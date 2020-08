Review – Fast & Furious Crossroads

El cine y los videojuegos definitivamente no van de la mano

Los videojuegos y las películas no suelen llevarse nada bien, pero por alguna extraña razón, los grandes productores en Hollywood insisten en lanzar adaptaciones de algunas de las franquicias más queridas entre los fans y convertirlas en una historia resumida y apresurada de dos horas. Anteriormente, durante la generación del PS2, Xbox, PS3 y Xbox 360, era común que algunas de las cintas más populares también fueran acompañadas con el lanzamiento de algún videojuego antes o después de su estreno.

Seguramente recordarás que la gran mayoría de estos juegos eran bastante malos, y parece que la gente que los hacía también se dio cuenta, pues eventualmente dejaron de salir para convertirse en una reliquia del pasado. O al menos eso creíamos. Rápidos y Furiosos es una saga que uno pensaría se presta bastante bien para los videojuegos, pero no fue hasta este año que Slightly Mad Studios y Bandai Namco lanzaron Fast & Furious Crossroads, un proyecto que nos hubiera gustado jamás haber jugado.

Rápido pero no tan furioso

Como seguramente sabrás, la pandemia global obligó a que el lanzamiento de Rápidos y Furiosos 9 fuera retrasado hasta 2021, por lo que sus productores pensaron que los fans no iban a poder aguantar todo un año sin alguna novedad sobre la franquicia, así que rápidamente pusieron manos a la obra y decidieron lanzar Crossroads, un juego que definitivamente no le hace honor a su legado. Para muchos, las películas de Rápidos y Furiosos pasaron de moda hace años, mientras que muchos otros de plano lo consideran como cine chatarra. Sea cual sea tu opinión al respecto, las películas tienen cierto factor de entretenimiento, por más mínimo que sea. Bueno, Crossroads no ofrece nada de entretenimiento.

Fast & Furious Crossroads es un juego cien por ciento lineal, no hay mundo abierto ni puedes elegir niveles. Hay un componente multijugador, pero la verdad es que no puedo hablar mucho de él ya que tuve enormes problemas para conectarme, pero hablaré de eso más adelante. Las misiones de la campaña están compuestas por carreras tradicionales y recorridos de punto A a punto B, pero en realidad no hay nada de variedad en ellas. Para ser un juego con un fuerte enfoque en el modo de un solo jugador, Crossroads en realidad tiene muy poco contenido, y si piensas que la calidad de la historia lo compensa, entonces estás muy equivocado.

El juego no está conectado a ninguna película en específico pues tiene su propia trama original, pero esto no quiere decir que sea buena. Dom Toretto y compañía se ven involucrados en un problema ajeno para tratar de detener a una organización criminal global después de que uno de sus miembros le dispara a un nuevo personaje de la franquicia, que eventualmente se convierte en amigo de Dom y los demás. La trama es todo lo que puedes esperar de una película de Rápidos y Furiosos, excepto con gráficas de PS3 y Xbox 360. Sí, el apartado visual es simplemente horrible y creo que desde los tráilers es evidente. Por cierto, el modo historia puede ser terminado como en tres horas, lo cual me pareció excelente ya que no deseaba seguir jugando Crossroads.

El único aspecto positivo que vale la pena destacar de la historia son las actuaciones por parte de Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson, quienes dan vida nuevamente a los personajes de Dom, Letty y Roman. A pesar de que la calidad del videojuego es terrible, estos actores hicieron un gran esfuerzo y se puede ver que en realidad les gusta interpretar a estos personajes, aunque a veces la voz de Diesel en particular sonaba un poco extraña, como si el actor no hubiera estado disponible y alguien más la hubiese intentado imitar. No estoy cien por ciento seguro de esto, pero creo que es importante mencionarlo.

El gameplay y las gráficas se quedaron atorados en 2008

La historia, desafortunadamente, no es lo peor de Crossroads, ya que su gameplay parece haberse quedado atorado en el tiempo. El esquema de controles es sumamente sencillo y el desafío en los niveles es prácticamente inexistente. Muchos escenarios se sienten vacíos, con una enorme pista por delante sin nada qué hacer mas que manejar. A veces se te presentarán oportunidades de crear un poco de caos y destrucción, pero esos momentos no salvan lo monótono y aburrido que resultan ser las carreras.

Pero no todo es tan malo, pues hay unas cuantas misiones en específico diseñadas para hacerte sentir como en las películas y que añaden un poco más de variedad al gameplay. Cada personaje tiene su propio vehículo con un arma única, y durante estas misiones tendremos que hacer uso de cada uno de ellos para completarla, esto significa cambiar entre personajes constantemente y esquivar o destruir ciertos obstáculos. Suena más emocionante de lo que realmente es jugarlas, pero bueno, siguen siendo mejores que las misiones estándar.

Lamentablemente, el juego no está exento de bugs y glitches, aunque a estas alturas son el menor de los problemas. Para empezar, el hitbox de los vehículos es simplemente atroz, y la mayoría de las veces el daño provocado por ciertos golpes no coincide con el impacto de estos. Después tenemos una horripilante cámara que no me dejaba ver nada a mi alrededor y que en más de una ocasión me provocó perder una carrera o tener que reiniciar algún checkpoint. Y no, los cuadros por segundo no son para nada estables y el juego no está bien optimizado. Jugándolo en una GTX 1080 tuve caídas de frames atroces, el juego incluso bajó hasta los 30 cuadros en algunas cinemáticas, las cuales están tan mal diseñadas que hubiera estado mejor ni tenerlas.

Estuve jugando Crossroads el fin de semana, y en múltiples ocasiones intenté conectarme al modo multijugador, pero solo una vez logre entrar a una partida sin algún tipo de error o algo por el estilo. Solo hay un modo de juego disponible y consiste en una carrera de 3 contra 3 contra 3. Los jugadores se dividen en equipos de héroes, villanos y policías, cada uno con su propio objetivo.

Por ejemplo, los héroes y villanos deberán llevarse equipo sin que los atrapen los policías, cuyo objetivo consiste en arrestar a la mayor cantidad de jugadores posibles. El resultado es desastroso, pues hay tanto sucediendo en pantalla que al final todos se terminan estrellando contra todos, además de que las caídas de frames ciertamente no ayudan. No hay una estrategia definida para ganar, y al final es fácil obtener victorias si juegas como los policías debido a la clara desventaja que tienen los héroes y villanos.

¿El peor juego de esta generación?

Ha habido muchos malos juegos esta generación de consolas, pero Fast & Furious Crossroads es sin duda alguna uno de los peores. Su historia es predecible, con personajes secundarios que olvidarás tan pronto empiecen los créditos. Las misiones son simples, fáciles y vacías, sin ningún obstáculo o reto por delante. La cámara, junto con los bugs y glitches, hacen que completar cada nivel sea un verdadero dolor de cabeza. Y bueno, el multijugador, si es que llegas a encontrar una partida, es un caos irremediable que te dejará con ganas de no volverlo a tocar nunca más.

En general, no hay absolutamente nada que salve a Fast & Furious Crossroads de ser una terrible experiencia. Recordemos que estamos ante un juego de precio completo, lleno de errores, con un multijugador roto y que puede ser terminado en menos de tres horas. Incluso los fans más dedicados de la franquicia cinematográfica deberían evitar lo que más puedan Fast & Furious Crossroads.