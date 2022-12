Los 4 Fantásticos aparecerían en Deadpool 3

Aunque por el momento no hay mucha información oficial sobre Deadpool 3, múltiples rumores y filtraciones aseguran que la nueva cinta de Ryan Reynolds tendría un nivel de cameos similar al visto en Spider-Man: No Way Home. Ahora, un par de fuentes aseguran que la alineación de los 4 Fantásticos en el cine, tendría un papel en esta película.

De acuerdo con DanielRPK, Deadpool 3 no solo contaría con la participación de Hugh Jackman una vez más como Logan, sino que Laura Kinney, retomaría el papel de X-23, Cable, Domino y Colossus formarían parte de la trama, y Mobius, interpretado otra vez por Owen Wilson, jugaría un papel importante en la historia. Por si fuera poco, Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, y Michael Chiklis aparecerían como Mr. Fantástico, Susan Storm, Johnny Storm y The Thing en esta entrega.

Como siempre, por el momento no hay información oficial por parte de Marvel, o alguno de los actores mencionados. Sin embargo, Chris Evans, quien le dio vida a Johnny Storm ha expresado su disposición a retomar este papel en el MCU. Junto a esto, las filtraciones de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness han dejado en claro que hasta la idea más alocada puede ser posible.

Por su parte, se ha mencionado que en Deadpool 3, el protagonista viaja a lo largo del multiverso mientras escapa de la TVA, la organización que vimos en LOKI. De esta forma, se esperan múltiples cameos. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá. Se espera que Deadpool 3 llegue a los cines el 8 de noviembre de 2024. En temas relacionados, Wolverine tendrá su traje de los cómics en esta cinta. De igual forma, se revela cómo es que Wolverine revivirá.

Nota del Editor:

La idea de que Deadpool 3 sea como Multiverse of Madness, pero con un toque cómico es interesante. Considerando el estilo del personaje, es muy probable que veamos diversas versiones de los personajes del MCU. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuántos de estos serán los actores originales?

Vía: Sportskeeda