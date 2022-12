Tras darse a conocer el acuerdo entre Microsoft y Nintendo para llevar juegos de Call of Duty a las consolas de la Gran N en los próximos 10 años, muchas dudas surgieron respecto a los detalles. Afortunadamente, Phil Spencer, jefe de Xbox, proporcionó información adicional que aclara un par de dudas.

En una reciente entrevista con The Washington Post, Spencer señaló que este acuerdo depende por completo de que la compra de Activision Blizzard logre concretarse. Incluso cuando este proceso llegue a su fin, podrían pasar un par de años antes de que veamos un juego de Call of Duty en una consola de Nintendo. Esto fue lo que comentó:

“Puedes imaginarte si [el acuerdo] se cerró en esa fecha (23 de junio de 2022), comenzar a hacer el trabajo de desarrollo para que eso suceda, probablemente tomaría un poco de tiempo… Una vez que entremos en el ritmo de esto, nuestro plan sería que cuando [un juego de Call of Duty] se lance en PlayStation, Xbox y PC, también estaría disponible en Nintendo al mismo tiempo… Minecraft y Call of Duty son juegos diferentes. Pero desde cómo llevas los juegos a Nintendo, cómo diriges un equipo de desarrollo que apunta a múltiples plataformas, esa es la experiencia que tenemos”.

De esta forma, parece que el próximo juego de Call of Duty en llegar a una consola de Nintendo sucedería hasta que veamos al sucesor del Switch, aunque tampoco se descarta que esta consola tenga su propia versión de algo como Warzone, por ejemplo. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro.

Nota del Editor:

El Switch no puede correr un Call of Duty, e incluso si fuera capaz, no tiene la memoria suficiente para hacerlo. Aunque esto probablemente no afecte los planes de Nintendo para su siguiente consola, será interesante ver si algunos de este hardware serán modificados para hacer que Call of Duty no sea un problema.

Vía: The Washington Post