Ultimate Team existe una especie de pase de batalla, en el cual conforme el jugador progrese en la temporada y suba de nivel, irá ganando recompensas de diversos tipos, como monedas, tarjetas, paquetes y jugadores. Aunado a esta progresión, Ultimate Team introduce los objetivos comunitarios, que, al ser completados por los jugadores a nivel mundial, se traducirán en premios para mejorar tu equipo y estadio.

Como ya es costumbre, FIFA 21 suma nuevos jugadores históricos que podrán ser desbloqueados para que formen parte de tu escuadra, entre los que destacan Xavi, Lahm, Fernando Torres, Eto’o, Ashley Cole, Cantona y Petr Čech.

Como puedes ver, Ultimate Team es el modo que mejor fue tratado por EA en FIFA 21, ya que, teniendo fuertes cimientos, lograron añadir algunas mejoras que hacen de este modo de juego una mejor experiencia global y que mantendrá a los usuarios de FIFA pegados para intentar tener el mejor estadio de todos.

El negocio debe cambiar

Este año 2020 nos demostró dos caminos a seguir en el mundo de los simuladores de futbol: el seguir con lanzamientos anuales de títulos con muy pocas mejoras o poner a disposición del público actualizaciones de temporada, en lo que los desarrolladores trabajan en una experiencia con verdaderos cambios.

Habrá que esperar qué tan bien le va a Konami con la estrategia de lanzar sólo la actualización de temporada, para observar si es redituable o no, pero pareciera una práctica honesta y que terminaría por dejar bien parada a la empresa y a los jugadores, satisfechos.

Este FIFA 21 es un buen ejemplo de que no tendría nada de malo lanzar una actualización, en lugar de vender un juego como nuevo, cuando las mejoras son marginales y las personas agradecerían un mayor esfuerzo por parte de EA en entregar una experiencia realmente innovadora.

Sobre todo en una época tan difícil como la que estamos viviendo, en la que el dinero no abunda, sería mejor el gastar en una actualización a un precio más económico, que dudar en adquirir un juego completo que tiene la fama de “ser siempre lo mismo”.

Ojo, con esto no quiero decir que FIFA 21 sea un mal juego, para nada. Esta franquicia tiene la fortuna de contar con una columna vertebral sólida, que ha logrado sostener al juego año tras año, sin embargo, este título adolece la falta de verdadera innovación y cambios que sean palpables a nivel de gameplay. A esta altura de la tecnología, parece imperdonable que los jugadores sigan sin transmitir emociones y que los aficionados sean los mismos sin importar el estadio en el que se esté jugando un encuentro.

Muy poca innovación

FIFA 21 por separado es un buen juego de futbol. El problema pasa cuando expandes el análisis a un nivel macro y se compara con su predecesor, resultando corto en mejoras, inventiva y parece hecho del mismo molde que FIFA 20.

En definitiva, si no has comprado un FIFA en dos años, te recomiendo que gastes en este nuevo juego, pero si ya cuentas con FIFA 20, te aconsejo guardar tu dinero o invertirlo en otro título, pues es más que evidente que FIFA 21 es un título de transición a la nueva generación de consolas, por lo que uno tiene la esperanza que EA está guardando lo mejor para que el mundo lo pueda disfrutar tanto en PS5 y Xbox Series X/S.