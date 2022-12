Productor de Alita: Battle Angel da interesante actualización de la secuela

Hace algunos años atrás, el manga conocido como Alita: Battle Angel tuvo una adaptación al cine de lo más polémica, pues a algunos fans les pareció fascinante y a otros no les fascinó dicho traslado. Es así que el pasado 2019 se estrenó en las salas de cine, dejando al aire de que una presunta secuela llegaría, y ahora surge una pista de parte del productor.

En una entrevista con Deadline en la alfombra roja del estreno de Avatar: The Way of Water, Jon Landau ofreció esta actualización cuando habló sobre otros proyectos que actualmente tiene en proceso. Dejando en claro que le gustaría abordar la segunda parte, pues la primera le pareció una experiencia interesante de trabajar en su momento.

Esto mencionó:

Hay una pequeña película llamada Alita: Battle Angel que me encantaría dar la vuelta y hacer una secuela, y he estado hablando con Robert Rodríguez sobre eso y espero que llegue a buen término.

Esta es la sinopsis de la primera parte:

Cuando Alita se despierta en un mundo futuro que no reconoce sin poder recordar quién es, es acogida por Ido, un compasivo ciber-doctor que se da cuenta de que en algún lugar del núcleo de este cíborg abandonado se encuentran el corazón y el alma de una joven con un pasado extraordinario. Mientras Alita aprende a orientarse por su nueva vida y las peligrosas calles de Ciudad de Hierro, Ido intenta protegerla de su misterioso pasado mientras que su nuevo amigo, Hugo, un chico de la calle, se ofrece a ayudarla a desencadenar sus recuerdos. No obstante, solo cuando las fuerzas mortales y corruptas que dirigen la ciudad, encabezadas por Vector, persiguen a Ido y Alita, esta descubre una pista de su pasado: posee habilidades únicas de lucha que parecen innatas y aquellos en el poder no se detendrán ante nada para controlarlas. Si logra mantenerse fuera de su alcance, podría ser la clave para salvar a sus amigos, a su familia y al mundo que ha aprendido a amar.

vía: Comicbook

Nota del editor: La primera parte tuvo sus buenos momentos, por lo que una segunda podría enmendar todo lo que no se tomó en cuenta en su momento.Ojalá la anuncien de forma oficial próximamente.