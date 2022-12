Recientemente, se dio a conocer que Microsoft había logrado un acuerdo con Nintendo para ofrecer juegos de Call of Duty en las consolas de la compañía japonesa durante los próximos 10 años. Sin embargo, esta no es la primera vez que escuchamos sobre un trato similar, ya que los responsables de Xbox también se lo ofrecieron a Sony. Lamentablemente, Phil Spencer asegura que PlayStation no está dispuesto a escuchar sus propuestas.

En una reciente entrevista con Bloomberg, Spencer, jefe de Xbox, señaló que PlayStation ha pasado más tiempo tratando de convencer a los reguladores de diferentes países de oponerse a la compra de Activision Blizzard, que entablando una conversación con Microsoft para llegar a un acuerdo favorable para las dos compañías. Esto fue lo que comentó:

“Ha habido un participante de la industria de los juegos que realmente ha estado planteando todas las objeciones, y ese es Sony, y han sido bastante públicos sobre las cosas que no cumplen con sus expectativas. Desde donde estamos sentados, está claro que están pasando más tiempo con los reguladores que con nosotros para tratar de cerrar este trato. Nuestra intención es volvernos más relevantes en más pantallas. Tenemos una idea bastante buena de cómo construir una relación beneficiosa para todos con Nintendo y, francamente, Sony”.

Como seguramente ya lo saben, durante los últimos meses, Sony ha compartido una serie de documentos en donde señala que la compra de Activision Blizzard dañaría al balance que vemos hoy en día en la industria. PlayStation ha señalado que el objetivo de Microsoft es removerlos del mercado competitivo de shooters para adultos, y la propuesta de 10 años de contenido no es de su agrado.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el trato entre Microsoft y Nintendo aquí. De igual forma, una campaña DLC para Modern Warfare II podría estar en camino.

Nota del Editor:

Al final del día, Call of Duty estará en manos de Microsoft, le guste o no a Sony. De esta forma, lo mejor que pueden hacer es aceptar el trato de los 10 años, y preparase para que en el 2032 nos entreguen un shooter AAA que logre competir contra la propiedad de Activision.

Vía: Bloomberg