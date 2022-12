Encuentran material no visto de Zelda: Ocarina of Time

La preservación de ciertos materiales siempre son algo importante en el mundo de los videojuegos, por esa razón fue tan relevante el prototipo que se dio a conocer del Nintendo PlayStation hace ya un tiempo atrás. Y ahora, salen a la luz imágenes nunca antes vistas de Zelda: Ocarina of Time, mismas que nunca llegaron a implementarse para el juego que conocemos.

Encontrado en una vieja cinta VHS, el conservador de medios @tanks404 descubrió material promocional para la alineación de Nintendo 64, para temporada de primavera de 1997. Video en que se incluyen algunas imágenes preliminares del juego de 1998, con un Link un tanto diferente al del proyecto final, pero que conserva ciertos elementos.

El video nos muestra al personaje recorriendo algunas de las posibles mazmorras que se iban a tener, también enseñan la animación de encontrar tesoros con el característico sonido que se implementó. Además, están los prototipos de los Stalfos, enemigos que aparentemente iban a ser mucho más grandes que el protagonista y aparentemente de diseño caricaturesco.

Checa el video:

We have new unseen + extended Ocarina of Time proto footage! All thanks to @tanks404 kindly capturing & sharing this rare VHS tape.

Here's all 365 frames of Zelda 64 material, edited back into a continuous sequence. Slowed down version to follow.https://t.co/VP23udckPM pic.twitter.com/TE1k3t5G2Q

— MrTalida (@MrTalida) November 29, 2022