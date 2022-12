La tercera película de Wonder Woman sería cancelada

Actualmente la franquicia de DC en el cine está teniendo una nueva estructura, esto se debe a que recientemente el director James Gunn ha tomado el liderazgo de esta división de la compañía. Y en su proceso de creación de la línea de tiempo, parece ser que las producciones de Wonder Woman no estarían contempladas, incluida la supuesta tercera parte.

Según The Hollywood Reporter, Gunn y Safran (co-presidente) recientemente pasaron tiempo en una profunda planificación para su plan de DC y tienen su estructura de trabajo en progreso. Sin embargo, una película que no está incluida en estos planes es Wonder Woman 3, misma que se aprobó en su momento a pesar del fracaso que fue la segunda.

Los expertos incluso han mencionado que la cinta protagonizada por Gal Gadot se considera muerta en su producción actual. Según las fuentes, la directora Patty Jenkins presentó recientemente su idea para la tercera película coescrita por Geoff Johns. Pero, Gunn, Safran y los codirectores ejecutivos de Warner Bros. Pictures, le dijeron que esta película no encaja con el nuevo plan de DC Studios.

El informe actual establece que el nuevo plan podría ser cerrar el Snyderverse y cerrar con Man of Steel 2 protagonizada por Henry Cavill, así como terminar las películas de Aquaman protagonizadas por Jason Momoa. Eso incluye los cameos especiales que se contemplan para The Flash.

Esto indica una vez más que las cosas van a cambiar bastante para tener producciones ligadas una a las otras.

Vía: IGN

Nota del editor: La primera cinta de Wonder Woman es bastante buena, pero por alguna razón la segunda no ha terminado por encantar a los seguidores. Tal vez esa fue la razón por la cual se consideró no incluir una tercera parte.