El día de ayer se revelaron los juegos que formarán parte de Xbox Games With Gold en diciembre de 2022. Aquí se nos presentaron Colt Canyon y Bladed Fury, los cuales se podrán descargar sin costo adicional para todos los usuarios de este servicio. Sin embargo, y como ya se esperaba, los fans no están contentos con la selección.

Una vez más, las redes sociales ardieron con cientos de comentarios por parte de los fans que ya están cansados de juegos que ellos denominan como “basura”, y han señalado que Xbox debería eliminar por completo Games With Gold, y usar estos recursos para aumentar la oferta de Game Pass. Esto es lo que se ha mencionado al respecto:

And the fact that these are not given to us forever anymore (as you must have an active subscription to access them) makes the matter even worse. If you decide to take a break from the service you don't even get to keep them. So what's the point in redeeming these, then?

— ux92 (@ux92) November 30, 2022