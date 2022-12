Megan Fox sorprende a los fans con su cosplay de Zelda

El mundo del cosplay va creciendo de forma exponencial, razón por la cual más personas han adoptado el formato de vestirse como sus personajes favoritos de la ficción, ya sea desde anime hasta videojuegos. Incluso grandes estrellas de la farándula se están sumando a esto, y hace poco se dio a conocer que Megan Fox preparó el suyo para Halloween.

El jueves, Megan Fox compartió una sesión de fotos que tuvo con su novio Machine Gun Kelly (MGK). Los dos se vistieron como Zelda y Link de The Legend of Zelda. Si bien, no están para nada mal, les ha faltado un poco de identidad según lo ponen los fans en comentarios.

Aquí las fotos:

Megan usó un corsé y una falda adornada hasta el suelo con aberturas largas, adornada con el símbolo de la Trifuerza. Todo se acompaña con sus tacones dorados con cordones, y su cabello era rubio para la ocasión. También se puede ver una diadema que se asemeja un poco a la corona que utiliza la princesa de Hyrule, parecido al de Twilight Princess.

Por su parte, MGK parecía estar usando pantalones de mezclilla grises y una sudadera con capucha debajo de su túnica. Tampoco llevaba consigo la Espada Maestra, sino algo que se parece más a un cuchillo gigante. Una variación más informal y barata de dar el aspecto de Link.

Vía: Polygon

Nota del editor: No sé si le podríamos llamar cosplay, pero no se puede negar que se hizo el intento por darle vida a los personajes. Al final, la intención de mostrar el fanatismo es lo que cuenta.