DC tiene planeado ponerle fin al Snyderverse

Como seguramente ya lo saben, el DCU de Warner Bros. se ha enfrentado a una serie de cambios radicales en los últimos meses, esto como una consecuencia del cambio de directivos en la compañía. Ahora, un nuevo reporte ha señalado que el fin de Snyderverse como lo conocemos, sucedería dentro de poco.

Recientemente, The Hollywood Reporter reveló que Wonder Woman 3 se había cancelado, pero este no sería el último cambio para este universo cinematográfico, ya que el medio asegura que todo lo que tiene que ver con el Snyderverse será eliminado. La próxima semana, James Gunn y Peter Safran, los directivos del DCU, expondrán su plan de años al jefe de Warner Bros Discovery, David Zaslav, en donde se tiene pensado dejar de lado el trabajo que comenzó Zack Snyder.

Junto a esto, se menciona que Wonder Woman fue solo el comienzo, y los héroes que Zack Snyder presentó en sus películas no forman parte de los planes de Gunn y Safran. Esto quiere decir que las posibilidades de ver Man of Steel 2 y Aquaman 3 son bajas. Esta decisión también afectaría a The Flash, ya que se reporta que los cameos de Superman, Batman y Aquaman están en duda, y podrían ser eliminados si las promesas que aquí se ofrecerán no se podrán cumplir.

De igual forma, se señala que Jason Mamoa podría regresar al DCU, pero ahora interpretando a Lobo. Por su parte, Black Adam 2 podría no suceder, esto después del desempeño mediocre en taquilla. Por último, una vez más se pone en duda el regreso de Henry Cavill como Superman, algo que podría decepcionar a más de un fan.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con el DCU en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la cancelación de Wonder Woman 3 aquí. De igual forma, se reportan grandes pérdidas para Black Adam en taquilla.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, un fuerte golpe para lo que conocemos hoy en día como el DCU. Si bien el final de Wonder Woman y Aquaman podría no ser tan fuerte como muchos han señalado, el hecho de que hace unas semanas se anunció el regreso de Henry Cavill como Superman, solo para que una vez se ponga en duda este papel, es algo que es del agrado de los fans.

Vía: The Hollywood Reporter