El trabajo desde casa termina en Twitter

Pese a que el mandato de Elon Musk como dueño de Twitter no lleva más de un mes, el CEO de Tesla parece que está haciendo todo lo posible para ser odiado por los trabajadores de la compañía. No solo impuso una fecha de entrega muy marcada para Twitter Blue, y despidió a miles de trabajadores en los últimos días, sino que recientemente se confirmó que el trabajo desde casa ha quedado en el pasado.

Por medio de un correo para los empleados, el cual llegó a las manos de Bloomberg, Elon Musk ha señalado que todos los trabajadores deben de estar, por lo menos, 40 horas a la semana, es decir, ocho horas de lunes a viernes, en la oficina.

“El camino por delante es arduo y requerirá un trabajo intenso para tener éxito”.

Sin embargo, la opción de laborar desde casa no está completamente descartada, pero Musk ha señalado que esto solo será válido en casos en donde esto sea una necesidad para algún trabajador, y demuestre que puede ser eficiente fuera de la oficina. Junto a esto, el día de descanso al mes, algo que se implementó durante la pandemia, ha sido eliminado.

Esto no debería ser una gran sorpresa, ya que Musk ha dejado en claro que no confía en el trabajo desde casa, e incluso esto no es posible en Tesla. Por si fuera poco, el ejecutivo ha señalado que los empleados que restan tendrán que enfrentarse a los “tiempos difíciles” que se aproximan en Twitter. Sin embargo, espera que los $8 dólares de Twitter Blue eventualmente representen la mitad de los ingresos de la compañía.

Sin duda alguna, un cambio en la cultura laboral que los empleados no esperaban. En temas relacionados, las cuentas falsas ya son más comunes en Twitter. De igual forma, parece que Nintendo ha retirado su publicidad de esta plataforma.

Si bien las empresas han comenzado a regresar a la normalidad previo a la pandemia, el trabajo desde casa es algo que todos asumían, se iba a conservar. Sin embargo, Musk ha dejado en claro que este no será el caso, y ahora los empleados tendrán que acostumbrar una vez más a este ritmo. Solo esperemos que más compañías no sigan este ejemplo.

