Twitter podría llegar a su fin en poco tiempo

Desde la compra de Elon Musk, Twitter ha sufrido una serie de cambios, seguidos de despidos masivos. Ahora, todo parece indicar que el fin de esta red social podría suceder en cualquier momento. Durante las últimas horas se han reportado las renuncias de más empleados, la salida de personal clave para la función de la compañía, así como el cierre temporal de todas las oficinas.

El día de ayer, The Verge, The Washington Post y múltiples medios más informaron que Elon Musk le compartió un ultimátum a los empleados restantes. Tenían hasta las 5:00 PM (hora del Pacífico) para confirmar su participación en lo que el CEO señalaba como “Twitter 2.0 incondicional”, o abandonar la compañía. En lugar de continuar por este camino, miles de trabajadores optaron por renunciar.

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 17, 2022