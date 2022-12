Yuji Naka ha sido arrestado una vez más

En lo que podría sonar como un déjà vu, Yuji Naka, co-creador de Sonic the Hedgehog, ha sido arrestado una vez más por hacer uso de información confidencial de Square Enix, y comprar acciones en el estudio que se encargó de desarrollar Final Fantasy VII: The First Soldier.

De acuerdo con un reporte por parte de Asahi, Naka, así como Taisuke Sazaki, un ex-empleado de Square Enix, fueron arrestados por presuntamente invertir en ATeam Entertainment, esto bajo el conocimiento no público de los planes futuros que tenían los responsables de Final Fantasy para trabajar con el estudio en el juego móvil que eventualmente llegamos a conocer como Final Fantasy VII: The First Soldier.

Aquí se menciona que Naka se enteró de los planes de Square Enix para desarrollar el juego con ATeam antes de su anuncio oficial. Es así que el responsable de Balan Wonderworld compró alrededor de 120 mil acciones de la empresa, a un precio total de alrededor de ¥144.7 millones de yenes, o $834 mil dólares.

Por el momento, Square Enix no ha emitido un comunicado relacionado con este incidente. Sin embargo, cuando Naka fue arrestado por primera vez hace un par de semanas, la compañía japonesa comentó lo siguiente:

“Hoy, algunos medios de comunicación informaron que los ex empleados de Square Enix estaban bajo investigación por sospecha de uso de información privilegiada. Hemos estado cooperando plenamente con las solicitudes de la Comisión de Vigilancia de Bolsa y Valores. Dado que la investigación de la Fiscalía del Distrito de Tokio está en curso, continuaremos cooperando plenamente con la investigación. Lamentamos profundamente la gran preocupación que esto ha causado a todos los involucrados. Hemos tratado este incidente estrictamente, incluidas las medidas disciplinarias internas tomadas contra los empleados sospechosos”.

Actualmente, se desconoce qué tan severo será el castigo de Yuji Naka, especialmente considerando que este es su segundo arresto por el mismo cargo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el primer arresto de Naka aquí. De igual forma, el desarrollador demandó a Square Enix por Balan Wonderworld.

Nota del Editor:

Esto ya parece un chiste. Considerando la situación, no me sorprendería si esto se repite en un futuro con otro juego móvil de Square Enix. Es una lástima que alguien tan importante como Yuji Naka esté dando de qué hablar de esta forma.

Vía: VGC