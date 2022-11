Como recordarán, Yuji Naka, co-creador de Sonic the Hedgehog, trabajó durante un tiempo en Square Enix, en donde se encargó de la dirección de Balan Wonderworld. Sin embargo, después de una serie de conflictos con la compañía, el desarrollador abandonó su puesto. Ahora, de manera totalmente sorpresiva, se ha dado a conocer que Yuji Naka ha sido arrestado por un presunto intercambio de información privilegiada.

De acuerdo con un reporte por parte de la Fiscalía del Distrito de Tokio, se señala que Naka, debido a su posición dentro de Square Enix, contaba con información privilegiada relacionada con la serie de Dragon Quest. Es así que el desarrollador utilizó este conocimiento para comprar alrededor de 10 mil acciones en Aiming Inc., responsables por Dragon Quest Tact.

FNN: Tokyo District Public Prosecutors Office arrested 57-year-old game creator Yuji Naka in context of insider trading related to new installment from popular Dragon Quest franchise.https://t.co/KhsPBB676m

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) November 18, 2022