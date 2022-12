Review – Dragon Quest Treasures

Parece broma, pero ya estamos a fin de año y los videojuegos parece que no terminan de seguir saliendo, pues en poco tiempo han llegado títulos excelentes como The Callisto Protocol y Need For Speed Unbound. Y por cierto, uno de los publishers que más publicó cosas fue ni más ni menos que Square Enix, quien inició el año con Triangle Strategy y estará terminando de forma satisfactoria con Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Sin embargo, parece que la empresa no quiere dejar de lado a otra de sus franquicias estrella, Dragon Quest, por lo que dentro de poco saldrá a la venta un nuevo spin off mientras llegan las entradas principales que si mal no recuerdo sería la número 12 y el remake del tercero. Concretamente, este plato de entrada lleva el subnombre de Treasures, mismo que me llamó la atención desde que lo vi pro primera vez anunciado. La razón detrás de mi curiosidad fue por ver a los personajes principales del título, dado que se trata de ni más ni menos que de dos piezas clave de Dragon Quest XI, solo que con apariencia de infantes. Y como muchos sabrán, ambos tienen su nivel de misterios en aquel juego, por lo que conocer su trasfondo es algo que desde hace tiempo había querido, y Treasures significaba la oportunidad de poder cumplir la misión.

Hay que poner sobre la mesa, que este título se estipuló desde el inicio como uno que no seguiría el combate tradicional de la serie, sino algo que se ha usado pocas veces, comandos más de acción en tiempo real. Algo similar a las entregas estilo Musou que se lanzaron algunos años atrás, solo que no con tanto frenetismo como dichos videojuegos que levan por nombre Heroes, que no está de más decir, gustaron mucho a los fanáticos. Es así que el tiempo de hablar de Treasures abiertamente, pues días atrás los chicos de Square Enix nos han proporcionado un código, lo que nos facilitó explorar el videojuego con bastante profundidad. Todo con el fin de darles a conocer si realmente vale la pena, no solo hablando de gráficos e historia, sino también en la parte de jugabilidad, rendimiento y grado de diversión, siendo este último el factor más importante. Todo esto significa, que lo que estás leyendo una reseña en la que vamos a averiguar si los spin off de la franquicia valen la pena al igual que los juegos principales, o si solo es un proyecto que se lanzo con la finalidad de explotar las carteras en Japón, dado que es una de las franquicias más populares de aquel país. Y no está de más decir, que prácticamente cada producto con nombre de la marca se vende de manera rápida.

Entonces, es momento de que tomes tu pala de cavar, y tus mejores monstruos para que nos metamos de lleno en la tierra de Draconia, misma que aguarda los tesoros más interesantes de este mundo. Empezamos la respectiva Atomix Review de Dragon Quest Treasures, una aventura diferente que quiere dejar huella en todos los jugadores.

Todo empieza con un pequeño paso

La historia de Dragon Quest Treasures nos pone en los pies de dos protagonistas, Erik y Mia, y como ya había mencionado, seguramente le serán familiares a todos quienes jugaron Dragon Quest XI. Solo que en esta ocasión, no están en un viaje épico para salvar al mundo, sino para vivir sus primeros años de infancia divirtiéndose en un barco donde de cierta manera deben servir a los vikingos genéricos de la franquicia.

En algún punto de la narrativa, ambos se ponen de acuerdo para librar una treta a sus captores, y como consecuencia se han robado un bote salvavidas para viajar a unas ruinas misteriosas donde aguarda un tesoro legendario. Así los chicos encuentran dos dagas de colores extraños, mismas que guardan poderes especiales de los cuales no tienen mucha idea.

Acto seguido, tras conocer a dos personajes de lo más pintorescos, los protagonistas son absorbidos por una especie de portal que los separa y de hecho los lleva a ser encerrados por villanos que ni por asomo los esperaban recibir en sus celdas. Mia es la primera en descubrir que ya no se encuentran en la tierra que conocían, y que también se da cuenta que su hermano no está en las cercanías.

Así tras pasar por muchos peligros, los hermanos se ven reunidos una vez más, solo que en lugar de pensar cómo van a volver a su casa, se establecen como un grupo de caza tesoros. Por lo que al poco tiempo logran revivir un tren que los llevará a diferentes puntos de Draconia, donde pueden reclutar diferentes monstruos y hacerse de una reputación.

El objetivo principal de ambos es conseguir cuantos tesoros puedan para poder hacer crecer la base y hacerse conocidos, la segunda misión es competir contra los rivales que también están en la búsqueda de gemas y más. Y por último, está la recolección de las piedras legendarias, las cuales aparentemente esconden cierto secreto que de alguna manera llevará a los protagonistas a su tierra de origen.

La verdad, siento que la historia está muy simple, como si se tratara de algún tipo de capítulo de anime auto conclusivo, al inicio otra vez no se nos habla mucho del origen de los personajes como en DQ XI, a eso le sumamos lo lenta que pueden ser algunas explicaciones. Digamos que la trama es una excusa para colocarnos en lo que realmente importante el gameplay.

Eso sí, la sincronía este hermanos es algo que me gusta bastante, y en cuanto a sus acompañantes con forma de hadas fusionadas con un gato y cerdo, digamos que sirven de alivios cómicos. Tampoco se tienen complicar mucho las cosas, y eso por que todo se complica hasta que Erik conoce al elegido luminario una vez es adulto, por lo que tener una aventura previa de juventud es algo que los fanáticos seguramente van a agradecer, pues la entrega once es de las más queridas por todo el mundo.

La aventura aguarda en diferentes puntos

Primero debemos de establecer qué clase de videojuego es Dragon Quest Treasures, y este es ni más ni menos que un RPG de acción en el que los ataques se lanzan en tiempo real. Como ya se sabe, la franquicia principal es y siempre ha sido de turnos, pero para esta ocasión se ha decidido parecerse un poco a las entregas de Heroes, que son de tipo Musou.

Pero hay que comentar que el frenetismo de batallas no es así de exagerado en este lanzamiento, sino que los ataques se deben pensar más con los comandos que se nos otorgan. En el juego tenemos a dos personajes a controlar, Erik y Mia, los cuales realmente no se distinguen el uno del otro, pero supongo que está la opción de cambiarlos para tener el sexo de preferencia.

Se pueden manejar en todas direcciones a lo largo de mapa semi abiertos, donde hay todo tipo de enemigos de la franquicia Dragon Quest, así que habrá desde slimes, Shadows, Knights, Dragos, entre otros. Los cuales van variar de nivel según la zona del juego en la que se esté explorando, por esa misma razón es importante farmear con los más débiles.

Nuestro punto de partida es una isla dentro de Draconia, misma en la que en las primeras horas de juego estableceremos la base, con opciones para ampliar el lugar, conseguir a un tendero y distribuir nuestras unidades. Y es que al igual que en otros spin off como Dragon Quest Monsters, los compañeros de batalla son monstruos y no los amigos convencionales de los RPG.

Estos amigos se pueden reclutar mediante un combate previo, y realmente requiere el factor de suerte para conseguirlos, dado que al final de la pelea se te indicará que te ha enviado una solicitud de reclutamiento. Estas se pueden activar en la base principal, solo que para desbloquear algunas se necesitan ciertos objetos especiales, de lo contrario no se puede aprobar la unión del personaje.

Hablando precisamente de los compañeros, estos cuentan con diferentes poderes que serán de gran ayuda para derrotar a los rivales, esto va desde golpes potentes hasta los típicos cambios de estado de todo juego de rol. Te pueden cubrir mientras peleas con tu daga curándote, o ellos mismos pueden lanzarse a los golpes y con tu avatar les otorgas la defensa necesaria.

También tenemos los enfrentamientos contra jefes, no son muchos en comparación a los que se van a tener con enemigos normales, pero realmente valen la pena, sobre todo por el elemento estrategia que se agrega al juego. Hay dos diferentes comandos de batalla, el de reagruparse o el de atacar con todo el arsenal, dependerá de ti el usarlos sabiamente.

Sumado a todo, no se puede dejar pasar la oportunidad de hablar de los ataques especiales, estos se consiguen al rellenar una barra especial que se encuentra cerca del ícono de nuestro personaje. Dichas habilidades desatan un movimiento devastador hacia todo lo que se ve en pantalla, o dar un boost de poder a nuestro personaje para que los golpes bajen el doble de vida a los enemigos.

Realmente es un sistema de combate sencillo de abordar, eso mismo hace que la jugabilidad sea adictiva, pus en la mayoría de casos solamente hay que lanzar golpes a diestra y siniestra mientras los compañeros hacen el resto. Eso sí, no es nada recomendable ir con enemigos mucho más altos de nivel, dado que si nos llegan a derrotar, solo podremos reiniciar desde la última vez que se guardó la partida.

A buscar y a cavar

Ahora que ya dimos un repaso extenso a la parte de combates en el juego, es momento de abordar yo creo que la sección más importante del título, la exploración. Como ya había mencionado párrafos atrás, se nos va a liberar en algunos mapas de exploración abierto, en los cuales podemos pasear a nuestro gusto con el personaje en turno, solo podemos usar a uno de los dos protagonistas, pero lo bueno es que se puede intercalar, por lo que si en momento deseamos hacer el cambio, tan solo basta con hacer el relevo en la base.

El objetivo principal de salir a la exploración no solo es subir de nivel y recoger materiales para formar recetas de cocina, que no está de más decir, los objetos resultantes sirven para aumentar las características o cumplir misiones; el inventario tarda en llenar su capacidad por lo que tomar absolutamente todo no es ningún pecado.

Pero bien, la misión esencial del juego es tal cual la obtención de tesoros, los cuales serán detectados gracias a la habilidad que tiene nuestra daga legendaria, ya que se puede usar como brújula para dar con ellos. De igual manera, los compañeros monstruos nos van a avisar cuando estemos realmente cerca de los ítems, y de hecho, nos muestran visiones para tener una certeza de dónde cavar, y una vez estemos justo arriba del objetivo, tan solo hay que presionar el botón A para llevarnos el premio.

Hablando de estos últimos, hay cierta cantidad que podemos llevar con nosotros, y eso depende de la capacidad que tienen nuestros monstruos para cargarlos. Eso significa, que no podemos tener en nuestro equipo a los mismos siempre, hay que intercalar no solo para llevar más carga, sino para que la facilidad de detectarlos sea aún mayor, en el mapamundi de los trenes nos muestran el porcentaje, por lo que es algo a tener en cuenta antes de partir.

Vale la pena señalar, que los compañeros no solo tienen habilidades de combate o la premonición de tesoros, sino también movimientos a ejecutar dentro del mapa, algunos nos ayudarán a dar un segundo salto, otros a planear en el aire y algunos hasta viajar más rápido. Eso hace que no sea conveniente tener más de un tipo de criatura en el equipo, es mejor ir haciendo relevos para viajar de forma más reconfortante en las planicies.

Otra mecánica que no se puede dejar de mencionar, es la del uso de una resortera especial, misma que tira balas de distinto tipo, esto para alcanzar lugares lejanos y resolver contados acertijos. También funcionan para golpear enemigos con balas que dan diferentes efectos, así como a nuestros compañeros, co proyectiles que los pueden curar en salud o de estados negativos.

Conforme más tesoros encontremos, nuestra base va a seguir creciendo en prestigio, así que es importante ir a las incursiones para tratar de llevarse todo lo posible. De lo contrario avanzar en la parte de historia puede ser casi imposible. Aunque yo no lo veo como algo negativo, pues perderse en estas áreas es algo mágico, y ahora las misiones de trama quedarían en segundo plano, a más de uno le va pasar, eso es seguro.

Al final de todo, el gameplay puede llegar a sentirse ligeramente repetitivo, sobre todo por la parte de partir de la base, encontrar tesoros en los mapas, combatir a los malos, llenarse de tesoros, regresar a casa y repetir lo mismo. Sin embargo, el viaje se puede hacer entretenido usando las habilidades de los monstruos y distraerse con la exploración de lugares secretos.

Un lindo mundo por ver y escuchar

La parte gráfica de Dragon Quest Treasures es algo extraño de abordar, pues la ambientación de sus escenarios realmente se siente sencilla, los detalles son sutiles, y por el tipo de juego que es, no se necesita destacar como portento gráfico. Los escenarios tienen su encanto, con colores por los que se le conoce a la franquicia.

En cuanto al diseño de personajes, es algo que nunca falla, dado que básicamente todo está elaborado de mano de Akira Toriyama, por lo que si eres fan de las aventuras de Gokú y dichos personajes conocidos, seguramente el ambiente te parecerá familiar. El único problema, es que la mayoría de diseños se conservan de otros juegos, aún así verlos en tres dimensiones dentro de estos mundos es agradable.

Pasando al rendimiento del juego, al menos en mi experiencia todo corre de manera fluida en sus 30 cuadros por segundo, ya sea en la parte del modo Dock o modo portátil de Nintendo Switch. A eso le agregamos que la resolución es de buena calidad, después de todo no es un videojuego que le exija mucho al aparato híbrido de videojuegos.

En ciertos momentos si se llegaron a caer algunos cuadros, pero es cuando se percibía una gran cantidad de ataques en pantalla, pero más allá de eso todo va de manera muy normal, nada de otra galaxia. La saga siempre se ha conformado por dar un aspecto decente a los usuarios, y esta entrega sigue cumpliendo con los estándares.

La parte musical del juego es algo que cumple a los fanáticos, dado que hay tonadas conocidas de la franquicia, con clásicos que se notan para quienes han jugado varios títulos de la marca. No hay tantas piezas originales, quizá ese sea alguno de los fallos del videojuego. Y es que siempre se buscan notas nuevas por parte del legendario Koichi Sugiyama.

Los apartados de visualización y música hacen bien su trabajo, pero se nota a leguas que lo importante en cuanto a diseño y composición se lo están reservando para la siguiente entrega estelar. Al menos las actuaciones de voz están presentes, ya sea en inglés o también en japonés.

La entrega ideal para esperar el plato fuerte

En conclusión, Dragon Quest Treasures es un videojuego bastante diferente al género convencional de la serie, una manera de sacar de la zona de confort a quienes están acostumbrados a los RPG por turnos. Eso no es para nada malo, ya que el descanso es esencial para lo que seguro se va a asomar dentro de algunos años más en el futuro.

Sus puntos buenos incluyen la exploración de mapas, la cantidad de monstruos por encontrar, las mecánicas de ataque que son fáciles de comprender y los gráficos que no dejan indiferente a la vista. Aunque se debe tener en cuenta que las cosas se pueden tornar un tanto repetitivas, y que la música en su mayoría es reciclada de otros juegos.

El tema de que sea exclusivo para Switch tal vez limite un poco las cosas, dado que las últimas entregas de la franquicia se han lanzado de menos también para las consolas de Sony. Sin embargo, podría tratarse de un contrato en particular, al igual que pasó en su momento con Capcom y la exclusividad de Monster Hunter Rise, título que ya cumplió su cicló en Nintendo.

Si eres fanático de Dragon Quest es obvio que vas a querer añadirlo en tu colección, y cuando lo juegues por primera vez es muy probable que te sea complicado el soltar el control. Por su parte, si no estás tan acostumbrado a la franquicia, es probable que aún lo puedas disfrutar, dado que no se necesita ser un total conocedor del género para comprender de qué va este spin off.

Por ahora, el juego solo está disponible en Nintendo Switch.