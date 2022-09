El día de ayer se confirmó oficialmente Deadpool 3. Aunque muchos detalles sobre su introducción al MCU aún son un misterio, el anuncio tuvo una pieza de información bastante interesante, y es que Hugh Jackman, quien por más de 20 años le dio vida a Wolverine, retomará este papel para la cinta protagonizada por Ryan Reynolds. De esta forma, los actores han revelado cómo es que esto es posible.

Como seguramente ya lo saben, Logan fue una adaptación del cómic de Old Man Logan, el cual le dio un cierre definitivo a este personaje en el cine. Junto a esto, Jackman había mencionado que las posibilidades de retomar el papel de Wolverine eran casi nulas. Es así que los actores de Deadpool 3 han revelado qué fue lo que convenció al actor australiano de convertirse una vez más en un mutante.

Como pudieron ver, aún no estamos listos para esta respuesta. Considerando que Deadpool 3 se estrenará hasta el 2024, aún falta mucho para ver una vez más a Hugh Jackman como Wolverine. Junto a esto, nada descarta la posibilidad de que esto termine por ser solo una broma, o un cameo de un par de segundos.

Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness vimos a Patrick Stewart una vez más como el Profesor X. Similar a Jackman, Logan fue la despedida de este personaje. Tal parece que Marvel y Disney han encontrado la forma de hacer que los actores cambien de opinión sobre su posible retiro. ¿Acaso el siguiente será Robert Dawney Jr.? En temas relacionados, puedes conocer más sobre Deadpool 3 aquí.

Vía: Ryan Reynolds